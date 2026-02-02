Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, lunes 2 de febrero

02-02-2026 10:00 | ¿Cómo se juega a la quiniela de la Ciudad (exNacional)?

Para participar de los sorteos de quiniela de la Ciudad, es necesario elegir un número de 1 a 4 cifras entre el 0000 y 9999, la posición de salida del 1 al 20 y el extracto de la Lotería al cual se quiere apostar, según la programación. A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio de los ganadores está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados.

02-02-2026 09:30 | Qué números para la quiniela representan los nombres en los sueños

00: Raúl - Dora

01: Norma

02: Mariano - Ana

03: Nicolás

04: Mónica

05: Esteban

06: Ramón - Ema

07: Graciela

08: Eduardo

09: Teresa

10: Norberto

11: Javier - Nadia

12: Domingo

13: Claudia

14: Néstor

15: Cristina

16: Osvaldo

17: Margarita

18: Julio - Perla

19: Alfonso

20: Viviana

21: Carmen

22: Francisco

23: Juana

24: Luis - Iris

25: Victoria

26: Pablo - Hilda

27: Eusebio

28: Isabel - Rodrigo

29: Gabriel

30: Lucía

31: Alicia - Alfredo

32: Pedro - Sandra

33: José - Alba

34: Manuel

35: Rafael - Rocío

36: Alberto

37: Carlos

38: Víctor - Lía

39: Cecilia - Nora

40: Héctor - Fabiana

41: Jorge

42: Félix - Gladys

43: Antonio

44: Estela

45: Juan - Ruth

46: Vicente

47: Clemente

48: Miguel

49: Romina

50: Natalia

51: Lucas

52: Liliana

53: Florencia

54: Lorenzo

55: Matilde

56: Lidia - Rubén

57: Agustín

58: Damián

59: Josefa - David

60: María - Facundo

61: Bernardo

62: Ignacio

63: Mirta

64: Regia - Hernán

65: Leonardo

66: Adriana

67: Rosa - Horacio

68: Diego - Elba

69: Laura - Emilio

70: Felipe

71: Abel

72: Martín

73: Sebastián

74: Ricardo - Olga

75: Armando

76: Roberto - Karen

77: Clara

78: Enrique

79: Oscar - Valeria

80: Fernando

81: Angélica

82: Soledad

83: Beatriz

84: Cayetano

85: Guillermo

86: Mario

87: Dante

88: Ezequiel

89: Gonzalo

90: Andrés

91: Arturo

92: Gastón

93: Hugo

94: Omar

95: Fabián

96: Gustavo

97: Marta

98: Vilma

99: Daniel

02-02-2026 09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este lunes 2 de febrero. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día: