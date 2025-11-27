¿Cómo hacer su propia agua micelar? Experta en cosmética explica el paso a paso

El agua micelar es una de las opciones más populares para el cuidado de la cara. Este líquido es utilizado para limpiar, desmaquillar y tonificar la piel.

Sin embargo, algunas personas prefieren utilizar productos más naturales o realizar sus propias recetas caseras. Por esta razón, Maria Parera Jané, experta en cosmética, publicó un video en el que enseña a sus seguidores cómo tener su propia agua micelar.

Este limpiador está compuesto de unas moléculas llamadas micelas que se encargan de quitar la suciedad. Su uso es apto para la mayoría de pieles y es fácil de utilizar.

La experta entregó su propia receta con solo tres ingredientes. Este tipo de limpiador es una opción natural para desmaquillar y cuidar el rostro.

El primer elemento para realizar el proceso es el aceite de coco fraccionado. Este es más ligero y menos graso que el regular. Se utiliza para calmar, suavizar e hidratar la piel durante la limpieza.

El primer ingrediente para hacer el agua micelar casero es el aceite de coco fraccionado

El segundo ingrediente es el aceite esencial de lavanda, que tiene propiedades relajantes y ayuda a reducir la inflamación o la irritación del rostro. Además, el aroma de la lavanda le da un toque agradable al limpiador.

Por último, es necesario utilizar agua destilada para diluir el aceite y crear un líquido suave que sea capaz de eliminar las suciedades de la piel.

Paso a paso

Lo primero es encontrar un recipiente, idealmente de cristal, que pueda cerrarse de manera hermética. Este será el contenedor del producto final de agua micelar.

Los siguientes pasos son:

Llenar un cuarto del recipiente con aceite de coco fraccionado.

Adicionar dos gotas de aceite esencial de lavanda.

Rellenar el resto del recipiente con agua destilada.

Mezclar los ingredientes y agitar en una botella hasta que se integren.

Una vez el agua micelar esté lista, puede pasarse por la piel con pads desmaquillantes. El movimiento debe ser suave, circular y abarcar todo el rostro.