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La autocrítica de Dibu Martínez tras la agónica victoria ante Egipto: “No pude ayudar a nadie”
El arquero de la selección argentina destacó que no está conforme con su rendimiento en este Mundial; “Ya va a llegar mi momento”, declaró
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El arquero Emiliano “Dibu” Martínez habló tras la agónica clasificación de la selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 luego de la eliminación a Egipto y analizó su rendimiento en lo que va de la Copa del Mundo. El jugador de Aston Villa aseguró que en el partido de octavos no fue determinante para el equipo.
“Después del 2 a 0 la vi negra. La verdad que sentí un poco como que no pude ayudar a nadie. Y esa sensación de irme a casa sin poder ayudar nunca la tuve acá en la selección. Pienso que ya va a llegar mi momento”, expresó el arquero en una nota a Tyc Sports a la salida del estadio en Atlanta, Estados Unidos.
"SENTÍ COMO QUE NO PUDE AYUDAR A NADIE" 🇦🇷🏆— TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026
El Dibu Martínez se refirió a su rendimiento, tras la agónica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial.
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En el cruce ante Egipto, Martínez sufrió un gol de cabeza a los 14 minutos del primer tiempo después de una desatención en la marca de la defensa argentina. Más tarde, a los 22 de la segunda mitad, recibió otro tanto, que parecía liquidar la serie. No obstante, a lo largo de los 90 minutos no tuvo ocasiones claras para intervenir más que para cortar centros del conjunto egipcio.
De todos modos, después del pase a cuartos de final, también se mostró con confianza y alegre por la clasificación. En sus redes sociales compartió una serie de imágenes y en una de ellas se lo ve abrazando a Facundo Medina y a José Manuel López. Además, replicó una publicación de Gerónimo Rulli con él en la que manifestó: “Vamos, hermano. Un partido más cerca”.
Asimismo, el arquero hizo otra publicación en la que lanzó un poco de humor para sus seguidores. Compartió una serie de fotos del épico partido ante Egipto y, al final del posteo, subió una imagen en la que se ve a una persona tomándose la presión. “¿La última foto es lo que pasamos todos no?“, señaló.
Días atrás, Martínez había defendido al plantel de la selección argentina ante cuestionamientos sobre cómo jugó el equipo ante Cabo Verde en la victoria 3 a 2 en 16avos de final. En esa ocasión, el arquero advirtió: “En Qatar sufrimos contra Arabia, México, Australia hasta el final, Países Bajos y Francia. Hay que saber sufrir. Hoy sufrimos y es la primera vez que nos pasa en el Mundial. Sabemos que vamos a sufrir de vuelta, por eso tenemos la experiencia”.
“Nos metieron un gol de otro planeta. Y el primero era ajustable y atajable. Hay cosas que tengo que mejorar para no sufrir tanto. Los arqueros somos defensores y siempre pensamos en lo que podemos hacer mejor y eso nos va a hacer mejor de acá hacia adelante”, dijo después, a modo de autocrítica.
Las declaraciones de Scaloni
Después de la victoria ante Egipto, el entrenador habló en conferencia de prensa y destacó la actitud de la albiceleste para afrontar la derrota 2 a 0 parcial y reponerse. “Este es un equipo que, más allá de lo que esté pasando, nunca deja de ir para adelante. Al final, el fútbol es esto. La táctica y la estrategia son importantes, claro. Pero si no tenés ese convencimiento, hubiéramos quedado eliminados“, sostuvo.
Luego siguió: “Hay momentos de un partido en los que la táctica, la estrategia y todo lo demás quedan de lado. Cuando la inercia es positiva, como no había pasado hasta el 0-2, tenés que romper“.
Scaloni mantiene un récord muy favorable en cruces de eliminación directa con la selección argentina: de 16 partidos -entre Mundiales, Copas América y la Finalissima- perdió solo uno, ante Brasil, en 2019.
En tanto, añadió: “Para esto me hice entrenador; para volver a sentir estas emociones. No porque me guste ser técnico: yo sufro igual que todos cuando estoy en el banco. Pero las emociones que te da un partido de fútbol, y especialmente a los argentinos, son inigualables. La magnitud de lo que vivimos es comparable con muchos momentos importantes de este ciclo”.
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