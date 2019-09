FRONTROW. La semana de la moda digital anticipa el verano

De democratización de las tendencias de la moda y una vidriera online para conocer las nuevas colecciones.

Si existe una evolución del see now buy now que se planteó algunas temporadas atrás en las fashion weeks más importantes del mundo. Si hay algo más que la industria de la moda pueda hacer para continuar su evolución digital y llegar de una forma más amigable a los consumidores. Algo que les permita captar el interés de este nuevo público millennial que no entiende de esperas ni de firmas muy aspiracionales o acomodados en viejos estandartes. Si ocurriera un nuevo fenómeno en la industria que cambie los códigos, que permita que todos nos sentemos en la primera fila, que podamos adquirir una pieza en el momento que la estamos conociendo por primera vez, recién horneada y llegada a su stock online, que en un solo lugar podamos conocer la propuesta de muchas de las marcas que nos interesan.

#FRONTROW, la fashion week de LA NACION, se alza como una plataforma que permite encontrar soluciones a muchos de estos puntos que -en definitiva- interfieren entre la marca y su público. Y crea una red que se nutre de contenidos dinámicos y atractivos.

Producido por La Nación Content Lab, la quinta edición de la Semana de la Moda Digital -que se puede disfrutar desde frontrow.lanacion.com.ar y todas las plataformas de LA NACION- presenta las colecciones primavera-verano 2020 de Jazmín Chebar, Prüne, Mishka, Giesso, Lazaro, Cibeles, Mimo & Co, PUMA y Bensimon.

