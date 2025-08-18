Cómo se llaman y qué edad tienen los hijos de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Evangelina Anderson dedicó un emotivo mensaje a sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma Demichelis, con motivo del Día del Niño. La publicación, realizada en su cuenta de Instagram, se produjo tras su reciente regreso a Argentina y luego de confirmarse su separación de Martín Demichelis. En el mensaje, la modelo compartió sus reflexiones sobre la crianza, los valores que considera fundamentales y sus deseos para el futuro de sus hijos.

¿Cuántos años tienen Bastian, Lola y Emma Demichelis?

Bastian Demichelis, nació el 3 de mayo de 2009, tiene 16 años y es el mayor de los tres hermanos. Lola Demichelis llegó al mundo el 18 de enero de 2013 y tiene 12 años, mientras que la más pequeña de los tres, Emma Demichelis, nacida el 21 de febrero de 2017, tiene 8 años.

La foto que compartió Evangelina con sus hijos por el Día del Niño

El emotivo mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos

El mensaje de Evangelina Anderson resonó entre sus seguidores. En sus palabras, la modelo expresó: “Le pido al cielo me permita verlos convertidos en grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”. Subrayó la importancia de que comprendan que “el dinero no es todo” y que todos somos iguales, independientemente de la riqueza material.

Anderson también les aconsejó perseguir sus metas con perseverancia y paciencia. “Que van a llegar tan lejos como ustedes se lo propongan. Acuérdense de no separarse del camino. Si sienten que no avanzaron, no se detengan, recuerden que todo tiene solución, solo tienen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón”, escribió.

El mensaje de Evangelina Anderson para sus hijos luego de separarse de Demichelis (Instagram: @evangelinaanderson)

En un momento personal sensible, tras su separación de Demichelis, Evangelina Anderson hizo hincapié en la importancia de la resiliencia. Les pidió a sus hijos que no se queden en la frustración y que recuerden que la paciencia es fundamental para alcanzar el éxito. “Luchen contra todo y alcancen sus metas, no se desesperen si tarda en llegar, todo llega si luchan por eso, solo hagan lo correcto y se les cumplirá”, sintetizó.

El mensaje de la modelo culminó con una promesa de apoyo incondicional. “Emprendan su vuelo, no tengan miedo de caer, porque ahí siempre y aunque no esté presente y no puedan verme, los voy a ver y proteger, esperando para darles mi mano”, expresó.

La reacción de Bastian Demichelis

El hijo mayor de la familia, Bastian Demichelis, respondió al emotivo mensaje de su madre con un significativo “Te amo, hermosa”. Bastian, quien se desempeña en las divisiones inferiores de River Plate, decidió quedarse en Argentina para perseguir su sueño de llegar a la Primera División y seguir los pasos de su padre.

Bastian Demichelis le respondió a su madre tras el posteo por el Día del Niño

El regreso de Evangelina Anderson a Argentina

La publicación de Evangelina Anderson regresó a la Argentina, después de vivir durante un tiempo prolongado en diferentes países. La modelo compartió un video para celebrar la vuelta a su país. “Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo, volver a probar la comida de mamá, también sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos, las charlas infinitas con tus hermanos. Volver a los lugares donde fuiste feliz siendo un niño. Volver a nuestras costumbres que igual las llevamos a todos lados”, manifestó.

El video con el Evangelina Anderson confirmó que está instalada en la Argentina

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.