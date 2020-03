Tendencias. 12 formas de llevar la nueva sastrería, dentro y fuera de la oficina

Siluetas holgadas, geometrías bien estructuradas y tonos pasteles marcan tendencia en un estilo que se usa para ir a trabajar pero, también, para el tiempo libre. Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Nueva temporada de moda , nuevas opciones. Este invierno, la tendencia en sastrería apuesta a siluetas que desechan el orden establecido para abrirse en un abanico que intenta, con éxito, satisfacer a todas las mujeres en sus necesidades y en sus cuerpos. La amplitud de ofertas trae libertad que se aplica en el modo de uso. El estilo de vida y la comodidad priman sin vergüenza y adaptan las piezas a las propias necesidades.

1- Bicolor

Saco entallado en crepe satinado y pantalón sastrero cigarette con tajo delantero (Uma), botas de cuero con taco redondo (Mishka), anteojos de sol (Las Pepas) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Qué se usa. El clásico traje de saco largo y pantalón recto en versión bicolor. Las piezas juntas causan efecto y por separado multiplican las opciones de día y de noche.

Cómo se usa. La dupla blanco y negro admite un tercer color que va del fucsia intenso al verde flúo. Para la noche, sin nada abajo, es una opción sexy y sentadora. Súper trendy: el saco se lleva con pantalones de vinilo y el pantalón admite un top sin espalda.

2- Mix de texturas

Saco de corderoy (Valentina Karnoubi), camisa de cuero (Vitamina), pantalón sastrero oversize (JT), botineta de charol acordonada (Prüne), anteojos con marco metálico (Infinit) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Qué se usa. Las proporciones verticales y la combinación de texturas definen cada una de las prendas. La camisa de cuero es rígida en sus formas y el pantacourt tiene tiro alto, grandes pinzas y cintura corrida.

Cómo se usa. La camisa hace las veces de campera o saco. Su ADN la hace ideal para abrigar cualquier look. El pantalón, cómodo y nuevo, puede llevarse con una camisa de jean por dentro, una blusa con lazo (otro nuevo básico) o una simple remera con estampa para los días más cálidos. El calzado acepta todo tipo de opciones.

3- Oversized

Abrigo de paño amplio con botones, suéter de hilo, pantalón sastrero Oxford (Etiqueta Negra) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Qué se usa. Las formas generosas de las prendas aceptan una moldería relajada que desecha hombreras rígidas y entretelas duras. La paleta une celeste porcelana combinado con un tono ácido más el eterno blanco.

Cómo se usa . Para las minimalistas de alma lo mejor es sumar capas lánguidas para exagerar la idea de comodidad. Se impone entonces la camisa amplia o el suéter largo y los zapatos planos y fáciles. El saco es un abrigo ligero, un nuevo comodín, que puede reemplazar el kimono y se puede llevar hasta con el vestido más formal del guardarropa para ir a trabajar.

4- Con cinto

Ambo rayado (Raimondi), cinturón ancho de cuero con hebilla redonda (Las Pepas), zapatillas de cuero (Adidas), aros geométricos espejados (Iskin Sisters), guantes de cuero (Carpincho) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Qué se usa . Es el clásico traje de hombre, con estructura rígida y corte totalmente masculino. Tomar prestado el traje a ellos es una buena opción. El fit requiere tener en cuenta ciertos detalles para poder usarlo sin límites.

Cómo se usa. Saco y pantalón a juego. La versión "nude suit" sólo requiere actitud y dos elementos: el cinturón ancho para entallar y los guantes largos, llamados de ópera, para dar femineidad. El ruedo puede ir largo, casi arrastrándose. Va bien con zapatillas y un suéter escocés. Evitar la obviedad de los stilettos y reemplazarlos por borceguíes.

5- Monoprenda

Entero satinado con escote redondo y mangas 3/4 con bolsillos delanteros (Prüne), riñonera de cuero (Mishka), borcegos de cuero de caña media con suela de goma (Mishka) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Qué se usa. En plena deconstrucción la monoprenda adquiere la categoría sartorial y reivindica la comodidad durante el día. Fácil de usar es sin dudas, una nueva buena apuesta que sigue y amenaza seguir en boga.

Cómo se usa. Los primeros días de otoño se lleva sobre la piel con accesorios funcionales como una cartera cruzada que libera las manos. Cuando empiece el frío es ideal llevarla abajo con una polera finita en un color contrastante o una remera marinera. La comodidad requiere un tapado de líneas clásicas o el clásico trench de lluvia.

6- Estilo cargo

Chaqueta con bolsillos delanteros y botones fantasía, pantalón con pinzas ancho y stilettos de charol en punta con taco cuadrado y doble pulsera (Valentina Karnoubi), sweater tejido (Las Pepas) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Qué se usa. Nuevas proporciones conviven esta temporada. La chaqueta adopta varias versiones y los detalles aparecen y enriquecen: hay bolsillos con aire safari, botones joya y lazos en los puños de las mangas. El pantalón ancho con grandes pinzas es un muy buen aliado que se impone.

Cómo se usa. La chaqueta es la mejor opción para una falda plisada o fruncida a media pantorrilla de alguna tela brillante. El pantalón puede llevarse con campera corta de jean o blazer de líneas clásicas cuadrillé. Zapatillas deportivas o zapatos en punta, a piacere.

7- A cuadros

Blazer pied de poule (Giesso), remera estampada (Uma), mini irregular con bolsillo delantero (JT), borcegos de charol acordonados con plataforma (Blaquè), collar espejado y anillo circular (Iskin Sisters) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Qué se usa. El saco cuadrillé de corte masculino es uno de los hits de la temporada y muy versátil a la hora de armar equipos. Acepta looks formales o muy informales.

Cómo se usa. Este caballito de batalla da vida y levanta cualquier look. Las más trendies lo llevarán con camisa con lazo y pollera pantalón más botas altas. El fin de semana va con jean, remera estampada y zapatillas.

8- Masculino

Camisa satinada y pantalón sastrero (Raimondi), zapatos de charol con hebilla (Blaquè), corbata de seda (Giesso) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Qué se usa. La corbata es un accesorio que bien llevado resulta femenino y hace buenas migas con la camisa con los patrones tradicionales de cuello y puños rígidos revalorizando la tendencia sartorial.

Cómo se usa. Las más creativas la usarán de seda, como cinturón o le darán una vuelta al cuello a modo de pañuelo para levantar el clásico vestido negro. La camisa puede ir abierta con el cuello levantado y las mangas arremangadas sobre una remera rayada marinera y pantalones pinzados de corte masculino.

9- Cruzado

Chaleco oversize de satén de seda con botones, pantalón pinzado tiro alto de cuero y botas de gamuza en punta con detalle de strass (Evangelina Bomparola) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Qué se usa. El minimalismo asoma. El chaleco oversize a medio muslo, con sisas cavadas y botones bijou de satin grueso es una nueva apuesta. Para combinar texturas toma el cuero como una excelente compañía.

Cómo se usa. Las más audaces lo llevarán de día con un suéter por debajo y pantalones anchos para las más estilizadas y altas. Las más sexies no dudarán en usarlo sobre la piel para mostrar una lencería exquisita y con pantalón a juego en total black. Para los brazos desnudos nada mejor que varias esclavas anchas doradas.

10- Pollera pantalón

Blazer con cordón regulable y pollera pantalón tableado de jean (JT), top deportivo con cierre (Adidas), botas bucaneras de cuero y cinturón de cuero (Prüne) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Qué se usa. Las dos piezas de denim crudo resumen algunas de las tendencias más fuertes de la temporada: el saco recto con hombros que simulan un talle más del adecuado y la pollera pantalón amplia llegaron para quedarse.

Cómo se usa. Uno de los secretos para usar una prenda cuyo talle parece más grande está en la cintura. Esta temporada el cinturón en todas sus formas ocupa el centro de atención, ayuda a estirar la silueta y da una nueva perspectiva. Esta opción también acepta zapatos abotinados con medias o sandalias con taco grueso.

11- Decontracté

Bomber corta matelasseada con cordón regulable, top sin mangas irregular con frunce, recortes y detalle de volado (JT), mocasín combinado en cuero y charol con punta cuadrada (Mishka) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Qué se usa. El pantalón ancho de corte sastre requiere que el ruedo barra el suelo, o arrastre un poco, y en cómo combinarlo está el secreto.

Cómo se usa. La silueta es lo que manda en este tipo de prendas. Se pueden exagerar los volúmenes del oversize; el top, una camisa o un suéter dos talles más, tiene que ser amplio y cómodo. De la vereda de enfrenta se puede oponer una pieza al cuerpo para exagerar el contraste.

12- Un clásico

Saco largo con doble abotonadura y pantalón sastrero de tiro medio (Vitamina), top manga larga con cierre (Vitamina), top deportivo (Adidas), zapatillas deportivas (Reebok) Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Qué se usa. El escocés viste las formas más tradicionales de las piezas de sastrería. El saco apenas cruzado con el pantalón recto de tiro medio con tajos en el frente es una nueva versión, más femenina, que promete ser la mejor compañía durante toda la temporada.

Cómo se usa . Separar el saco del pantalón multiplica las opciones, y llevados juntos causa efecto si está bien combinado. Salir de lo obvio, evitar la camisa clásica, y usarlo con una blusa romántica y chatitas. Para el casual friday las zapatillas ganan terreno y comodidad.

Direcciones

