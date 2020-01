Cariló. Un desfile de moda en el bosque anticipó las colecciones de invierno

Fabian Zitta, Benito Fernández y VEVÛ presentaron sus nuevas creaciones Crédito: Gentileza

El entorno natural, una vez más, fue el marco perfecto para el cuarto año de Cariló Designers Edition, el evento de moda que se celebró ayer a la tarde en el Golf Club, mientras transcurre una de las temporadas con más afluencia de los últimos años. Desde diciembre hasta la fecha calculan un millón novecientos mil turistas, con una proyección de cuatro millones y medio hacia el final del verano, según informó el área de turismo del partido de Pinamar.

La versión veraniega del encuentro fashion que creó Guillermo Azar, hace ya casi una década en Buenos Aires, en esta oportunidad contó con los diseños de Benito Fernández, VEVÛ, la marca de Suami Delelis, y Fabián Zitta.

Después de atravesar un extenso camino musicalizado por un dúo de flauta traversa y violoncello, el bosque de pinos, acacias y aromos, rasgo típico de la zona, se transformó en una pasarela silvestre, con el campo de golf como telón de fondo, para adelantar el otoño-invierno 2020.

"Es el primer anticipo para tener un sondeo sobre cómo viene la colección que vamos a presentar", dijo Benito antes de abrir la pasarela con prendas en estampados, tules y gasas bordadas, en una paleta de color que osciló entre rosa, rojo, bordó además de turquesas y verde petróleo. También hubo verde manzana, tendencia para este año, y otros tonos más saturados.

El corte lo dio con detalles en negro, en la cintura de algunos modelos. Para esta colección, el creador con tres décadas de carrera y treinta puntos de venta en locales multimarca de todo el país, privilegió los escotes en "v".

Zitta, mostró un adelanto de la colección de prêt à porter de lujo que exhibirá en poco más de un mes, y si bien la referencia estuvo en la arquitectura como es habitual en sus creaciones, esta vez eligió el binomio blanco y negro con faldas que inevitablemente remiten al "new look" de fines de los años 40, además de blusas con lazo y vestidos con detalles geométricos.

Entre los materiales se destacó el brocato blanco con flecos de lurex. Sobre el final, alternó con un único vestido en color púrpura que sin dudas fue la nota que dio el contraste de color en medio del bosque.

VEVÛ propuso un viaje fílmico y puso el ojo en la princesa Leia de la saga de Star Wars, con una cápsula conformada por conjuntos resignificados en diferentes texturas en rosa y amarillo principalmente. Además presentó tocados y aros realizados con papel de holograma y "horse hair", según explicó la diseñadora que este año, en reiteradas ocasiones, vistió a la actriz trans Mariana Genesio protagonista del programa "Pequeña Victoria"

En esta previa de colecciones, cada uno de los diseñadores, con improntas bien diferentes reflexionó además, sobre los cambios en la agenda fashion global: léase prendas "sin distinción género" y sostenibilidad. "Hay un repensamiento del consumo" explicó Suami en alusión al cuestionamiento cada vez mayor hacia las marcas que abonan al fast fashion.

A su vez, y sin perder de vista los vaivenes en el mercado local, los tres coinciden en que hubo una reactivación en las ventas en los últimos cinco meses. "Quizás no es que la gente tenga un poder adquisitivo mayor, sino que no le conviene comprar afuera, entonces ahora miran y valoran más a los diseñadores argentinos". En esa misma línea Benito, considera que "va a haber una oportunidad para nosotros, desde lo individual, aunque a mi me gustaría que sea en lo colectivo, como hicieron España o Brasil, porque con el valor agregado que hay en Argentina con el diseño, eso genera que la industria textil pueda crecer, avanzar y generar nuevos mercados".