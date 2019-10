Día de las Madres. Estilos que inspiran

Equipos para mamás que eligen propuestas diversas. Fuente: LA NACION - Crédito: Inés Muguruza

Celebramos su día junto a seis mujeres que, a través de sus vínculos, sus preferencias, sus elecciones, sus historias y emociones dejan claro que madre no hay una sola, sino muchas y distintas

Moda y maternidad: Cada una a su manera. Fuente: LA NACION - Crédito: Inés Muguruza

Eve Grynberg es fotógrafa y se dedica a la organización de experiencias. Es la mamá de Elsa (31) y Pierre (22), y la abuela de Emma (4). Lleva camisa de lino (Mirta Armesto).

es fotógrafa y se dedica a la organización de experiencias. Es la mamá de Elsa (31) y Pierre (22), y la abuela de Emma (4). Laura Benbenaste es emprendedora social en educación; sus hijos son: Ámbar (7) y Dante (10). Tiene camisa manga corta con bolsillos al frente (Mishka)

es emprendedora social en educación; sus hijos son: Ámbar (7) y Dante (10). Florencia Gauthier es médica ginecóloga, mastóloga, y madre de Isabella y Valentina (14), Milagros (12), Juan Agustín (10), Juan Bautista (8) y Florencia (6). Usa suéter tejido escote V (Uma) y pantalón sastrero con tajo delantero (Uma)

es médica ginecóloga, mastóloga, y madre de Isabella y Valentina (14), Milagros (12), Juan Agustín (10), Juan Bautista (8) y Florencia (6). Silvana Contreras es productora de eventos de gastronomía; sus hijas son Celina (4) y Adela (9). Tiene suéter tejido (Cibeles), falda midi (Las Pepas) y zapatillas de charol (Mishka).

es productora de eventos de gastronomía; sus hijas son Celina (4) y Adela (9). Clara Leguizamón es empleada en un estudio jurídico y está embarazada de mellizos. Usa vestido de lino (Perramus), pantalón con puño (Perramus) y zapatillas (Lázaro).

es empleada en un estudio jurídico y está embarazada de mellizos. Matilde Badini es ama de casa, tiene tres hijos propios (Matilde -40-, César y José -39-), una "postiza" (María -48) y en total, cuatro nietos. Luce trench (Giesso), pantalón de lino (Cibeles) y zapatillas.

Florencia Gauthier y Laura Benbenaste. Fuente: LA NACION - Crédito: Inés Muguruza

* Florencia: Monoprenda de crepe con botones y cinturón (Mirta Armesto), sandalias de tiras con plataforma (Lázaro). Laura: Vestido midi tejido (Las Pepas), pantalón de lino con volado en una pierna (Mishka), zapatillas de cuero con plataformas (Adidas)

A medida que pasa el tiempo, la idea de maternidad se vuelve más interesante y más desafiante. Hoy ser madre es una reflexión permanente. Laura Benbenaste

"Soy súper coqueta y me gusta estar siempre bien vestida. pero ojo que no es vivir yendo de shopping, sino a través de un detalle, ciertos cuidados y con ganas de verme bien" (Florencia Gauthier)

Matilde Badini y Silvana Contreras. Fuente: LA NACION - Crédito: Inés Muguruza

* Matilde: Camisa (JT), pantalón crop de poplin con detalle de lazo frontal (Prüne), collar artesanal (Julio Toledo). Silvana: Vestido corto de poplín con bolsillos (Mishka), pantalón (Perramus), zapatillas de cuero bicolor (Lázaro), tote de charol (Mishka), con pañuelo de seda (Mishka)

"Tengo un vinculazo con la moda, Cuando trabajaba pedía aumento de sueldo para comprar ropa. Me da placer la estética de la vestimenta y no uso más de dos o tres marcas, que son las que elijo par mí" (Matilde Badini)

Ser madre para mí pasó de ser un sueño muy esperado a una realidad vivida. Minuto a minuto cambia: voy conociendo este vínculo de amor que es diferente con cada hijo y en cada momento, puede tomar distintas formas."" Silvana Contreras

Silvana Contreras y Clara Leguizamón. Fuente: LA NACION - Crédito: Inés Muguruza

* Silvana: Kimono bordado y vestido largo con volados (Rapsodia), sandalias de charol con hebilla (Mishka), pañuelo de seda en cintura (Mishka). Clara: Saco y pantalón sastrero de lino con botones de carey (Las Pepas), buzo crop con capucha (Nike), zapatillas (Perramus)

Enterarme de que esperaba mellizos fue un shock, no lo esperábamos. Todavía estoy tratando de entender cómo es esto de tener dos bebés en la panza y por ahora viene siendo una experiencia lindísima."" Clara Leguizamón

"Cada mañana elijo qué ponerme pensando en que me haga sentir bien, cómoda, y cada día puede ser algo bien diferente al anterior, no suelo vestirme con uniformes" (Silvana Contreras)

Florencia Gauthier. Fuente: LA NACION - Crédito: Inés Muguruza

*Saco y pantalón sastrero con raya lateral (Giesso), zapatillas de cuero con plataforma (Adidas)

Conecto con lo maternal día a día junto a mis 6 hijos; también cuando trabajo y ayudo a encontrar el mejor camino para concretar o planificar los deseos de fertilidad y cuidar la salud Florencia Gauthier

Matilde Badini y Eve Grynberg. Fuente: LA NACION - Crédito: Inés Muguruza

* Matilde: Saco de lino (Giesso), camisa oversize (Mishka), pantalón babucha (JT), zapatillas de cuero (Prüne), aro artesanal (Julio Toledo). Eve: vestido camisero (Vitamina), zapatillas (Nike)

Desde que la maternidad llegó a mi vida me hizo universal, me llevó a sentirme más conectada con el planeta y con los seres que lo habitan. Eve Grynberg

"No tengo un estilo muy definido, soy más bien clásica, e Instagram se convirtió en una gran herramienta para mí, me acerca a la moda y al maquillaje, que me encanta" (Clara Leguizamón)

Antes de tener a mis tres hijos ya era madre ´postiza´ de una nena, hija de mi marido. Me dediqué toda la vida a ellos cuatro y no hice diferencia alguna. Ya me dieron cuatro hermosos nietos. Matilde Badini

Total White

Seis madres de distintas generaciones. Fuente: LA NACION - Crédito: Inés Muguruza

De izquierda a derecha.

Laura: Camisa con recortes (Cibeles), jean oxford (Vitamina), zapatillas de cuero (Adidas). Matilde: Camisa (JT), pantalón crop de poplin con detalle de lazo frontal (Prüne), collar artesanal (Julio Toledo). Silvana: Blazer sastrero (Rapsodia), pantalón deportivo con rayas laterales (Rapsodia), sandalias de cuero grabado con hebillas y base de goma (Prüne). Florencia: Vestido irregular de broderie (Giesso). Clara: Camisa oversize (Mishka), zapatillas de cuero (Lázaro). Eve: Vestido túnica con escote en V y detalle delantero (Giesso)

"Nací en París y trabajé muchos años en firmas premium de la industria. Me fascina la moda y cada vez le doy mayor importancia a la sustentabilidad de las prendas que uso. Hoy, priorizo los materiales" (Eve Grynberg)

Mi estilo tiene que representarme. Lo que me pongo tiene que ser coherente con mi edad, con mi ideología, no me gusta usar la moda como un disfraz Laura Benbenaste

