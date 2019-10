Exportación de moda. Diseñadores argentinos que están apostando en Los Angeles

Diez diseñadores fueron elegidos para llevar a Estados Unidos sus colecciones, con el apoyo del Gobierno Crédito: gentileza

Desde ayer y hasta mañana, diez diseñadores de moda independiente argentinos están exponiendo sus colecciones en el Cooper Design Space de Los Ángeles. Los creadores que están al frente de las marcas Agostina Bianchi, Mariana Dappiano, Dubié, House of Matching Colors, Juana de Arco, Kostüme, Maydi, Tramando, Hilanderia Warmi y Vero Alfie fueron elegidos para participar en el programa Showrooms USA, un proyecto impulsado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional que se propone fomentar la integración en el mercado norteamericano.

Cada marca tiene su perchero, como Hilandería Warmi Crédito: gentileza

"Esta es la unión de un grupo de diseñadores que, junto con el Gobierno, armamos un plan para tener una representación en Estados Unidos", explica Martín Churba, quien no pudo asistir al evento porque está en Buenos Aires abocado a la reapertura de Tramando. "Espero que pueda generar interés por este país en cuanto a sus creadores".

House of Matching Colours, de Paula Selby Avellaneda Crédito: gentileza

En el marco de LA Market Week, exhiben sus prendas ante compradores mayoristas en un espacio que fue inaugurado con un coctail de empanadas, vino y música. "Estamos en el fahion district, en una oficina inmensa -cuenta Camila Milessi, de Kostüme, desde Estados Unidos-. Es todo muy intenso, son muchas horas y en el primer día ya tuvimos un montón de consultas. Estamos aprendiendo muchísimo".

Mariana Dappiano Crédito: gentileza

"Cada uno de los diez diseñadores tenemos un perchero en un espacio lindísimo con nuestra colección -describe Mariana Dappiano-, en estos tres días de feria vienen a ver nuestras propuestas y, si están interesados en representar la marca, el gobierno se comprometió a pagar el 50 por ciento de los primeros seis meses".

Se realizan reuniones con potenciales buyers Crédito: gentileza

Los diseñadores fueron seleccionados en base a una evaluación de su marca, la estrategia comercial, la experiencia de exportación y la experiencia profesional."La muestra que trajimos se ve muy bien, está muy bien curada porque somos creadores que complementamos bien entre nosotros; y hay muy buena onda en el grupo", rescata Mariana Cortés, de Juana de Arco.

"Se armó un grupo de trabajo que incluye asesoría en venta mayorista -explica Paula Selby Avellaneda, de House of Matching Colours-. Este un programa on going, que va continuando. La idea es que todos consigamos una alianza de distribución como para poder vender al por mayor en Estados Unidos".

Un recorrido por el espacio, de la mano de Mariana Cortés 00:48

Video

Camila Milessi y Emilio Blanco, de Köstume Crédito: gentileza

"Resulta una experiencia muy enriquecedora conocer cómo funciona este mercado, mirar productos, comparar, ver precios -asegura Dappiano-. ¡Y tener un representante que pueda vender nuestras colecciones! Todo esto sería muy costoso y difícil de hacer individualmente". "Es la punta de lanza para empezar a hacer las cosas que necesitan las Pymes para poder vender en serio. Estamos chochos", celebra Camila Milessi.

Mariana Cortés, de Juana de Arco Crédito: gentileza