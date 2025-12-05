Todos los resultados de la quiniela y loteria de hoy, viernes 5 de diciembre

09:30 | ¿Qué significan los sueños y los números para la quiniela?

Según la tradición local, se asignan distintos números a los sueños, que permiten apostar inspirándose en las experiencias oníricas. La tabla más popular en la Argentina establece las siguientes relaciones:

00: Los huevos

01: El agua

02: El niño

03: San Cono

04: La cama

05: El gato

06: El perro

07: El revólver

08: El incendio

09: El arroyo

10: El cañón

11: El minero

12: El soldado

13: La yeta

14: El borracho

15: La niña bonita

16: El anillo

17: La desgracia

18: La sangre

19: El pescado

20: La fiesta

21: La mujer

22: El loco

23: El cocinero

24: El caballo

25: La gallina

26: La misa

27: El peine

28: Los cerros

29: San Pedro

30: Santa Rosa

31: La luz

32: El dinero

33: Cristo

34: La cabeza

35: El pajarito

36: La castaña

37: El dentista

38: Las piedras

39: La lluvia

40: El cura

41: El cuchillo

42: Las zapatillas

43: El balcón

44: La cárcel

45: El vino

46: Los tomates

47: El muerto

48: Muerto que habla

49: La carne

50: El pan

51: El serrucho

52: Madre e hijo

53: El barco

54: La vaca

55: La música

56: La caída

57: El jorobado

58: El ahogado

59: Las plantas

60: La virgen

61: Escopetas

62: La inundación

63: El casamiento

64: El llanto

65: El cazador

66: Las lombrices

67: La mordida

68: Los sobrinos

69: Los vicios

70: Muerto sueño

71: Excremento

72: La sorpresa

73: El hospital

74: Gente negra

75: Los besos

76: Las llamas

77: Pierna mujer

78: La ramera

79: El ladrón

80: La bocha

81: Las flores

82: La pelea

83: Mal tiempo

84: La iglesia

85: La linterna

86: El humo

87: Los piojos

88: El Papa

89: La rata

90: El miedo

91: El excusado

92: El médico

93: El enamorado

94: El cementerio

95: Los anteojos

96: El marido

97: La mesa

98: La lavandera

99: El hermano

09:00 | ¿A qué hora son hoy los sorteos de quiniela?

La lotería de la ciudad (exnacional) y la provincial realizan sus tradicionales sorteos de quiniela este viernes 5 de diciembre. Lo hacen en los mismos horarios, cinco veces al día: