Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, miércoles 8 de julio
Este miércoles se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios
Empezó el sorteo Primera de quiniela
El sorteo Primera, segundo juego de quiniela del día, comenzó en las casas de lotería de la Ciudad (exNacional) y la provincia de Buenos Aires. En breve, se conocerán todos los resultados y números ganadores.
Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Santa Fe
El sorteo Previa de Quiniela de Santa Fe, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 7877
Top 5:
- 7877
- 4664
- 6827
- 1611
- 6577
Top 20: 7877, 4664, 6827, 1611, 6577, 2122, 4556, 4027, 2993, 5692, 1261, 1949, 3298, 9701, 1050, 8163, 8967, 9649, 1647, 0601
Diccionario de los sueños: 77 > las piernas
Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Cordoba
El sorteo Previa de Quiniela de Cordoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 6037
Top 5:
- 6037
- 8349
- 0364
- 1135
- 9062
Top 20: 6037, 8349, 0364, 1135, 9062, 1959, 5278, 5503, 2410, 4991, 4658, 5910, 3587, 7941, 2668, 8918, 6677, 8358, 5193, 6506
Diccionario de los sueños: 37 > el dentista
Resultados del sorteo Previa en Quiniela de la Ciudad
El sorteo Previa de Quiniela de la Ciudad, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 1544
Letras: G, J, P, X
Top 5:
- 1544
- 4077
- 3588
- 2284
- 8458
Top 20: 1544, 4077, 3588, 2284, 8458, 0426, 5225, 4560, 9652, 5469, 8679, 7899, 5593, 6321, 9464, 0680, 3797, 2858, 7977, 5088
Diccionario de los sueños: 44 > la cárcel
Resultados del sorteo Previa en Quiniela Provincia
El sorteo Previa de Quiniela Provincia, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:
La Cabeza: 8732
Top 5:
- 8732
- 5272
- 3797
- 1826
- 8088
Top 20: 8732, 5272, 3797, 1826, 8088, 8925, 9478, 2514, 6263, 1867, 1671, 6284, 5549, 3414, 8830, 7878, 4563, 7862, 3856, 3906
Diccionario de los sueños: 32 > el dinero
¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?
La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este miércoles 8 de julio. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:
- Previa: 10:15 h.
- El Primero: 12:00 h.
- Matutina: 15:00 h.
- Vespertina: 18:00 h.
- Nocturna: 21:00 h.
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