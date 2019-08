Día del Niño. Ropa urbana y sporty, especial para jugar

Cómodos, distendidos, con ropa fácil de llevar, especial para disfrutar. Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Con looks urbanos y algo sporty, prendas para moverse a gusto y divertirse; jeans, suéteres, buzos y remeras con estampas floreadas y otras con inscripciones, que van muy bien con zapatillas de color; listos para jugar

Skinny de jean, remera con estampa, campera de denim (Levi's $1690, $490 y $ 890). Camisa floreada (Paula Cahen d'Anvers, $1195), enterito de denim y vincha (Rapsodia $3500 y $360). Jeans, remera con print (Mimo & Co. $1500 y $640), campera de algodón (Cheeky $1410). Pañuelo con arabescos (Rapsodia $490), remera rayada (Cheeky $750) y campera (Rapsodia $4500). Jeans (Mimo & Co., $1500), camisa cuadrillé (Paula Cahen d'Anvers $1015) y campera impermeable con detalles de piel (Cheeky $2990)

Nada mejor que un look sport para divertirse. Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Buzo con print, pantalón de gabardina con cintura elastizada y moño (Rapsodia, 2500 y $2900), gorro tejido (Cheeky, $290), medias lisas (a pie en Grimoldi $90) y zapatillas de lona (Cheeky, $790)

Prêt-à-jouer. Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Suéter liviano con escote redondo, campera de algodón con cuello base (Rapsodia $2900 y $4900), jeans (Mimo & Co., $4900) y zapatillas (Cheeky $790). Camisa a rayas (Paula Cahen d'Anvers, $1695), suéter tejido (Mimo & Co., $1400), jeans skinny y zapatillas (Mimo & Co., $995). (Levi's, $1290). Suéter liviano con escote en V (Paula Cahen d'Anvers, $1315) cárdigan (Mimo & Co., $1250), jeans (Mimo & Co.,$1500) y zapatillas (Cheeky, $790). Cárdigan tejido (Rapsodia $3900) y jeans (Mimo & Co., $1500).

Las camperas livianas de algodón son un básico del fin del invierno. Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Campera de algodón con capucha, remera con cuello base, jeans (Mimo & Co., $1250, $750 y $1500) y zapatillas (Vans para Grimoldi $2490. Vestido algodón estampado (Paula Cahen d'Anvers $865), campera algodón con corderito (Levi's $990) y zapatillas con velcro (Kickers en Grimoldi $2290).

Jeans y borcegos para un momento de distensión. Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Campera de algodón, remera con estampa, jeans jaspeado (Levi's, $990, $490 y $1290), medias (Mimo & Co., $145) y borcegos (Cheeky $950).

Un equipo de jogging y un conjunto de denim van bien para jugar. Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Buzo de algodón con inscripción, leggings, medias estampadas con pompón (Mimo & Co., $1250, $790 y $129) y zapatillas (Cheeky, $790). Remera básica con estampa (Mimo & Co., $690), camisa de jean (Levi's, $1290), jeans achupinado (Mimo & Co., $1500) y medias (apie en Grimoldi $250) y zapatillas (Mimo & Co., $995).

Algo de abrigo, como una parka, permite moverse a gusto. Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Suéter tejido, parka, gorra (Cheeky, $690, $3090 y $450), jeans (Levi's, $1290), medias (a pie en Grimoldi, $250) y zapatillas (Mimo & Co., $995).

Se usa el pantalón skinny. Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Remera de algodón con mangas largas (Cheeky $390), pantalón skinny (Levi's $1690) y medias (Mimo & Co., $129)

Una suma que rinde: remera + jeans + zapatillas Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Remera rayada (Cheeky $750), pantalón de denim elastizado (Mimo & Co., $1500) y zapatillas (Cheeky $790). Remera con inscripción (Cheeky $370), jeans (Mimo & Co., $1500), campera de algodón (Mimo & Co., $1100) y zapatillas (Saucony en Grimoldi $3200)

PRODUCCIÓN: Asistente: Danu Bracamonte. Asistente de fotografía: Celeste Russo. Peinó: Estefanía Di Carlo para Estudio Duo. Maquilló: Delfina Cianni también para Estudio Duo. Modelos: Lihuen Pared, Guadalupe Narr, Dante Zelwianski, Ámbar Zelwianski, Joacoquín Chevalier, Trinidad Chevalier, Carola Feldman, Nicolás Goldstein, Donatella Ricciotti y Giuliano Ricciotti.

DIRECCIONES: Cheeky, Paseo Alcorta; Grimoldi, Alto Palermo; Levi's, Unicenter; Mimo & Co., Galerías Pacífico; Paula Cahen d'Anvers, Honduras 4888; Rapsodia, Honduras 4872.