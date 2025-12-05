LA NACION
Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 5 de diciembre

Este viernes se sortean los premio de la quiniela de la Ciudad y las provincias; controlá las distintas jugadas y enterate si ganaste uno de los premios

09:30 | ¿Qué significan los sueños y los números para la quiniela?

Según la tradición local, se asignan distintos números a los sueños, que permiten apostar inspirándose en las experiencias oníricas. La tabla más popular en la Argentina establece las siguientes relaciones:

  • 00: Los huevos
  • 01: El agua
  • 02: El niño
  • 03: San Cono
  • 04: La cama
  • 05: El gato
  • 06: El perro
  • 07: El revólver
  • 08: El incendio
  • 09: El arroyo
  • 10: El cañón
  • 11: El minero
  • 12: El soldado
  • 13: La yeta
  • 14: El borracho
  • 15: La niña bonita
  • 16: El anillo
  • 17: La desgracia
  • 18: La sangre
  • 19: El pescado
  • 20: La fiesta
  • 21: La mujer
  • 22: El loco
  • 23: El cocinero
  • 24: El caballo
  • 25: La gallina
  • 26: La misa
  • 27: El peine
  • 28: Los cerros
  • 29: San Pedro
  • 30: Santa Rosa
  • 31: La luz
  • 32: El dinero
  • 33: Cristo
  • 34: La cabeza
  • 35: El pajarito
  • 36: La castaña
  • 37: El dentista
  • 38: Las piedras
  • 39: La lluvia
  • 40: El cura
  • 41: El cuchillo
  • 42: Las zapatillas
  • 43: El balcón
  • 44: La cárcel
  • 45: El vino
  • 46: Los tomates
  • 47: El muerto
  • 48: Muerto que habla
  • 49: La carne
  • 50: El pan
  • 51: El serrucho
  • 52: Madre e hijo
  • 53: El barco
  • 54: La vaca
  • 55: La música
  • 56: La caída
  • 57: El jorobado
  • 58: El ahogado
  • 59: Las plantas
  • 60: La virgen
  • 61: Escopetas
  • 62: La inundación
  • 63: El casamiento
  • 64: El llanto
  • 65: El cazador
  • 66: Las lombrices
  • 67: La mordida
  • 68: Los sobrinos
  • 69: Los vicios
  • 70: Muerto sueño
  • 71: Excremento
  • 72: La sorpresa
  • 73: El hospital
  • 74: Gente negra
  • 75: Los besos
  • 76: Las llamas
  • 77: Pierna mujer
  • 78: La ramera
  • 79: El ladrón
  • 80: La bocha
  • 81: Las flores
  • 82: La pelea
  • 83: Mal tiempo
  • 84: La iglesia
  • 85: La linterna
  • 86: El humo
  • 87: Los piojos
  • 88: El Papa
  • 89: La rata
  • 90: El miedo
  • 91: El excusado
  • 92: El médico
  • 93: El enamorado
  • 94: El cementerio
  • 95: Los anteojos
  • 96: El marido
  • 97: La mesa
  • 98: La lavandera
  • 99: El hermano

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 5 de diciembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día:

  • Previa: 10:15 h.
  • El Primero: 12:00 h.
  • Matutina: 15:00 h.
  • Vespertina: 18:00 h.
  • Nocturna: 21:00 h.
