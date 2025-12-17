LA NACION
en vivo

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, miércoles 17 de diciembre

Este miércoles se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

10:00 | ¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?

El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.

09:30 | Cómo se cobran los premios de Quiniela

La Lotería de la Ciudad (exNacional) estipula que los premios por debajo de $210.000 pueden cobrarse en la agencia donde la persona compró el boleto. En el caso de los montos superiores, el pago se puede exigir a partir del quinto día hábil posterior al sorteo en la sede de la Lotería correspondiente a la ubicación de la agencia.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este miércoles 17 de diciembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
LA NACION
Más leídas
  1. Quién es Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar
    1

    Quién es Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar

  2. Estudiantes de un secundario crearon un plan para evitar que más adolescentes caigan en un problema que crece
    2

    “Hay chicos atrapados por las apuestas”. Crearon un plan para evitar que más adolescentes caigan en el juego online

  3. Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Buenos Aires
    3

    Cuánto hay que ganar para ser de clase media en Buenos Aires

  4. La alegría de Oona Chaplin, la hija de Geraldine y nieta de Charles, en la alfombra roja de Avatar junto a Sigourney Weaver
    4

    La alegría de Oona Chaplin, la hija de Geraldine y nieta de Charles, en la alfombra roja de Avatar junto a Sigourney Weaver

Cargando banners ...