Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 3 de octubre

10:30 | Resultados del sorteo Previa en Quiniela de Córdoba

El sorteo Previa de Quiniela de Córdoba, primer juego del día, arrojó los siguientes resultados:

La Cabeza: 6075

Top 5:

6075

4344

2257

3810

1706

Top 20: 6075, 4344, 2257, 3810, 1706, 6595, 0873, 8658, 2336, 1813, 1671, 3024, 8827, 9408, 6353, 8670, 9403, 9827, 4016, 4819

Diccionario de los sueños: 75 > el payaso

10:00 | Cuál es el plazo para cobrar un premio

Una vez realizado un sorteo y adjudicado el premio, el plazo estipulado para reclamarlo es de 15 días hábiles.

09:30 | ¿Cuál es la apuesta mínima que se puede hacer en la quiniela?

El valor mínimo que puede tener una apuesta de quiniela varía según la lotería: en el caso de la provincia de Buenos Aires, la apuesta mínima es de $10, mientras que la de la Ciudad (exNacional) cobra $30 el extracto de quiniela.

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 3 de octubre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día: