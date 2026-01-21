21-01-2026 10:30 | Empezó el sorteo Previa de quiniela

El primer juego de quiniela del día, el sorteo Previa, comenzó desde las 10:15 en las casas de lotería de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.

21-01-2026 10:00 | Cómo se calculan los premios de la quiniela

La quiniela paga premios en función de la cantidad de aciertos que tenga el número apostado, que debe ser de cuatro cifras y situarse entre 0000 y 9999. Al ver los resultados, entonces, hay que revisar cuál fue el nivel de acierto:

Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, miércoles 21 de enero

Si coinciden las cuatro cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 3.500 veces el valor

Si coinciden tres cifras ganadoras con las que vos apostaste, ganás 600 veces el valor

Si coinciden dos cifras ganadoras con las que vos apostaste ganás 70 veces el valor

Si coincide una cifra ganadora con la que vos apostaste ganás 7 veces el valor

21-01-2026 09:30 | Cuál es el plazo para cobrar un premio

Una vez realizado un sorteo y adjudicado el premio, el plazo estipulado para reclamarlo es de 15 días hábiles.

21-01-2026 09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este miércoles 21 de enero. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día: