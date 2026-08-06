Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, jueves 6 de agosto
Este jueves se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)
Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.
Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños
- 00: Raúl - Dora
- 01: Norma
- 02: Mariano - Ana
- 03: Nicolás
- 04: Mónica
- 05: Esteban
- 06: Ramón - Ema
- 07: Graciela
- 08: Eduardo
- 09: Teresa
- 10: Norberto
- 11: Javier - Nadia
- 12: Domingo
- 13: Claudia
- 14: Néstor
- 15: Cristina
- 16: Osvaldo
- 17: Margarita
- 18: Julio - Perla
- 19: Alfonso
- 20: Viviana
- 21: Carmen
- 22: Francisco
- 23: Juana
- 24: Luis - Iris
- 25: Victoria
- 26: Pablo - Hilda
- 27: Eusebio
- 28: Isabel - Rodrigo
- 29: Gabriel
- 30: Lucía
- 31: Alicia - Alfredo
- 32: Pedro - Sandra
- 33: José - Alba
- 34: Manuel
- 35: Rafael - Rocío
- 36: Alberto
- 37: Carlos
- 38: Víctor - Lía
- 39: Cecilia - Nora
- 40: Héctor - Fabiana
- 41: Jorge
- 42: Félix - Gladys
- 43: Antonio
- 44: Estela
- 45: Juan - Ruth
- 46: Vicente
- 47: Clemente
- 48: Miguel
- 49: Romina
- 50: Natalia
- 51: Lucas
- 52: Liliana
- 53: Florencia
- 54: Lorenzo
- 55: Matilde
- 56: Lidia - Rubén
- 57: Agustín
- 58: Damián
- 59: Josefa - David
- 60: María - Facundo
- 61: Bernardo
- 62: Ignacio
- 63: Mirta
- 64: Regia - Hernán
- 65: Leonardo
- 66: Adriana
- 67: Rosa - Horacio
- 68: Diego - Elba
- 69: Laura - Emilio
- 70: Felipe
- 71: Abel
- 72: Martín
- 73: Sebastián
- 74: Ricardo - Olga
- 75: Armando
- 76: Roberto - Karen
- 77: Clara
- 78: Enrique
- 79: Oscar - Valeria
- 80: Fernando
- 81: Angélica
- 82: Soledad
- 83: Beatriz
- 84: Cayetano
- 85: Guillermo
- 86: Mario
- 87: Dante
- 88: Ezequiel
- 89: Gonzalo
- 90: Andrés
- 91: Arturo
- 92: Gastón
- 93: Hugo
- 94: Omar
- 95: Fabián
- 96: Gustavo
- 97: Marta
- 98: Vilma
- 99: Daniel
Cuál es el plazo para cobrar un premio
Una vez realizado un sorteo y adjudicado el premio, el plazo estipulado para reclamarlo es de 15 días hábiles.
Resultados del sorteo Nocturna en Quiniela de Santa Fe
El sorteo Nocturna de Quiniela de Santa Fe, último juego de la jornada, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:
La Cabeza: 2203
Top 5:
- 2203
- 8216
- 8095
- 5606
- 1452
Top 20: 2203, 8216, 8095, 5606, 1452, 9466, 3547, 2203, 4461, 0064, 0957, 5606, 6679, 9155, 0874, 4223, 5034, 1397, 7166, 4993
Diccionario de los sueños: 03 > San Cono
Resultados del sorteo Nocturna en Quiniela de Cordoba
El sorteo Nocturna de Quiniela de Cordoba, último juego de la jornada, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:
La Cabeza: 9368
Top 5:
- 9368
- 8198
- 2654
- 9622
- 9885
Top 20: 9368, 8198, 2654, 9622, 9885, 6260, 7396, 7595, 7615, 5446, 4397, 5378, 7563, 8141, 8503, 3515, 1790, 6669, 6468, 1899
Diccionario de los sueños: 68 > los sobrinos
Resultados del sorteo Nocturna en Quiniela de la Ciudad
El sorteo Nocturna de Quiniela de la Ciudad, último juego de la jornada, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:
La Cabeza: 4873
Letras: A, F, Q, Q
Top 5:
- 4873
- 6693
- 2827
- 7884
- 7200
Top 20: 4873, 6693, 2827, 7884, 7200, 0729, 6200, 3063, 3245, 1143, 7747, 8537, 3730, 0307, 8659, 3690, 3652, 0704, 6990, 8973
Diccionario de los sueños: 73 > el hospital
Resultados del sorteo Nocturna en Quiniela Provincia
El sorteo Nocturna de Quiniela Provincia, último juego de la jornada, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:
La Cabeza: 7960
Top 5:
- 7960
- 3261
- 4321
- 7939
- 7333
Top 20: 7960, 3261, 4321, 7939, 7333, 7766, 5217, 6956, 1630, 9255, 1180, 8209, 8462, 9188, 4018, 4257, 6546, 9078, 1945, 4811
Diccionario de los sueños: 60 > la virgen
Resultados del sorteo Nocturna en Quiniela Uruguaya
El sorteo Nocturna de Quiniela Uruguaya, último juego de la jornada, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:
La Cabeza: 978
Top 5:
- 978
- 235
- 747
- 127
- 411
Top 20: 978, 235, 747, 127, 411, 815, 413, 623, 867, 878, 344, 642, 773, 255, 020, 454, 413, 369, 132, 666
Diccionario de los sueños: 78 > la ramera
¿Qué significan los sueños y los números para la quiniela?
Según la tradición local, se asignan distintos números a los sueños, que permiten apostar inspirándose en las experiencias oníricas. La tabla más popular en la Argentina establece las siguientes relaciones:
- 00: Los huevos
- 01: El agua
- 02: El niño
- 03: San Cono
- 04: La cama
- 05: El gato
- 06: El perro
- 07: El revólver
- 08: El incendio
- 09: El arroyo
- 10: El cañón
- 11: El minero
- 12: El soldado
- 13: La yeta
- 14: El borracho
- 15: La niña bonita
- 16: El anillo
- 17: La desgracia
- 18: La sangre
- 19: El pescado
- 20: La fiesta
- 21: La mujer
- 22: El loco
- 23: El cocinero
- 24: El caballo
- 25: La gallina
- 26: La misa
- 27: El peine
- 28: Los cerros
- 29: San Pedro
- 30: Santa Rosa
- 31: La luz
- 32: El dinero
- 33: Cristo
- 34: La cabeza
- 35: El pajarito
- 36: La castaña
- 37: El dentista
- 38: Las piedras
- 39: La lluvia
- 40: El cura
- 41: El cuchillo
- 42: Las zapatillas
- 43: El balcón
- 44: La cárcel
- 45: El vino
- 46: Los tomates
- 47: El muerto
- 48: Muerto que habla
- 49: La carne
- 50: El pan
- 51: El serrucho
- 52: Madre e hijo
- 53: El barco
- 54: La vaca
- 55: La música
- 56: La caída
- 57: El jorobado
- 58: El ahogado
- 59: Las plantas
- 60: La virgen
- 61: Escopetas
- 62: La inundación
- 63: El casamiento
- 64: El llanto
- 65: El cazador
- 66: Las lombrices
- 67: La mordida
- 68: Los sobrinos
- 69: Los vicios
- 70: Muerto sueño
- 71: Excremento
- 72: La sorpresa
- 73: El hospital
- 74: Gente negra
- 75: Los besos
- 76: Las llamas
- 77: Pierna mujer
- 78: La ramera
- 79: El ladrón
- 80: La bocha
- 81: Las flores
- 82: La pelea
- 83: Mal tiempo
- 84: La iglesia
- 85: La linterna
- 86: El humo
- 87: Los piojos
- 88: El Papa
- 89: La rata
- 90: El miedo
- 91: El excusado
- 92: El médico
- 93: El enamorado
- 94: El cementerio
- 95: Los anteojos
- 96: El marido
- 97: La mesa
- 98: La lavandera
- 99: El hermano
Empezó el sorteo Nocturna de quiniela
El último juego de quiniela del día, el sorteo Nocturna, ya comenzó en las loterías de la Ciudad (exNacional) y la provincia de Buenos Aires. En breve se conocerán todos los resultados y números ganadores.
¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?
La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:
Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
Apuesta redoblona:
Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
A qué hora cierran las apuestas de la Lotería de la Ciudad (exNacional)
Los apostadores pueden jugar sus números en los sorteos de la lotería de la Ciudad (exNacional) hasta cinco minutos antes de que empiecen a girar las bolillas.
Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería
Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.
Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños
- 00: Raúl - Dora
- 01: Norma
- 02: Mariano - Ana
- 03: Nicolás
- 04: Mónica
- 05: Esteban
- 06: Ramón - Ema
- 07: Graciela
- 08: Eduardo
- 09: Teresa
- 10: Norberto
- 11: Javier - Nadia
- 12: Domingo
- 13: Claudia
- 14: Néstor
- 15: Cristina
- 16: Osvaldo
- 17: Margarita
- 18: Julio - Perla
- 19: Alfonso
- 20: Viviana
- 21: Carmen
- 22: Francisco
- 23: Juana
- 24: Luis - Iris
- 25: Victoria
- 26: Pablo - Hilda
- 27: Eusebio
- 28: Isabel - Rodrigo
- 29: Gabriel
- 30: Lucía
- 31: Alicia - Alfredo
- 32: Pedro - Sandra
- 33: José - Alba
- 34: Manuel
- 35: Rafael - Rocío
- 36: Alberto
- 37: Carlos
- 38: Víctor - Lía
- 39: Cecilia - Nora
- 40: Héctor - Fabiana
- 41: Jorge
- 42: Félix - Gladys
- 43: Antonio
- 44: Estela
- 45: Juan - Ruth
- 46: Vicente
- 47: Clemente
- 48: Miguel
- 49: Romina
- 50: Natalia
- 51: Lucas
- 52: Liliana
- 53: Florencia
- 54: Lorenzo
- 55: Matilde
- 56: Lidia - Rubén
- 57: Agustín
- 58: Damián
- 59: Josefa - David
- 60: María - Facundo
- 61: Bernardo
- 62: Ignacio
- 63: Mirta
- 64: Regia - Hernán
- 65: Leonardo
- 66: Adriana
- 67: Rosa - Horacio
- 68: Diego - Elba
- 69: Laura - Emilio
- 70: Felipe
- 71: Abel
- 72: Martín
- 73: Sebastián
- 74: Ricardo - Olga
- 75: Armando
- 76: Roberto - Karen
- 77: Clara
- 78: Enrique
- 79: Oscar - Valeria
- 80: Fernando
- 81: Angélica
- 82: Soledad
- 83: Beatriz
- 84: Cayetano
- 85: Guillermo
- 86: Mario
- 87: Dante
- 88: Ezequiel
- 89: Gonzalo
- 90: Andrés
- 91: Arturo
- 92: Gastón
- 93: Hugo
- 94: Omar
- 95: Fabián
- 96: Gustavo
- 97: Marta
- 98: Vilma
- 99: Daniel
Resultados del sorteo Vespertina en Quiniela de Santa Fe
El sorteo Vespertina de Quiniela de Santa Fe arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 1117
Top 5:
- 1117
- 1121
- 0009
- 5111
- 5128
Top 20: 1117, 1121, 0009, 5111, 5128, 9097, 1691, 2793, 6901, 2072, 4952, 6483, 0958, 7207, 2273, 3118, 0559, 6464, 8995, 8280
Diccionario de los sueños: 17 > la desgracia
Resultados del sorteo Vespertina en Quiniela de Cordoba
El sorteo Vespertina de Quiniela de Cordoba arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 1815
Top 5:
- 1815
- 4304
- 9054
- 8706
- 2723
Top 20: 1815, 4304, 9054, 8706, 2723, 7565, 1490, 6117, 4388, 4311, 5285, 3737, 7249, 5419, 4721, 5879, 2581, 4821, 6368, 0540
Diccionario de los sueños: 15 > la niña bonita
Empezó el sorteo Vespertina de quiniela
Las casas de lotería de la Ciudad (exNacional) y la provincia de Buenos Aires ya realizan el sorteo Vespertina de quiniela, el anteúltimo juego del día. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.
¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?
El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.
¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?
La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:
Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
Apuesta redoblona:
Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?
La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:
Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
Apuesta redoblona:
Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
Qué descuentos tienen los premios de Quiniela de la Ciudad (exNacional)
Según informan desde la quiniela de la Ciudad (exNacional), los premios de los juegos de Quiniela, al igual que los de la Quiniela Poceada y la Tombolina de la Ciudad no sufren descuentos.
Resultados del sorteo Matutina en Quiniela de Cordoba
Los siguientes números ganadores salieron en el sorteo Matutina de Quiniela de Cordoba:
La Cabeza: 3756
Top 5:
- 3756
- 6715
- 1224
- 6427
- 5626
Top 20: 3756, 6715, 1224, 6427, 5626, 1690, 1235, 2243, 3383, 3305, 9257, 3806, 5384, 4693, 0943, 7380, 5338, 9842, 9060, 8824
Diccionario de los sueños: 56 > la caída
Empezó el sorteo Matutina de quiniela
Ya giran las bolillas del sorteo Matutina, tercer juego de quiniela del día, que comienza a las 15:00 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve se conocerán todos los resultados y números ganadores.
Cómo se cobran los premios de Quiniela
La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.
Qué documentos son necesarios para cobrar un premio de lotería
Quienes tengan que presentarse a cobrar un premio de la lotería deben presentar el Documento Nacional de Identidad y el ticket/recibo de la apuesta ganadora.
¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?
La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:
Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
Apuesta redoblona:
Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
¿Qué significan los sueños y los números para la quiniela?
Según la tradición local, se asignan distintos números a los sueños, que permiten apostar inspirándose en las experiencias oníricas. La tabla más popular en la Argentina establece las siguientes relaciones:
- 00: Los huevos
- 01: El agua
- 02: El niño
- 03: San Cono
- 04: La cama
- 05: El gato
- 06: El perro
- 07: El revólver
- 08: El incendio
- 09: El arroyo
- 10: El cañón
- 11: El minero
- 12: El soldado
- 13: La yeta
- 14: El borracho
- 15: La niña bonita
- 16: El anillo
- 17: La desgracia
- 18: La sangre
- 19: El pescado
- 20: La fiesta
- 21: La mujer
- 22: El loco
- 23: El cocinero
- 24: El caballo
- 25: La gallina
- 26: La misa
- 27: El peine
- 28: Los cerros
- 29: San Pedro
- 30: Santa Rosa
- 31: La luz
- 32: El dinero
- 33: Cristo
- 34: La cabeza
- 35: El pajarito
- 36: La castaña
- 37: El dentista
- 38: Las piedras
- 39: La lluvia
- 40: El cura
- 41: El cuchillo
- 42: Las zapatillas
- 43: El balcón
- 44: La cárcel
- 45: El vino
- 46: Los tomates
- 47: El muerto
- 48: Muerto que habla
- 49: La carne
- 50: El pan
- 51: El serrucho
- 52: Madre e hijo
- 53: El barco
- 54: La vaca
- 55: La música
- 56: La caída
- 57: El jorobado
- 58: El ahogado
- 59: Las plantas
- 60: La virgen
- 61: Escopetas
- 62: La inundación
- 63: El casamiento
- 64: El llanto
- 65: El cazador
- 66: Las lombrices
- 67: La mordida
- 68: Los sobrinos
- 69: Los vicios
- 70: Muerto sueño
- 71: Excremento
- 72: La sorpresa
- 73: El hospital
- 74: Gente negra
- 75: Los besos
- 76: Las llamas
- 77: Pierna mujer
- 78: La ramera
- 79: El ladrón
- 80: La bocha
- 81: Las flores
- 82: La pelea
- 83: Mal tiempo
- 84: La iglesia
- 85: La linterna
- 86: El humo
- 87: Los piojos
- 88: El Papa
- 89: La rata
- 90: El miedo
- 91: El excusado
- 92: El médico
- 93: El enamorado
- 94: El cementerio
- 95: Los anteojos
- 96: El marido
- 97: La mesa
- 98: La lavandera
- 99: El hermano
Resultados del sorteo Primera en Quiniela de Santa Fe
El segundo juego de Quiniela de Santa Fe del día, el sorteo Primera, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:
La Cabeza: 5156
Top 5:
- 5156
- 1280
- 6397
- 3605
- 0230
Top 20: 5156, 1280, 6397, 3605, 0230, 1505, 6488, 1395, 6238, 9487, 0141, 6025, 4687, 0376, 2450, 6322, 9908, 4086, 0602, 6636
Diccionario de los sueños: 56 > la caída
Resultados del sorteo Primera en Quiniela de Cordoba
El segundo juego de Quiniela de Cordoba del día, el sorteo Primera, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:
La Cabeza: 0510
Top 5:
- 0510
- 2263
- 2304
- 5656
- 7879
Top 20: 0510, 2263, 2304, 5656, 7879, 8022, 9691, 6196, 6681, 9298, 9354, 7039, 4722, 3104, 6867, 2542, 6609, 6664, 4657, 8828
Diccionario de los sueños: 10 > el cañón
Resultados del sorteo Primera en Quiniela de la Ciudad
El segundo juego de Quiniela de la Ciudad del día, el sorteo Primera, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:
La Cabeza: 8781
Letras: O, H, R, S
Top 5:
- 8781
- 5734
- 2516
- 7624
- 7826
Top 20: 8781, 5734, 2516, 7624, 7826, 2660, 7935, 9998, 4872, 2519, 5610, 4861, 3009, 5462, 9726, 2421, 1218, 5441, 4191, 4675
Diccionario de los sueños: 81 > las flores
Resultados del sorteo Primera en Quiniela Provincia
El segundo juego de Quiniela Provincia del día, el sorteo Primera, arrojó los siguientes resultados y números ganadores:
La Cabeza: 5379
Top 5:
- 5379
- 0268
- 5171
- 7280
- 3738
Top 20: 5379, 0268, 5171, 7280, 3738, 7079, 5337, 3839, 1721, 8526, 2579, 8122, 9693, 1541, 6758, 1747, 6031, 9486, 3876, 7918
Diccionario de los sueños: 79 > el ladrón
Empezó el sorteo Primera de quiniela
El sorteo Primera, segundo juego de quiniela del día, comenzó en las casas de lotería de la Ciudad (exNacional) y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.
¿Cómo se juega a la quiniela de la Ciudad (exNacional)?
Para participar de los sorteos de quiniela de la Ciudad, es necesario elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual se quiere apostar, según la programación. A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio de los ganadores está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados.
Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe
El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 6706
Top 5:
- 6706
- 0677
- 6662
- 5493
- 7217
Top 20: 6706, 0677, 6662, 5493, 7217, 3124, 2963, 6837, 3516, 1480, 3122, 7373, 6382, 8908, 9133, 1854, 6373, 9419, 9249, 3234
Diccionario de los sueños: 06 > el perro
Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Cordoba
El sorteo Previa de Quiniela de Cordoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 5682
Top 5:
- 5682
- 6115
- 7650
- 6521
- 7181
Top 20: 5682, 6115, 7650, 6521, 7181, 7171, 9878, 3358, 8309, 9670, 3829, 0464, 7228, 1299, 4310, 4578, 1308, 5772, 3914, 9245
Diccionario de los sueños: 82 > la pelea
Resultados del sorteo Previa en Quiniela de la Ciudad
El sorteo Previa de Quiniela de la Ciudad, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 7517
Letras: B, L, N, T
Top 5:
- 7517
- 8627
- 1799
- 5794
- 9525
Top 20: 7517, 8627, 1799, 5794, 9525, 7274, 2039, 0136, 1986, 7039, 7183, 1862, 5441, 5116, 0955, 1137, 0925, 3361, 3563, 8236
Diccionario de los sueños: 17 > la desgracia
Resultados del sorteo Previa en Quiniela Provincia
El sorteo Previa de Quiniela Provincia, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 5525
Top 5:
- 5525
- 5306
- 1130
- 5576
- 3688
Top 20: 5525, 5306, 1130, 5576, 3688, 5280, 5144, 0059, 0692, 0682, 7095, 5848, 2460, 7730, 8779, 4707, 4719, 9831, 0110, 3488
Diccionario de los sueños: 25 > la gallina
Empezó el sorteo Previa de quiniela
El primer juego de quiniela del día, el sorteo Previa, comenzó desde las 10:15 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.
¿Cómo se juega a la quiniela de la Ciudad (exNacional)?
Para participar de los sorteos de quiniela de la Ciudad, es necesario elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual se quiere apostar, según la programación. A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio de los ganadores está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados.
¿Qué apuestas existen en la lotería de la provincia de Buenos Aires?
La lotería de la provincia de Buenos Aires realiza sus sorteos extrayendo 20 números entre el 0000 y 9999, sobre los cuales los jugadores pueden realizar dos tipos de apuestas:
Apuesta directa: Se efectúa a un número de 1, 2, 3 , 4 o 5 dígitos pudiendo apostar a la cabeza, a los premios o a ambos.
Apuesta redoblona:
Se efectúa en forma combinada, a dos números de dos cifras, distintos o iguales. En el último caso, los números deberán figurar como mínimo dos veces en el extracto dentro del lugar de ubicación elegido.
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este jueves 6 de agosto. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
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