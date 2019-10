Moda. Las 7 prendas que tenés que incluir en tu ropero esta primavera

Repasá nuestra lista de esenciales y dale la actualización necesaria a tu look Fuente: HOLA - Crédito: Pilar Bustelo

16 de octubre de 2019

La primavera tiene ese no sé qué, con clima agradable, capullos en flor y la invitación permanente a disfrutar del aire libre. El cuerpo y el espíritu se aligeran y el look está ávido de nuevas ideas para no quedarse atrás. Tu ropero pide a gritos una renovación estratégica. En nuestra lista sugerida de esenciales figuran: un vestido liviano, algo floreado, una blusa imponente, un toque flúo y algún fleco al viento (sí, otra vez hay tops y pantalones inspirados en el Lejano Oeste). Son siete imprescindibles que pueden darle un "subidón" de energía a tu estilo.

Si tenés un buen fondo de ropero, basta con conseguir algunas prendas estratégicas para resetear tu estilo

El vestido deseado (arriba). Solero midi, con escote halter y volados en la cintura y el bajo [Carmela Achával]. Peep-Toes de cuero metalizado [ Prüne]. Pendientes [Cuatro Musas].

Paños en flor (izquierda) . Kimono de seda estampada con flores [ Mishka ]. Anteojos de acetato, de estilo retro [ Las Pepas ]. Pendientes de acrílico [ Naima ].

. Kimono de seda estampada con flores [ ]. Anteojos de acetato, de estilo retro [ ]. Pendientes de acrílico [ ]. Aquella blusa barroca (derecha). Maxiblusa de algodón, con cuello cisne y mangas obispo [ Prüne]. Jean de corte boyfriend [ Rapsodia]. Botas de cuero gamuzado [ Prüne]. Anteojos de acetato, símil carey [ Mishka]. Minibag de cuero [Mishka]. Cinturón de cuero trenzado con hebilla de alpaca [Pérez Sanz].

Yo amo los flecos (izquierda) . Top con breteles finitos, cubierto con flecos [ Uma ]. Pantalón pinzado [Clara Ibarguren]. Cinturón de cuero con maxihebilla [ Mishka ]. Brazalete de acrílico símil carey [ Las Pepas ].

. Top con breteles finitos, cubierto con flecos [ ]. Pantalón pinzado [Clara Ibarguren]. Cinturón de cuero con maxihebilla [ ]. Brazalete de acrílico símil carey [ ]. Dos piezas arty (derecha). Traje de pantalón en crepe georgette y camisa de seda natural [Evangelina Bomparola]. Sandalias forradas en seda [Ricky Sarkany]. Pendientes [Cuatro Musas].

Chaqueta Cocó (izquierda) . Saco de crepe con pasamanería [Clara Ibarguren]. Top de seda [ Naima ]. Pantalón de gabardina [ Rapsodia ]. Zapatos con capellada de rafia y taco de acrílico [ Mishka ]. Foulard de seda estampada [ Mishka ].

. Saco de crepe con pasamanería [Clara Ibarguren]. Top de seda [ ]. Pantalón de gabardina [ ]. Zapatos con capellada de rafia y taco de acrílico [ ]. Foulard de seda estampada [ ]. Toque flúo (derecha). Vestido de acetato estampado [Mila Kartei]. Zapatos de cuero [ Prüne]. Collar de alpaca y piedras [Pérez Sanz].

Modelo: Rocío Cheperón para Civiles Management. Maquillaje y peinado: Joaquín Vega Caro para Kabuki Make Up