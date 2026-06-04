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Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 4 de junio

Este jueves se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio
SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio

Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños

  • 00: Raúl - Dora
  • 01: Norma
  • 02: Mariano - Ana
  • 03: Nicolás
  • 04: Mónica
  • 05: Esteban
  • 06: Ramón - Ema
  • 07: Graciela
  • 08: Eduardo
  • 09: Teresa
  • 10: Norberto
  • 11: Javier - Nadia
  • 12: Domingo
  • 13: Claudia
  • 14: Néstor
  • 15: Cristina
  • 16: Osvaldo
  • 17: Margarita
  • 18: Julio - Perla
  • 19: Alfonso
  • 20: Viviana
  • 21: Carmen
  • 22: Francisco
  • 23: Juana
  • 24: Luis - Iris
  • 25: Victoria
  • 26: Pablo - Hilda
  • 27: Eusebio
  • 28: Isabel - Rodrigo
  • 29: Gabriel
  • 30: Lucía
  • 31: Alicia - Alfredo
  • 32: Pedro - Sandra
  • 33: José - Alba
  • 34: Manuel
  • 35: Rafael - Rocío
  • 36: Alberto
  • 37: Carlos
  • 38: Víctor - Lía
  • 39: Cecilia - Nora
  • 40: Héctor - Fabiana
  • 41: Jorge
  • 42: Félix - Gladys
  • 43: Antonio
  • 44: Estela
  • 45: Juan - Ruth
  • 46: Vicente
  • 47: Clemente
  • 48: Miguel
  • 49: Romina
  • 50: Natalia
  • 51: Lucas
  • 52: Liliana
  • 53: Florencia
  • 54: Lorenzo
  • 55: Matilde
  • 56: Lidia - Rubén
  • 57: Agustín
  • 58: Damián
  • 59: Josefa - David
  • 60: María - Facundo
  • 61: Bernardo
  • 62: Ignacio
  • 63: Mirta
  • 64: Regia - Hernán
  • 65: Leonardo
  • 66: Adriana
  • 67: Rosa - Horacio
  • 68: Diego - Elba
  • 69: Laura - Emilio
  • 70: Felipe
  • 71: Abel
  • 72: Martín
  • 73: Sebastián
  • 74: Ricardo - Olga
  • 75: Armando
  • 76: Roberto - Karen
  • 77: Clara
  • 78: Enrique
  • 79: Oscar - Valeria
  • 80: Fernando
  • 81: Angélica
  • 82: Soledad
  • 83: Beatriz
  • 84: Cayetano
  • 85: Guillermo
  • 86: Mario
  • 87: Dante
  • 88: Ezequiel
  • 89: Gonzalo
  • 90: Andrés
  • 91: Arturo
  • 92: Gastón
  • 93: Hugo
  • 94: Omar
  • 95: Fabián
  • 96: Gustavo
  • 97: Marta
  • 98: Vilma
  • 99: Daniel

Cómo se cobran los premios de Quiniela

La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.

¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 4 de junio. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
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