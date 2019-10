En debate. El look de los candidatos a Jefe de Gobierno

El estilo bajo la lupa: anoche, la vestimenta de cada uno también pronunció su discurso Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

La formalidad de la ropa de los cuatro caballeros no decía mucho. Quizás ninguno quiso arriesgar un color fuera de lugar, ni ser el centro de atención más allá de lo que querían contar. Parecían haberse puesto de acuerdo, como cuando en una invitación exigen dresscode, y cada uno lo acató a su propio estilo. Primó la formalidad.

Matías Lammens, Horacio Rodríguez Larreta, Gabriel Solano y Matías Tombolini Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Si miramos la foto del debate de los cuatro candidatos a Jefe de Gobierno Porteño podemos decir que encuadran dentro del lookbook de una marca de hombre tradicional acerca de cómo vestirse sin llamar la atención. Hay que recordar que uno cuenta mucho con lo que dice y con lo que no dice, con lo que se pone y, también, con lo que no se pone. La nada misma dice mucho. Anoche las palabras y la ropa tuvieron su discurso.

Lammens: canchero

Matías Lammens Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Matías Lammens, quien por espejo sabe que en la televisión garpan, adora los cuellos de camisa y no se privó de una que se la veía blanca pero no impoluta en oposición a pantalones chinos negros, formales y clásicos. Los zapatos marrones daban cuentan que le había pifiado. Pero, cuidado: el marrón y el negro no siempre conviven. Ante la duda, señores, zapatos negros.

Larreta: relajado

Horacio Rodríguez Larreta Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Horacio Rodriguez Larreta, aunque debería, no es amigo de los cuellos de camisa y repitió su uniforme, favoritísimo, de cuello a la base. Vistió un moderado suéter oscuro que se confundía con los pantalones, a decir verdad, un poco ajustados en la entrepierna. Zapatos oscuros y hasta ahí nomás.

Solano: clásico

Gabriel Solano Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Gabriel Solano repitió la dupla de Lammens pero a otro nivel: la camisa estaba mal puesta, un poco arrugada y jeans nada extraordinarios con zapatos negros. Se nota que el espejo de Solano no mira televisión.

Tombolini: elegante

Matías Tombolini Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Matías Tombolini, al más puro estilo George Clooney en una alfombra roja de Cannes fue más allá, tiró la carne al asador y no se privó del traje de saco y pantalón azul noche, camisa abierta con cuello italiano, cinturón y botas estilo Beatle negras, tan lustradas que brillaban aun detrás del atril. Felicitaciones para el estilista del candidato.

Cuestión de colores

Tonos oscuros clásicos para Larreta y Tombolini Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

En el catálogo de usos y costumbres el blanco y negro es más fácil de vestir que los colores. Pero fácil no siempre quiere decir adecuado. Giorgio Armani dijo que hacer ropa neta y sin tanto artilugio requiere otra mano porque es ahí donde se notan los errores. Menos mal que Lavagna no compite con ellos porque, quizás, llegaba con medias y sandalias y ahí tendríamos otra tela para cortar.

Blanco sobre blanco. Solano y Lamens Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi