Maquillaje. 5 tendencias para la temporada otoño-invierno

Texturas, colores, trazos y estilos: qué se va a usar esta temporada y cómo aplicarlo, según los expertos Crédito: Gentileza

Daiana Aguirre SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de marzo de 2020

Lo que se viene para esta temporada: make up súper jugado y creativo. Cinco tendencias para conocer y adoptar.

1. SETENTISTA

Setentista Crédito: Gentileza Guido Padilla

"Este es un maquillaje para la noche y para mujeres que se animan a todo, ya que es muy llamativo", advierte la maquilladora Daiana Saucedo (@daianasaucedomakeup_hair). ¡Trae mucho color, brillos y glow! Está inspirado en el make up de la década de los '70 y se vio en modelos de firmas como Rodarte, Dries Van Noten y Halpern. También, fue la fuente de inspiración para la actriz Lucy Boynton en la Gala del Met 2020.

Cómo se aplica. Se pueden combinar diferentes colores que sean llamativos como fucsia, amarillo, violeta, azul o turquesa. Conviene hacer un degradé de colores: poner alguno más clarito en el lagrimal, otro más fuerte en el párpado móvil y terminar con uno un poco más oscuro. Luego, recrear el efecto del rubor en los pómulos, pero más extendido y difuminado. ¡en fucsia! Eso es bien disco. ¿El toque final? Aplicar highlighter también sobre los pómulos, la nariz y el borde de los labios.

2. ESTILO ARTY

Estilo arty Crédito: Gentileza Facundo Sciutto

Este año, la consigna es jugar con el maquillaje como un medio fundamental de expresión. La cara se vuelva una obra de arte viva, creativa y efímera. Los trazos artísticos se vieron mucho en pasarelas, gráficas e influencers. "El estilo natural y lo artístico se unen, conviven en armonía y se funden según la ocasión, de forma provocativa e intuitiva, sin pensar tanto en la técnica, como en un juego de niños", explica López Joaquín López Patterson (@joaquinlpatterson)

Cómo se aplica. Podés usar delineadores en pasta o líquidos. ¡No esperes que te quede prolijo o perfecto! Ayudate con los dedos o hisopos para romper las líneas y que se vea un maquillaje más gráfico y artístico. Los labios esfumados, no tan definidos, darán un toque más casual y canchero: ¡deciles adiós a los mega definidos y rígidos! En las cejas, podés optar por trazos que parezcan pelitos más largos y despeinados, inclusive sobresaliendo de los límites.

3. LUCES DE NEÓN

Luces de neón Crédito: Gentileza

En las últimas temporadas, los flúo eran las tonalidades que impactaban en primavera/verano. Sin embargo, en la que se aproxima, se vuelven el centro de atención en make up, llevando el spotlight a los ojos y la boca. Entre los maquilladores nacionales que ya las incorporaron se encuentra Vero Luna (@veroluna.makeup), que destacó las pestañas con un naranja neón en su última producción: "para maquillarlas, me inspiré en las de Twiggy de los años '60, pero les di color para modernizarlas, volviéndolas más artísticas", comenta. Además, agrega que fueron halagadas y compartidas en las Redes Sociales de la Pro Make Up Artist croata multipremiada Natasha Denona, líder en la industria de la cosmética internacional.

Cómo se aplica. Para incorporar esta tendencia de manera sutil, se puede realizar un delineado cat eye en un tono neón como el naranja o rosado. También, se pueden incorporar sombras en el párpado móvil. Para las más jugadas, pintar las pestañas postizas con pigmentos neón aplicándolos sobre labial mate es una buena opción.

4. CEJAS PROTAGONISTAS

Cejas protagonistas Crédito: Gentileza

Hoy, las cejas son prioridad en el rostro, sobre todo, a la hora de diseñar un maquillaje. "No pasan para nada inadvertidas. Se vio mucho en pasarelas: de acuerdo al estilo que quería mostrar el diseñador, podían estar más o menos cubiertas, anchas o tupidas", analiza la maquilladora de Bobbi Brown Family y experta en cejas Irene Arcieri (@irenearcieri). Además, agrega que, en el día a día, se está volviendo a dejarlas lo más natural posibles, solo dándoles un poco de forma respetando el arco natural, sin hacerlas tan rígidas.

Cómo se aplica. En la actualidad, hay una gran variedad de productos que podemos usar para generar distintos efectos sobre las cejas: rellenarlas, remarcarlas, reforzarlas, intensificar su color o generar un efecto más tupido o despeinado. Para lograr este último -el más deseado-, se puede contar con una máscara de pestañas traslúcida y peinarlas hacia arriba para alcanzar ese efecto salvaje que se usaba también en la época de los '80.

5. GEOMETRÍAS DEFINIDAS

Geometrías definidas Crédito: Gentileza

Dai Gonzalez (@daiok), National Artist de MAC Cosmetics Argentina, nos cuenta que "para esta temporada, las tendencias se sintonizan en una celebración realista del maquillaje, donde la belleza pasa a ser protagonista y lo que importa ahora es cómo el make up te hace sentir." En este caso, describen a la tendencia con la palabra "Abstracto" que trata sobre explorar el poder y la identidad del color negro.

Cómo se aplica. Se la lleva a los ojos con trazos muy amplios y gráficos, atravesando líneas y formas aún más simples y clásicas de ejecutar, como un delineado esfumado tradicional. Los esenciales para recrear esta directriz son una sombra de ojos y un delineador líquido ambos en negro que, según González, "transportan una energía y sensación poderosa, dejando en segundo plano al delineado clásico".