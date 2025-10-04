Morena, la hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa debutó como modelo y sorprendió a todos

A medida que crecen los hijos empiezan a planear su propio futuro. A veces sus elecciones van en línea con el camino laboral que eligieron sus padres, puesto que, al haber crecido en ese mundo, le encontraron el gusto y sintieron la necesidad de experimentarlo y hacerlo propio. No obstante, también están aquellos que le dan una vuelta de tuerca a la profesión o, por el contrario, eligen carreras completamente opuestas a las de sus progenitores. Quien recientemente demostró cuál es el espacio que eligió para desarrollarse profesionalmente es Morena Echarri, la hija de los actores Pablo Echarri y Nancy Dupláa. La joven de 22 años hizo su debut como modelo y deslumbró.

Echarri decidió incursionar en el mundo del modelaje y a días de cumplir 22 años presentó su primera producción de fotos. Debutó como modelo en la nueva colección de Cynthia Martos llamada Euphoria. Allí modeló distintos looks de noche: un conjunto sastrero de saco, chaleco y pantalón negro con joyería dorada, un mono negro de manga corta con pedreria y aberturas en el pecho y abdomen que dejaba al descubierto sus tatuajes, un vestido sin manga color nude con piedras y brillantes, y otro negro largo de gala.

La hija de Pablo Echarri y Nancy Dupláa debutó en el mundo de la moda (Foto: Instagram @cynthiamartos)

La joven posó para la cámara con el cabello recogido y algunos mechones sueltos en la frente y un intenso maquillaje en negro y marrón con especial énfasis en acentuar la mirada. Se mostró segura y cómoda en la producción de fotos que marcó su debut en el mundo de la moda.

Morena modeló la nueva colección de Cynthia Martos (Foto: Instagram @cynthiamartos)

“Euphoria es la celebración de la noche. Una colección pensada para mujeres jóvenes, libres y seguras, que encuentran en la oscuridad el escenario perfecto para brillar. Prendas de géneros nobles, de caída fluida y corte impecable que se combinan con la frescura y la fuerza de Morena Echarri, quien encarna el espíritu de esta propuesta”, indicaron desde la marca.

Morena es la hija mayor del matrimonio conformado por Dupláa y Echarri. Los actores se conocieron en el año 2000 en las grabaciones de la telenovela Los buscas de siempre. La química traspasó la pantalla y se volvió a una realidad. Se casaron en 2007 y formaron una gran familia con sus dos hijos en común, Morena y Julián, y con Luca Martin, el hijo mayor de Dupláa fruto de su relación con el periodista Matías Martin.

La joven lució distintos looks de noche, desde vestidos, hasta un mono con piedras y un conjunto sastrero (Foto: Instagram @cynthiamartos)

El 23 de agosto, Morena Echarri celebró sus 22 años y su madre le dedicó un especial saludo. Dupláa compartió en su cuenta de Instagram una dulce postal de ambas abrazadas de cuando Morena era pequeña, a la cual musicalizó con la canción “Lento”, de Julieta Venegas, y comentó: “Feliz cumple mi amorcito hermoso”. También publicó postales más actuales que dieron cuenta del festejo que organizó su hija para celebrar con sus amigos.

Morena Echarri celebró sus 22 años el 23 de agosto (Foto: Instagram @cynthiamartos)

Si bien la joven de 22 años vive un gran momento a nivel profesional, ya que asumió nuevos desafíos y probó cosas nuevas, lo cierto es que viene de pasar un doloroso momento junto a su familia. El sábado 5 de julio perdió a su abuela materna Elsa Quatrocchi, tras atravesar delicados problemas de salud. Fue Nancy Dupláa quien confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales con una foto de su madre vestida de enfermera y escribió: “Gracias para siempre, mamita”.