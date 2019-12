Belleza y salud. Plan detox para recuperarte después de las Fiestas

Todos los excesos de estos días dejan rastro en nuestro cuerpo; algunos consejos para revertir los efectos no deseados de las celebraciones Crédito: Shutterstock

Los festejos de Navidad y Año nuevo son la excusa perfecta para darnos los gustos en todos los sentidos. Solemos perder el control de la dieta, el descanso y nuestra rutina de beauty. Sin embargo, para todo hay una solución: los especialistas nos comparten sus mejores consejos para reponernos y renovar energías.

Recuperá la vitalidad de tu pelo

Si abusaste de los peinados tirantes, el spray fijador, la mousse y ¡hasta brillos!, es momento de darle un respiro a tu melena. Ante todo, es necesario que lo laves con un champú neutro para hacer una limpieza profunda y eliminar todos los restos de producto que puedan haber quedado. Algunas veces, el gel o fijador dejan tan duro y seco el pelo, que es preferible empezar el lavado colocándose acondicionador para que se separen las mechas y, después, seguir con el champú. Una vez que queda abierto a recibir una buena dosis de nutrición e hidratación, es hora de ofrecerle un baño de crema. Procurá que sea libre de siliconas y parabenos. También, podés reemplazarlo por ampollas de aceites naturales como el argán y el coco. Sea cual sea el producto que elijas, el truco se encuentra en esparcirlo mechón por mechón y, tal como explica la estilista Jose Taboada, de largos a puntas sin tocar la raíz y evitando frotar para no quebrar la fibra capilar. El equipo de peluquerías Llongueras aconseja respetar el tiempo de acción que figura en el envase del producto y luego enjuagar muy bien para evitar que el pelo quede graso.

Antes de irse a dormir, en la misma noche de Navidad y Año Nuevo, Luisa Estévez, Hair & Make Up Artist, sugiere no lavarse el pelo si no te lo vas a secar con secador. Llongueras concuerda explicando que acostarse con el pelo húmedo favorece la aparición de microorganismos asociados a la caspa. También advierten que es mejor dormir con el pelo suelto.

Tratá la piel de tu rostro

Lo esencial es no acostarse a dormir sin remover el maquillaje. La Make Up Artist experta Vero Luna indica que es importantísimo complementar con un gel de limpieza y algún suero reparador con Vitamina C o Ácido Hialurónico para devolverle la hidratación. "Cuando hablamos de limpieza profunda, podemos incorporar un cepillo facial y alguna mascarilla descongestiva o hidratante, dependiendo de la necesidad de la piel", aconseja Vero. Sus predilectas para el detox son las negras con carbón activado porque llevan las impurezas de la piel a la superficie y las depositan en el producto.

"Si al otro día vas a estar expuesta al sol, protegé la piel con protector solar para que no se deshidrate e incluí un agua termal o tónico refrescante con las propiedades que nombré para mantener el equilibrio de la piel", agrega.

Controlá tu alimentación

"Hay que aclarar que el detox es un concepto que alimentariamente no existe: después de que te diste un atracón, hay poco que hacer al respecto. Lo ideal sería evitar ese momento", explica la Licenciada en Nutrición Agustina Leban (M.N 7930). Además, añade que uno de los errores más comunes es no comer nada durante el día de la fiesta sabiendo que a la noche vas a comer un montón. "Lo único que hace esto es que llegues al momento de la cena con mucha más ansiedad y que comas el doble de lo que podrías, superando la capacidad gástrica y causando distensión abdominal", explica.

La buena hidratación cumple u rol esencial Crédito: Shutterstock

Para el mismo día de la fiesta, Agustina dice que una buena opción es probar de todo lo que gustes, pero achicando las cantidades. Elegir un poco de la entrada, otro de los platos principales y porciones chiquitas de los postres. "Tratá de, después de las fiestas, no pasar una semana comiendo mal, porque suele sobrar de todo y repetirse en almuerzos y meriendas", concluye.

Sí, de todas formas, al día siguiente te sentís mal, se sugiere aumentar el consumo de frutas y verduras y hacer algo de ejercicio para incrementar la actividad intestinal y ayudar a deshincharse. El consumo de agua es importante para evitar problemas como el estreñimiento después de los grandes atracones. No es necesario tomar más de lo habitual, con los ocho vasos o dos litros de agua que se recomiendan por día es más que suficiente. Además, si aparece la típica resaca después del consumo excesivo de alcohol, es preferible evitar el café y consumir alguna bebida deportiva con minerales.