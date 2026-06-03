No falta casi nada. Aunque todavía no hay clima. La ansiedad y la ilusión que se vivía a esta altura hace cuatro años no puede compararse con lo que se siente ahora. Además, el Mundial de Fútbol 2022 (qué otra cosa podía ser) se jugó en otra época del año. Más proclive al disfrute y la evasión. Una cosa es el calorcito del verano inminente y otra, muy distinta, es la grisura y el frío del invierno en ciernes. Una cosa es estar a las puertas del fin de año y de las vacaciones y otra, a mitad de año y con vacaciones para muy pocos.

Pero cuando llega, todo cambia para los argentinos. Las agendas se ajustan al fixture mundialista. Al menos, mientras la selección sigue en carrera. Que siempre soñamos que sea hasta el último día. Y esta vez será mucho más largo. Habrá que estar preparados. Y no distraerse. Ya el Presidente contó lo que hace cuando los argentinos estamos en otra. “Era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto”, dijo Javier Milei en el Coloquio de IDEA de 2024, en referencia a lo más duro de su ajuste inicial. Por lo tanto, ¿tendrá preparado algo ahora para que pase “sin que nos enteremos tanto”, mientras nos abduce el Mundial? A no bajar la guardia. Y a evitar goles en contra.