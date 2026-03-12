Si soñó alguna vez con atesorar un recuerdo tangible del gran actor cómico Carlos Perciavalle, este domingo, a las 18, se le presentará una oportunidad única: se subastarán cien lotes integrados por trajes, sombreros, zapatos y trajes que usó durante sus exitosas temporadas teatrales y televisivas.

Cada uno saldrá con una base de 33 dólares y ya se reciben preofertas en https://www.remotes.com.uy/participar/remate . El domingo por ese link se verán las alternativas de la subasta. Pero quienes estén por Montevideo podrán hacerlo presencialmente en la inmobiliaria Pablo Otero Muñoz (Bulevar España 2956).

Varias de las prendas que salen a remate fueron compradas durante giras internacionales, en tanto que otras fueron confeccionadas por Uma Zorrilla, hermana de la inolvidable China, con quien Carlos se lució haciendo juntos El diario privado de Adán y Eva.

Perciavalle, que pronto cumplirá 85 años, viene pasando malos momentos económicos por deudas y litigios judiciales en torno de su bella chacra, en Laguna del Sauce, que vendió, aunque mantiene el usufructo. También protagonizó una fugaz boda con Jimmy Castilhos, que terminó en divorcio. En su país planean darle una pensión graciable vitalicia.