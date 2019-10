Make up. ¿Cuánto duran los productos?

Cómo determinar cuándo se terminó la vida útil de los labiales, sombras, bases; y de qué manera mantenerlos en buen estado para que duren más tiempo Crédito: Shutterstock

Daiana Aguirre SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 00:00

Consultamos a maquilladoras que trabajan con estos productos día a día y nos compartieron una serie de indicaciones para que te guíes no solo por su fecha de vencimiento, sino también por los cambios en su olor, textura y color. Además, te explicamos cómo lavar los aplicadores -como brochas y esponjas- y dónde conservar tu kit de maquillaje.

Fecha de caducidad

"Tenemos que buscarla en la parte posterior de la caja o producto y encontrar un símbolo de un envase abierto con un número y una M. Por ejemplo, 24 M significa que el producto durará 24 meses una vez abierto", explica la make up artist profesional Justina Dubarry

La maquilladora Josefina Taboadadice que las cremas y lociones lo suelen tener, pero que los labiales, sombras de ojos, delineadores y otros productos de maquillaje, no lo poseen. "En esos casos, nos podemos guiar por la página checkcosmetic.net adonde ingresás el número de lote y la marca de tu producto y te informa su fecha de fabricación y el tiempo que queda para poder usarlo", comenta.

Es fundamental leer las etiquetas

Dónde guardarlos

Dubarry recomienda hacerlo en un lugar que sea fresco y seco, sin exposición al calor, sol o humedad. En cuanto a los aplicadores, cuenta que, si las cuidamos, las brochas pueden durar entre 10 y 15 años. Es necesario colocarlas en un estuche apto para brochas o dejarlas de forma vertical en algún vaso, con las cerdas hacia arriba, para que no se aplasten.

Taboada explica que almacenar los maquillajes en el baño es un grave error, ya que es donde más humedad hay. Los cambios bruscos de temperatura son lo que más los afecta. Por eso, comparte un tip casero súper fácil para el verano y especial para las bases: ¡guardarlas en la heladera!

Cuándo descartar un producto

Ante todo, para asegurarse de hacer bien el testeo, hay que agitar los envases antes de usarlos. "Por lo general, los productos líquidos y cremosos -como las bases y correctores-deben mantenerse con una textura homogénea. Si esta cambia y el color también, es un signo de que están vencidos", comenta Dubarry y ejemplifica con el momento en que podemos observar que el aceite y el pigmento se separan. En cuanto al labial, es posible darse cuenta a través del olor. Con respecto a los polvos -ya sean sombras, rubores o bronzers- se pueden usar por más tiempo, aproximadamente tres o cuatro años.

La máscara de pestañas es uno de los productos que se puede usar hasta que se termine, sin guiarse por la fecha de vencimiento. "Si notás que se comenzó a secar, podés agregarle una gotita de aceite para bebé y listo", comenta Taboada.

Limpieza

"Lo ideal es lavar los pinceles de uso personal cada 15 días con champú neutro o jabón blanco (solo las cerdas)", aconseja Dubarry. Nos damos cuenta de que están limpios cuando enjuagamos y ya no sale más producto. Para el secado, hay que dejarlos reposar sobre una toalla en forma horizontal para que la humedad no entre en el pincel y pudra las cerdas. "Suelen tardar 24 horas en secarse y nunca hay que usar el secador de pelo", agrega. También, se pueden comprar limpiadores de brochas en spray que son de secado inmediato. Este mismo proceso se aplica para el lavado de las esponjas. Asimismo, la maquilladora Florencia Morgado comparte un tip muy interesante para cuando necesitás usar el pincel y no tenés tiempo para lavarlo: se puede hacer una limpieza de emergencia frotando las cerdas con una toallita húmeda hasta retirar los restos de cosmético. Además, suma algunos consejos especiales para las máscaras de pestañas: "hay que limpiar el cepillo con un papel luego de cada aplicación para mantenerlo limpio y, en caso de que se dañen, se pueden comprar los descartables y reemplazarlos".

Mantenimiento

Dubarry añade que es importante higienizar todo el kit de maquillaje una vez por mes para mantenerlo ordenado e ir descartando productos viejos o que no usamos. Por otro lado, Taboada indica que, cuando el producto se usa con mucha frecuencia y sin medidas higiénicas, "es posible que se llene de bacterias que pueden generar infecciones en los ojos y piel". Además, recomienda comprar envases chicos -sobre todo de correctores y bases- y utilizarlos con espátulas para evitar contaminarlos, aunque solo los usemos nosotras mismas.

Cuando un artículo trae aplicador, un gran error es guardarlo juntos tras el uso, ya que este es lo que más impurifica. Los que constan de una pequeña esponja redonda, se pueden usar y guardar por separado, pero hay que lavarla al menos una vez a la semana.