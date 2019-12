Navidad. Equipos de fiesta para brillar

Propuestas para celebrar con estilo Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Destellos, colores encendidos, cortes sensuales y cómodos son las claves de los equipos para lucir estas fiestas. Los brillos suman tonalidades, el estilo deportivo es el nuevo elegante y los escotes mandan

Bitono

Vestido midi escote V con tiras cruzadas (Jazmín Chebar, consultar precio)

Destellos

Vestido de lúrex cruzado con volados (Las Pepas, $4990), sandalias con hebilla (Mishka, $11480)

Tornasol

Saco (Etiqueta Negra, $13800), remera estampada (Bensimon, $1860), jean (Etiqueta Negra, $4600), zapatillas (Adidas, $7699). Top y palazzo (Las Pepas, $2990 y $5990), zapatillas sin talón (Puma, $4499)

Mega escote

Vestido largo con escote cruzado (Las Pepas, $8990), zapatillas de cuero (Adidas, $6299)

Un toque sport

Top con logo de pailettes (Nike, consultar precio), vestido midi de tul bordado con lentejuelas (Vitamina, $12500), sandalias de tiras (Vitamina, $8300), aros de strass (Las Juanas Night, $2990)

Oro y plata

Vestido (Paula Cahen D'Anvers, $13995), riñonera de cuero (Prüne, $2390), sandalias (Mishka, $7840). Camisa de poplin (Prüne, $4390), falda plisada (Prüne, $4990), zapatillas combinadas en cuero y charol (Blaquè, $4590)

En gama rosada

Top línea A con recortes (Jazmín Chebar, $7850), jogging palazzo (adidas, $6399), sandalias de charol (Mishka, $7840). Vestido irregular de crepé (Etiqueta Negra, $32000), sandalias (Mishka, $11640). Opción con mini bag redonda (Vitamina, $4200) o mini bag de cuero (Mishka, $2980)

Plateado

Vestido seda escote halter con bolsillos delanteros (Giesso, $ 20996), mini bag redonda (Vitamina, $ 4200)

Beauty

Tops tejidos con hilos de lúrex (Cibeles, $5200), vincha con apliques (Las Pepas, $2990)

Ultra chic

Body (Caro Cuore, $1990), short con cintura alta y cinturón (Jazmín Chebar, $5850), stilettos con pulsera (Las Pepas, $8498), vincha con apliques (Las Pepas, $2990), mega moño (Muscaria Coutoure)

Una pieza

Monoprenda con elástico en cintura y espalda descubierta (Nike, consultar precio), zapatillas combinadas en cuero y charol (Blaquè, $4590)

DIRECCIONES: Adidas; Bensimon; Blaquè, Av. Cabildo 2602; Caro Cuore, Av. Santa Fe 1587; Cibeles, El Salvador 4570; Etiqueta Negra, Patio Bullrich; Giesso, Av. Alvear 1595; Jazmín Chebar, El Salvador 4702; Las Pepas, Unicenter Shopping; Levi's, Alcorta Shopping; Mishka, El Solar Shopping; Nike, Alto Palermo; Prüne, El Salvador 4734; Puma, Abasto Shopping; Tommy Hilfiger, Galerías Pacífico; Vitamina, Armenia 1608

PRODUCCIÓN: Asistentes: Lucía Puglia y Luchi Solari. Asistente de fotografía: Celeste Russo. Pelo: Igna Mora para Estudio Olivera con productos Schwarzkopf Professional. Make Up: Federica Ratibel para Estudio Duo. Modelos: Miri Saponara para Lo Management, Sienna Peters para The Syndical, Siena Torres para We Love Models, Lucas Tornquist para Sun Models

Agradecemos a Ticoral express, Lavalle 2328, www.ticoexpress.com.ar, por su colaboración en esta nota