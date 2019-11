Moda dual. 10 equipos para combinar por contraste y acertar

Los opuestos se atraen en equipos que combinan siluetas, colores y texturas Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Josefina Laurent

Los opuestos se atraen en la convivencia de texturas, estampas, estilos y morfologías que se conjugan por contraste

Lívido + rígido

Texturas Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Camisa de organza (Las Pepas, $2590), top deportivo (Adidas, $1999), pantalón sastrero (Giesso, $5996), zapatillas (Reebok, $4399), anteojos de sol (Mishka, $5840)

Liso + plisado

Tipologías Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Piloto estampado (Vitamina, $13000), vestido de lúrex con falda plisada (Jazmín Chebar), zapatillas (Reebok, $4799)

Rayas + flores

Estampas Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Camisa y pantalón de satén (Vitamina, $3500 y $3900), top estampado (Nike, $2519), zapatillas (Nike, $6699)

Brillo + opaco

Estilos Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Trench metalizado (Perramus, $12700), top de pailettes (Mirta Armesto, $3361), calza deportiva con recortes (Puma, $3749), zapatillas (Adidas, $6999)

Deportivo + urbano

Colores Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Camisa de seda (Giesso, $7886), pantalón jogging (Adidas, $4299), sandalias de gamuza (Prüne, $4990), collar de gamuza y acrílico (Iskin Sisters, $3100)

Blanco + negro

Tonos Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Blazer y pantalón oversize de crepe sastrero (Cibeles, $12995 y $5175), top de red sin mangas (Uma, $1200), zapatillas (Nike, $5000)

Oversize + slim

Siluetas Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Camisa multicolor de seda (Gabatt, $3900), top deportivo con cierre (Nike, $2199), calzas biker (Adidas, $2299), sandalias de capellada ancha y taco fantasía (Mishka, $7580)

Formal + informal

Formal e informal Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Campera de cuero metalizada (Uma, $24000), vestido corto metalizado con frunces (Jazmín Chebar, $7250), zapatillas combinada con suela de goma (Prüne, $5390), collar de gamuza negra y acrílico metalizado (Iskin Sisters, $3100)

Corto + largo

Tipologías Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Top de broderie (Jazmín Chebar, $6850), vestido con falda plisada (Jazmín Chebar, $16500), zapatillas deportivas (Puma, $6799), cinturón de cuero con hebilla ovalada (Peter Kent, $2705)

Plata + negro

Plata y negro Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Top metalizado plisado metal (Prüne, $3790), pantalón crop de poplin con lazo frontal (Prüne, $ 4590), bota bucanera de cuero (Prüne, $ 8990)

PRODUCCIÓN: Asistentes: Lucía Puglia y Luchi Solari. Pelo: Martín Ferrer Cabrera para Vardo Management. Make Up: Clara Cristiani para Vardo Management. Modelos: Flor Mayer para Look 1 Model Management y Ola K para The Syndical.

Agradecemos a Convex Vidriería, Freire 1185, por su colaboración en esta nota

Direcciones: Adidas, Malabia 1720; Cibeles, El Salvador 4570; Gabatt, Honduras 4724; Giesso, Av. Alvear 1595; Iskin Sisters;; Jazmín Chebar, Patio Bullrich; Mishka, El Solar Shopping; Mirta Armesto; Nike, Alto Palermo; Perramus, Florida 929; Peter Kent, Arenales 1210; Prüne, Galerías Pacífico; Reebok, Unicenter Shopping; Uma, Alcorta Shopping; Vitamina, Armenia 1608.