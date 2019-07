Ley de talles. Avanza el debate en Diputados

Se llevó a cabo una reunión informativa en la cámara baja del Congreso sobre qué implicaría la ley. Crédito: Shutterstock

3 de julio de 2019

Las comisiones de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia; Industria; Comercio y Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación realizaron ayer una reunión conjunta para dar inicio al debate por la Ley de Talles q ue obtuvo media sanción en el Senadoen marzo de este año.

Si bien se trató de un encuentro meramente informativo, contó con la participación de legisladores, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial. Estuvieron Sharon Haywood y Brenda Mato de la ONG Anybody Argentina y Alicia Hernández y Cristian Urbinati, gerente general y director, respectivamente, de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI). Con esas participaciones, se atendió tanto a la problemática de los consumidores a la hora de conseguir talles como a las inquietudes por la adecuación que deberán llevar a cabo los fabricantes y confeccionistas si el proyecto se convierte en ley.

El 69,55 % plantea problemas para encontrar talle. El 63, 51% para hallar jeans o pantalones. El 51% que tiene dificultades, cuestiona su cuerpo. El 63,69 % considera que tiene que bajar de peso. Fuente: AnyBody Argentina

Para dar inicio al plenario, Mato entregó a los legisladores una caja como símbolo del petitorio por una "Ley de Talles, Nacional, Coherente e Inclusiva" que ya cuenta con más de 48.900 firmas obtenidas a través de la plataforma virtual Change. "Que nos respeten y que nos dejen de tratar como ciudadanos de segunda", expresó la activista que, además, trabaja como modelo plus size.

Haywood, fundadora de Anybody Argentina, dio los resultados de la encuesta obtenida en el 2018, realizada a partir de las respuestas de más de 8 mil personas de todo el país. Explicó que con la intención de hacerla necesariamente inclusiva la consulta no aludió al género sino al tipo de ropa que usan. "Sería un paso histórico y necesario para Argentina" dijo respecto a la posible aprobación.

Sara Haywood y Brenda Mato, de AnyBody Argentina, en campaña

Por su parte, Urbinati comentó que apoyan el proyecto de Ley que propone la normalización de talles, como ya lo hicieron en el Senado y que si existe una necesidad del mercado están dispuestos a responder. Aunque aclaró: "Cada marca tiene un público y produce para su cliente, cuando ve que acumula stock de un tipo de prenda no la fábrica más. Yo trabajo en una empresa de indumentaria masculina que fabrica talles grandes y de corte regular porque no vendemos talles chicos, no nos los piden. A otras marcas les pasa lo contrario".

¿Qué propone la Ley?

Si bien existen otros proyectos originados en Diputados, hasta el momento el que está en revisión es el girado desde la cámara alta. El mismo establece un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (Suniti) "correspondiente a medidas corporales estandarizadas, regularizado conforme la reglamentación específica que disponga la autoridad de aplicación, con destino a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria destinada a la población a partir de los doce (12) años de edad", según lo expresado en el art 1.

Esa normalización se llevará a cabo a partir del estudio antropométrico que desarrolla el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) desde el 2014 y que deberá ser actualizado cada 10 años, con la misma periodicidad que se hace un censo.

Sobre estos puntos habría acuerdo por parte de todos los sectores involucrados en el tema. Se entiende que el primer paso esencial es asegurar la normalización. Es decir: que haya una correlación real y que un talle 1, por ejemplo, sea equivalente en todos los sitios del país. En un segundo paso podría comenzar a hablarse de rango o curva de talles (por ejemplo que sea un requisito tener producto entre determinados talles) y que los comercios cuenten con stock para abastecer la demanda de los consumidores. Aunque estas cuestiones serían recién dirimidas al momento de la implementación y en caso de ser aplicadas se haría de de manera progresiva, son las que más preocupan a comerciantes y empresarios.

El escenario

"Hay que contextualizar y saber que nos encontramos en un escenario en el que las pymes en general la están pasando mal en todos los rubros -analizó la diputada Marcela Passo (FR) por Buenos Aires, presidenta de la comisión de Defensa al Consumidor- es nuestra voluntad y rol como legisladores tener ese dato de la realidad y también encontrarle solución a los problemas de los consumidores, además ver cómo acompañamos los procesos productivos"

Carlos Venier, prosecretario de Hacienda de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), consultado específicamente sobre el tema, expresó: "El problema es la aplicación, entonces tenemos que considerar la forma de combinar lo práctico con lo legislativo". Hizo referencia además a que es fundamental lograr el acuerdo en la normalización de los talles, tema central del proyecto.

Para Brenda Austin, diputada (UCR) por Córdoba: "discusiones como esta -que son estructurales y viejas deudas pendientes que tiene la industria textil con la provisión de talles- están atadas necesariamente al análisis de la situación económica". En este sentido consideró además que se pueden instrumentar medidas "para que la implementación del Siniti no genere impacto negativo, de hecho hoy asistieron representantes de la Cámara (Industrial Argentina de la Indumentaria) y acompañaron la iniciativa".

Si se tiene en cuenta que existiría consenso entre los bloques partidarios para que el proyecto girado del Senado se convierta en el ley antes de fin de año, debería, primero, debatirse en comisión, después obtener dictamen y por último ser aprobado sin modificaciones en el recinto. Cualquier cambio incorporado al mismo implicaría que vuelva a la cámara alta y eso demoraría la sanción de la ley. Así y todo que ahora empiece a ser tratado en Diputados representa un avance respecto de años anteriores cuando no paso de la media sanción.