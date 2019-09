Tendencias verano. Las 10 claves de la temporada en las nuevas colecciones

La paleta de los cítricos, el lino a full, el estilo barroco, los metalizados, la impronta safari, los calados... y más; todo lo que se impone para la nueva temporada y ya está en los percheros Fuente: LA NACION - Crédito: William Kano

Se viene el calor y el guardarropa apura prendas livianas a pleno color. Este verano, la moda tiene ítems indiscutidos que marcan tendencia como los tonos cítricos que se destacan como un must en la paleta. El amarillo se lleva en todo tipo de prendas y también en el calzado, desde sneakers, sandalias y chatitas. Se suma el naranja en texturas livianas reversionado en un batik alegre. Las estampas no faltan en la composición estival: hay flores, los motivos africanos aparecen como novedad y las siempre vigentes rayas camiseras.

El vestido largo con sneakers se vuelve protagonista para un look fresco, cómodo y canchero que funciona a toda hora; para la noche también, pero a puro brillo. Mientras que el estilo safari aparece con fuerza en total looks cancheros y bien femeninos. Otros infaltables son las monoprendas, los pantalones anchos tipo pantacourt de inspiración deportiva con elástico acordonado en la cintura, el clásico cargo con bolsillos y el de tiro alto con cinturón de la misma tela. Lo deportivo no se rinde e invade todos los estilos, siguen los pantalones con las rayas al costado y con elástico en la cintura, los buzos con capucha y camperas bomber que acompañan looks casuales y las zapatillas, en especial sneakers y uggly, que se llevan a toda hora y van con todo. Uno a uno, un repaso por los hits de la moda veraniega:

1.METALIZADOS.

Siguen vigentes, esta vez, la paleta se concentra en los peltres y plateados, de día y mucho de noche. Los metalizados levantan cualquier outfit, ya sea una chaqueta que se lleva sobre un jean y remera blanca o en vestidos de lurex largos y cortos; los tops corseteros son el must de esta tendencia.

Vestido de lúrex (Naíma), campera (Paula Cahen d' Anvers), zapatillas (Adidas) // Campera de cuero y biker (Jazmin Chebar), remera (Levi´s), zapatillas (Puma)

2. EXPEDICIÓN.

Es una de las tendencias más marcadas, una paleta de colores orgánicos, desde verde seco, caqui y toda la gama de los marrones, en telas de gabardina, algodón o lino. Las tipologías son pantalones tipo cargo o elastizados en la cintura, camisas de dos bolsillos, casacas, chaquetas, chalecos o camperas, shorts de cintura alta y faldas midi. El animal print está presente, aunque no con la fuerza que tuvo durante el invierno, pero continúa como un clásico atemporal, se ve en monoprendas, camisas, leggins, tops y vestidos.

Campera militar (Paula Cahen d' Anvers), pantalón con frunce en tobillo (Perramus), riñonera (Blaquè), sandalias con tira cruzada (Blaquè) // Camisa (Paula Cahen d'Anvers), short con lazo (Rapsodia), sandalias ( Blaquè) // Short y top estampados (Giesso) , zapatillas deportivas (Adidas).

3.AFRICANO.

Aparece especialmente en túnicas, kimonos, remerones, vestidos como soleros largos, tops y pantalones amplios. En este estilo mandan las estampas geométricas y étnicas en una paleta en tonos tierra desde marrones, beige, terracota, negro marfil y algunas pinceladas de naranja. Las prendas se presentan en texturas artesanales y se vuelven protagonistas de cualquier conjunto.

Túnica con espalda estampada (Rapsodia), pantalón pijama (Perramus) // Top con volados (Uma), pantalón ancho (Gabatt), y cartera (Prüne) // Túnica tejida (Mishka), pantalón (Perramus)

4. ESTILO BARROCO.

Inspirado en el estilo Gucci es la combinación de elementos como tipologías, estampas y texturas muy fuertes, así aparecen rayas con flores, mix de colores fuertes, rayas con rayas, estampas chicas con estampas grandes, todo es exagerado y muy accesorizado. Los accesorios se usan en forma excesiva, en un mismo look se pueden llevar cartera, anteojos, sombrero, collares, anillos, pulseras, aros. En el día a día, se pueden tomar rasgos de este estilo mezclando estampas y colores para bajarlo a un estilo urbano y divertido.

Vestido calado (Vitamina), saco sastrero (Mirta Armesto), zapatillas (Adidas)

5. CÍTRICOS.

Como su par el amarillo son el hit de la temporada ya que los cítricos representan al verano y a los colores del sol. Ambos tienen mucha presencia para ser protagonistas, pero pueden ir juntos solo en outfits shocking con mucha personalidad. El naranja aparece pleno o en versión batik y se ve mucho en vestidos, remeras, pantalones, soleros y chaquetas.

Vestido largo de seda (Uma), zapatillas (Adidas)

Buzo canguro (Adidas), jean oversize (Levi´s) y zapatillas multicolor (Adidas)

6. LINO.

En cuanto a texturas, definitivamente, el lino manda en colores neutros y suaves; ya sea en vestidos cortos, largos, túnicas, camiseros, pantalones amplios y camisas. La moldería sigue lejos de la silueta, el oversized se impone en esta textura ya sea en vestidos, pantalones, palazzos mega anchos, camisas XL.

Top y pantalón de lino con estampa rayada (Cibeles) // Túnica de lino (Perramus) y pantalón pijama (Perramus) // Camisa y bermudas de lino (Gabatt) // Camisa oversize (Perramus) // Túnica rayada (Vitamina).

7. MONOPRENDA.

Infaltables, los enteritos lisos y estampados, largos o cortos tipo short, apenas marcan la cintura y definen una silueta desprendida y femenina. Con detalles de bolsillos, cinturones o lazos. Algunos tipo solero, imprimen looks juveniles o en clave chemise para opciones más elegantes.

Mono de seda con estampa (Vitamina) y sandalias con hebilla geométrica (Blaquè) // Mono con manga princesa (Las Pepas) y sandalias cruzadas (Blaquè) // Mono con escote en V (Perramus), trench (Paula Cahen d' Ánvers) y sandalias con taco cuadrado (Blaquè)

8. FLORES.

La estampa veraniega por excelencia tiene vía libre y se ven grandes en estilo tapestry o bien pequeñas en un estilo Liberty, más romántico; dominan en blusas, camisas, vestidos y enteritos. También son protagonistas en detalles de calados y bordados.

Vestido con flores Liberty (Tommy Hilfiger), zapatillas (Adidas)

9. CALADOS.

Realizados en forma artesanal o tecnológica dan el toque romántico que inspira el verano. El broderie y el giupiur llevan la bandera de esta tendencia que viene a rescatar lo artesanal. El broderie se ve en blusas y pantalones para un look total white que se luce a pleno sol o en vestidos cortos tipo solero o chemise aptos para el alto verano. También, los calados se cuelan en tejidos livianos en hilo de algodón. En cualquier caso, mandan los tonos neutros y suaves.

Kimono de broderie (Vitamina), camisa del mismo género (Vitamina), short de seda (Giesso) y zapatillas (Adidas) // Suéter con flecos (Cibeles), short de seda (Giesso), zapatillas pitón (Hush Puppies), bandolera con tira rayada (Blaquè) // Campera y pantalón floreados (Jazmin Chebar) , sandalias (Blaquè)

10. PASTELES Y TRENCH.

Los pasteles abundan e invaden todo tipo de prendas, es un comodín que resulta fácil de combinar en tonalidades como rosas o nude mientras que el lila aparece en la paleta como novedad que va bien con verde loro, con turquesa o con azul en la gama de los tonos fríos o también con rosa o fucsia en los cálidos. Pero, además, los pasteles dominan en los accesorios, ya sea en carteras, bolsos, mochilas y riñoneras. Por su parte, el trench es una tipología que sigue a pesar calor y el nuevo abrigo de verano; ya no se lleva solamente con pantalón o short ahora van muy bien también con polleras o vestidos largos.

Trench escosés (Perramus), vestido batik (Vitamina), zapatillas (Prüne) y riñonera doble (Blaqué).

