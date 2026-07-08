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Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, miércoles 8 de julio

Este miércoles se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio
SOCIEDAD. Fotos de elementos de Loterias oficiales 09/01/19 FOTO:Fernando Massobrio

Empezó el sorteo Primera de quiniela

El sorteo Primera, segundo juego de quiniela del día, comenzó en las casas de lotería de la Ciudad (exNacional) y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.

Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe

El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 7877

Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Cordoba

El sorteo Previa de Quiniela de Cordoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 6037

Resultados del sorteo Previa en Quiniela de la Ciudad

El sorteo Previa de Quiniela de la Ciudad, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 1544

Resultados del sorteo Previa en Quiniela Provincia

El sorteo Previa de Quiniela Provincia, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 8732

¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este miércoles 8 de julio. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
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