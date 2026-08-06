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Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 6 de agosto

Este jueves se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)

Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.

Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños

  • 00: Raúl - Dora
  • 01: Norma
  • 02: Mariano - Ana
  • 03: Nicolás
  • 04: Mónica
  • 05: Esteban
  • 06: Ramón - Ema
  • 07: Graciela
  • 08: Eduardo
  • 09: Teresa
  • 10: Norberto
  • 11: Javier - Nadia
  • 12: Domingo
  • 13: Claudia
  • 14: Néstor
  • 15: Cristina
  • 16: Osvaldo
  • 17: Margarita
  • 18: Julio - Perla
  • 19: Alfonso
  • 20: Viviana
  • 21: Carmen
  • 22: Francisco
  • 23: Juana
  • 24: Luis - Iris
  • 25: Victoria
  • 26: Pablo - Hilda
  • 27: Eusebio
  • 28: Isabel - Rodrigo
  • 29: Gabriel
  • 30: Lucía
  • 31: Alicia - Alfredo
  • 32: Pedro - Sandra
  • 33: José - Alba
  • 34: Manuel
  • 35: Rafael - Rocío
  • 36: Alberto
  • 37: Carlos
  • 38: Víctor - Lía
  • 39: Cecilia - Nora
  • 40: Héctor - Fabiana
  • 41: Jorge
  • 42: Félix - Gladys
  • 43: Antonio
  • 44: Estela
  • 45: Juan - Ruth
  • 46: Vicente
  • 47: Clemente
  • 48: Miguel
  • 49: Romina
  • 50: Natalia
  • 51: Lucas
  • 52: Liliana
  • 53: Florencia
  • 54: Lorenzo
  • 55: Matilde
  • 56: Lidia - Rubén
  • 57: Agustín
  • 58: Damián
  • 59: Josefa - David
  • 60: María - Facundo
  • 61: Bernardo
  • 62: Ignacio
  • 63: Mirta
  • 64: Regia - Hernán
  • 65: Leonardo
  • 66: Adriana
  • 67: Rosa - Horacio
  • 68: Diego - Elba
  • 69: Laura - Emilio
  • 70: Felipe
  • 71: Abel
  • 72: Martín
  • 73: Sebastián
  • 74: Ricardo - Olga
  • 75: Armando
  • 76: Roberto - Karen
  • 77: Clara
  • 78: Enrique
  • 79: Oscar - Valeria
  • 80: Fernando
  • 81: Angélica
  • 82: Soledad
  • 83: Beatriz
  • 84: Cayetano
  • 85: Guillermo
  • 86: Mario
  • 87: Dante
  • 88: Ezequiel
  • 89: Gonzalo
  • 90: Andrés
  • 91: Arturo
  • 92: Gastón
  • 93: Hugo
  • 94: Omar
  • 95: Fabián
  • 96: Gustavo
  • 97: Marta
  • 98: Vilma
  • 99: Daniel

Cuál es el plazo para cobrar un premio

Una vez realizado un sorteo y adjudicado el premio, el plazo estipulado para reclamarlo es de 15 días hábiles.

Resultados del sorteo Nocturna en Quiniela de Santa Fe

El sorteo Nocturna de Quiniela de Santa Fe, último juego de la jornada, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:

La Cabeza: 2203

Resultados del sorteo Nocturna en Quiniela de Cordoba

El sorteo Nocturna de Quiniela de Cordoba, último juego de la jornada, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:

La Cabeza: 9368

Resultados del sorteo Nocturna en Quiniela de la Ciudad

El sorteo Nocturna de Quiniela de la Ciudad, último juego de la jornada, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:

La Cabeza: 4873

Resultados del sorteo Nocturna en Quiniela Provincia

El sorteo Nocturna de Quiniela Provincia, último juego de la jornada, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:

La Cabeza: 7960

Resultados del sorteo Nocturna en Quiniela Uruguaya

El sorteo Nocturna de Quiniela Uruguaya, último juego de la jornada, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:

La Cabeza: 978

¿Qué significan los sueños y los números para la quiniela?

Según la tradición local, se asignan distintos números a los sueños, que permiten apostar inspirándose en las experiencias oníricas. La tabla más popular en la Argentina establece las siguientes relaciones:

  • 00: Los huevos
  • 01: El agua
  • 02: El niño
  • 03: San Cono
  • 04: La cama
  • 05: El gato
  • 06: El perro
  • 07: El revólver
  • 08: El incendio
  • 09: El arroyo
  • 10: El cañón
  • 11: El minero
  • 12: El soldado
  • 13: La yeta
  • 14: El borracho
  • 15: La niña bonita
  • 16: El anillo
  • 17: La desgracia
  • 18: La sangre
  • 19: El pescado
  • 20: La fiesta
  • 21: La mujer
  • 22: El loco
  • 23: El cocinero
  • 24: El caballo
  • 25: La gallina
  • 26: La misa
  • 27: El peine
  • 28: Los cerros
  • 29: San Pedro
  • 30: Santa Rosa
  • 31: La luz
  • 32: El dinero
  • 33: Cristo
  • 34: La cabeza
  • 35: El pajarito
  • 36: La castaña
  • 37: El dentista
  • 38: Las piedras
  • 39: La lluvia
  • 40: El cura
  • 41: El cuchillo
  • 42: Las zapatillas
  • 43: El balcón
  • 44: La cárcel
  • 45: El vino
  • 46: Los tomates
  • 47: El muerto
  • 48: Muerto que habla
  • 49: La carne
  • 50: El pan
  • 51: El serrucho
  • 52: Madre e hijo
  • 53: El barco
  • 54: La vaca
  • 55: La música
  • 56: La caída
  • 57: El jorobado
  • 58: El ahogado
  • 59: Las plantas
  • 60: La virgen
  • 61: Escopetas
  • 62: La inundación
  • 63: El casamiento
  • 64: El llanto
  • 65: El cazador
  • 66: Las lombrices
  • 67: La mordida
  • 68: Los sobrinos
  • 69: Los vicios
  • 70: Muerto sueño
  • 71: Excremento
  • 72: La sorpresa
  • 73: El hospital
  • 74: Gente negra
  • 75: Los besos
  • 76: Las llamas
  • 77: Pierna mujer
  • 78: La ramera
  • 79: El ladrón
  • 80: La bocha
  • 81: Las flores
  • 82: La pelea
  • 83: Mal tiempo
  • 84: La iglesia
  • 85: La linterna
  • 86: El humo
  • 87: Los piojos
  • 88: El Papa
  • 89: La rata
  • 90: El miedo
  • 91: El excusado
  • 92: El médico
  • 93: El enamorado
  • 94: El cementerio
  • 95: Los anteojos
  • 96: El marido
  • 97: La mesa
  • 98: La lavandera
  • 99: El hermano

Empezó el sorteo Nocturna de quiniela

El último juego de quiniela del día, el sorteo Nocturna, ya comenzó en las loterías de la Ciudad (exNacional) y la provincia de Buenos Aires. En breve se conocerán todos los resultados y números ganadores.

¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?

La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 6 de agosto
Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 6 de agosto

Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

Apuesta redoblona:

A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)

Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.

Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería

Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.

Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños

  • 00: Raúl - Dora
  • 01: Norma
  • 02: Mariano - Ana
  • 03: Nicolás
  • 04: Mónica
  • 05: Esteban
  • 06: Ramón - Ema
  • 07: Graciela
  • 08: Eduardo
  • 09: Teresa
  • 10: Norberto
  • 11: Javier - Nadia
  • 12: Domingo
  • 13: Claudia
  • 14: Néstor
  • 15: Cristina
  • 16: Osvaldo
  • 17: Margarita
  • 18: Julio - Perla
  • 19: Alfonso
  • 20: Viviana
  • 21: Carmen
  • 22: Francisco
  • 23: Juana
  • 24: Luis - Iris
  • 25: Victoria
  • 26: Pablo - Hilda
  • 27: Eusebio
  • 28: Isabel - Rodrigo
  • 29: Gabriel
  • 30: Lucía
  • 31: Alicia - Alfredo
  • 32: Pedro - Sandra
  • 33: José - Alba
  • 34: Manuel
  • 35: Rafael - Rocío
  • 36: Alberto
  • 37: Carlos
  • 38: Víctor - Lía
  • 39: Cecilia - Nora
  • 40: Héctor - Fabiana
  • 41: Jorge
  • 42: Félix - Gladys
  • 43: Antonio
  • 44: Estela
  • 45: Juan - Ruth
  • 46: Vicente
  • 47: Clemente
  • 48: Miguel
  • 49: Romina
  • 50: Natalia
  • 51: Lucas
  • 52: Liliana
  • 53: Florencia
  • 54: Lorenzo
  • 55: Matilde
  • 56: Lidia - Rubén
  • 57: Agustín
  • 58: Damián
  • 59: Josefa - David
  • 60: María - Facundo
  • 61: Bernardo
  • 62: Ignacio
  • 63: Mirta
  • 64: Regia - Hernán
  • 65: Leonardo
  • 66: Adriana
  • 67: Rosa - Horacio
  • 68: Diego - Elba
  • 69: Laura - Emilio
  • 70: Felipe
  • 71: Abel
  • 72: Martín
  • 73: Sebastián
  • 74: Ricardo - Olga
  • 75: Armando
  • 76: Roberto - Karen
  • 77: Clara
  • 78: Enrique
  • 79: Oscar - Valeria
  • 80: Fernando
  • 81: Angélica
  • 82: Soledad
  • 83: Beatriz
  • 84: Cayetano
  • 85: Guillermo
  • 86: Mario
  • 87: Dante
  • 88: Ezequiel
  • 89: Gonzalo
  • 90: Andrés
  • 91: Arturo
  • 92: Gastón
  • 93: Hugo
  • 94: Omar
  • 95: Fabián
  • 96: Gustavo
  • 97: Marta
  • 98: Vilma
  • 99: Daniel

Resultados del sorteo Vespertina en Quiniela de Santa Fe

El sorteo Vespertina de Quiniela de Santa Fe arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 1117

Resultados del sorteo Vespertina en Quiniela de Cordoba

El sorteo Vespertina de Quiniela de Cordoba arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 1815

Empezó el sorteo Vespertina de quiniela

Las casas de lotería de la Ciudad (exNacional) y la provincia de Buenos Aires ya realizan el sorteo Vespertina de quiniela, el anteúltimo juego del día. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.

¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?

El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.

¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?

La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 6 de agosto
Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 6 de agosto

Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

Apuesta redoblona:

¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?

La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 6 de agosto
Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 6 de agosto

Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

Apuesta redoblona:

Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)

Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.

Resultados del sorteo Matutina en Quiniela de Cordoba

Los siguientes números ganadores salieron en el sorteo Matutina de Quiniela de Cordoba:

La Cabeza: 3756

Empezó el sorteo Matutina de quiniela

Ya giran las bolillas del sorteo Matutina, tercer juego de quiniela del día, que comienza a las 15:00 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve se conocerán todos los resultados y números ganadores.

Cómo se cobran los premios de Quiniela

La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.

Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería

Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.

¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?

La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 6 de agosto
Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 6 de agosto

Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

Apuesta redoblona:

¿Qué significan los sueños y los números para la quiniela?

Según la tradición local, se asignan distintos números a los sueños, que permiten apostar inspirándose en las experiencias oníricas. La tabla más popular en la Argentina establece las siguientes relaciones:

  • 00: Los huevos
  • 01: El agua
  • 02: El niño
  • 03: San Cono
  • 04: La cama
  • 05: El gato
  • 06: El perro
  • 07: El revólver
  • 08: El incendio
  • 09: El arroyo
  • 10: El cañón
  • 11: El minero
  • 12: El soldado
  • 13: La yeta
  • 14: El borracho
  • 15: La niña bonita
  • 16: El anillo
  • 17: La desgracia
  • 18: La sangre
  • 19: El pescado
  • 20: La fiesta
  • 21: La mujer
  • 22: El loco
  • 23: El cocinero
  • 24: El caballo
  • 25: La gallina
  • 26: La misa
  • 27: El peine
  • 28: Los cerros
  • 29: San Pedro
  • 30: Santa Rosa
  • 31: La luz
  • 32: El dinero
  • 33: Cristo
  • 34: La cabeza
  • 35: El pajarito
  • 36: La castaña
  • 37: El dentista
  • 38: Las piedras
  • 39: La lluvia
  • 40: El cura
  • 41: El cuchillo
  • 42: Las zapatillas
  • 43: El balcón
  • 44: La cárcel
  • 45: El vino
  • 46: Los tomates
  • 47: El muerto
  • 48: Muerto que habla
  • 49: La carne
  • 50: El pan
  • 51: El serrucho
  • 52: Madre e hijo
  • 53: El barco
  • 54: La vaca
  • 55: La música
  • 56: La caída
  • 57: El jorobado
  • 58: El ahogado
  • 59: Las plantas
  • 60: La virgen
  • 61: Escopetas
  • 62: La inundación
  • 63: El casamiento
  • 64: El llanto
  • 65: El cazador
  • 66: Las lombrices
  • 67: La mordida
  • 68: Los sobrinos
  • 69: Los vicios
  • 70: Muerto sueño
  • 71: Excremento
  • 72: La sorpresa
  • 73: El hospital
  • 74: Gente negra
  • 75: Los besos
  • 76: Las llamas
  • 77: Pierna mujer
  • 78: La ramera
  • 79: El ladrón
  • 80: La bocha
  • 81: Las flores
  • 82: La pelea
  • 83: Mal tiempo
  • 84: La iglesia
  • 85: La linterna
  • 86: El humo
  • 87: Los piojos
  • 88: El Papa
  • 89: La rata
  • 90: El miedo
  • 91: El excusado
  • 92: El médico
  • 93: El enamorado
  • 94: El cementerio
  • 95: Los anteojos
  • 96: El marido
  • 97: La mesa
  • 98: La lavandera
  • 99: El hermano

Resultados del sorteo Primera en Quiniela de Santa Fe

El segundo juego de Quiniela de Santa Fe del día, el sorteo Primera, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:

La Cabeza: 5156

Resultados del sorteo Primera en Quiniela de Cordoba

El segundo juego de Quiniela de Cordoba del día, el sorteo Primera, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:

La Cabeza: 0510

Resultados del sorteo Primera en Quiniela de la Ciudad

El segundo juego de Quiniela de la Ciudad del día, el sorteo Primera, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:

La Cabeza: 8781

Resultados del sorteo Primera en Quiniela Provincia

El segundo juego de Quiniela Provincia del día, el sorteo Primera, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:

La Cabeza: 5379

Empezó el sorteo Primera de quiniela

El sorteo Primera, segundo juego de quiniela del día, comenzó en las casas de lotería de la Ciudad (exNacional) y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.

¿Cómo se juega a la quiniela de la Ciudad (exNacional)?

Para participar de los sorteos de quiniela de la Ciudad, es necesario elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual se quiere apostar, según la programación. A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio de los ganadores está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados.

Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe

El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 6706

Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Cordoba

El sorteo Previa de Quiniela de Cordoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 5682

Resultados del sorteo Previa en Quiniela de la Ciudad

El sorteo Previa de Quiniela de la Ciudad, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 7517

Resultados del sorteo Previa en Quiniela Provincia

El sorteo Previa de Quiniela Provincia, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 5525

Empezó el sorteo Previa de quiniela

El primer juego de quiniela del día, el sorteo Previa, comenzó desde las 10:15 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.

¿Cómo se juega a la quiniela de la Ciudad (exNacional)?

Para participar de los sorteos de quiniela de la Ciudad, es necesario elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual se quiere apostar, según la programación. A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio de los ganadores está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados.

¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?

La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 6 de agosto
Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 6 de agosto

Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.

Apuesta redoblona:

¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 6 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
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