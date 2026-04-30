Cartas de lectores: Obsecuencia, menores y redes, agravio a la república

Obsecuencia

Luego de escuchar al Presidente su discurso en la Fundación Libertad les hago una pregunta a quienes la dirigen. Agredir verbalmente a quienes no piensan como él, ¿es libertad? Un discurso lleno de soberbia, ¿es libertad? A mis 85 años les comento que me enseñaron que la libertad es respeto, escuchar al que piensa distinto, tender la mano para trabajar por el país. El discurso del lunes fue de una persona a la que no le importa cómo piensan los demás. Solo él y nada más que él. La obsecuencia nada tiene que ver con la libertad. Espero que lo piensen.

Daniel Badillo

DNI 7.713.813

Menores y redes

Alcohol, juego y cigarrillos, a los 18 años, eso ya está. Celular, a los 12. Y redes sociales, a los 16, igual que ya lo es para manejar o para votar. Eso todavía nos falta... Protejamos a nuestros niños y jóvenes, que acceden a mirar pornografía desde que les dan el celular, a edades cada vez más tempranas, y son víctimas o victimarios de bullying en las redes sociales durante su etapa escolar. Es de toda lógica.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

Agravio a la república

Considero que el tironeo político que se advierte para la designación de jueces constituye un fuerte agravio a la república dado que para su vigencia se requiere el funcionamiento de un Poder Judicial independiente y confiable. No por nada el código de Conducta ética que rige para los jueces exige como valores esenciales, primero, la excelencia judicial; segundo, la confianza pública; tercero; la ejemplaridad de conducta y la transparencia en su accionar. Ello se basa en la necesidad de encontrar en los antecedentes del juez comportamientos públicos y privados ajustados a la importancia de la función que deben cumplir. Que son entre otros valores: A) imparcialidad, B) integridad, que supone exigencias que no rigen para el resto de los ciudadanos; C) prudencia para concientizar la Justicia del caso; D) diligencia que importa esfuerzo y prontitud para resolver; y E) decoro extensible al comportamiento privado reflejado en una vidaaustera.Todoello, entre otras condiciones que parecen difícil de encontrar en estos días, que hacen pensar en las dificultades existentes para seleccionar los candidatos. Pero resulta triste ver que todo este panorama este ensuciado por la política que busca una Justicia adicta y complaciente.

Espero que solo prosperen los pliegos de los candidatos que reúnan las condiciones mencionadas en el código de conducta ética, que parece que nadie recuerda en estos días.

Jorge Horacio Palmieri

DNI 4.198.710

Producción agrícola

Nuestro país sigue teniendo en la producción agropecuaria su principal fuente de divisas y de desarrollo económico en todo el territorio nacional. Son muy positivos los esfuerzos del actual gobierno en desarrollar las actividades petroleras y mineras que sin duda en unos años posibilitarán que las exportaciones de estos rubros sumadas a las agropecuarias terminen con los recurrentes estrangulamientos de la balanza de intercambio comercial, que tantos daños le han hecho históricamente a la Argentina. Y como parte del sector agrario, estoy convencido de las grandes posibilidades que tenemos de aumentar fuertemente nuestra producción si continuamos profundizando en generar políticas estables y acertadas. Con frecuencia, desde diferentes lugares se pone a Brasil como ejemplo de desarrollo y crecimiento de su producción agropecuaria. Y creo que es positivo para la Argentina analizar los motivos por los que nuestros vecinos crecieron mientras nuestro país no siguió el mismo camino. En ganadería tuvimos precios máximos, cupos de exportaciones, cierres de exportaciones con las consiguientes pérdidas de mercados , las llamadas retenciones y como consecuencia de ello nuestros rodeos se mantienen con las misma cantidad de cabezas desde hace 50 años. Afortunadamente hoy están dadas las condiciones para que empecemos a reconstruir la ganadería. Confiamos en que, con políticas estables podamos desde el sector pecuario no solo abastecer correctamente el consumo interno, sino también multiplicar sus exportaciones. También se pone a Brasil como ejemplo en producción agrícola. Erróneamente algunas veces se dice -por desinformación y en otros casos por mala fe-, que el atraso en la producción de granos de la Argentina es consecuencia de no haber adoptado UPOV91. Brasil ha logrado su desarrollo sin la mencionada norma. Nuestro vecino país no la adoptó porque considera que, lejos de beneficiar la producción, pone a los productores prisioneros de un pequeño grupo de empresas multinacionales.

Que precisamos una adecuación de la Ley de Semillas es cierto. Que necesitamos una reglamentación del uso propio es real. Pero en momentos en que nuestro país ha elegido el camino de la libertad de mercado y de la real competencia, no parece adecuado que se implemente una norma utilizando falsos argumentos, y menos aún cuando esa norma actuaría en contra de los intereses de nuestro país.

Mario Llambías

Expresidente de CRA

DNI 4.546.585

Fuente vacía

Con sumo orgullo presencié el Road Show de Franco Colapinto por las magnificas avenidas de la ciudad de Bueno Aires. Una verdadera fiesta disfrutada por más de medio millón de personas en completa armonía y serenidad. Como porteño y amante de la ciudad lamenté mucho haber visto el Monumento de los Españoles con su fuente vacía y por ende dando una imagen de dejadez y abandono. Sabiendo que un evento de esta naturaleza se televisaría y se repetirá a través de las redes sociales a millones de individuos de todo el mundo; ¿no hubiese sido mejor tener la fuente en pleno funcionamiento, luciéndose con todo su esplendor?

Marco Gallia

DNI 22.413.316

En la Red Facebook

Un hincha de Boca, detenido en el Estadio Mineirão por realizar gestos racistas a la hinchada de Cruzeiro

“No aprenden más, no sé si los brasileños son o no exagerados, pero es su país y son sus leyes, y las tienen que respetar...”-Raquel Mansilla

“Están muy sensibles”-Hugo O Higgins

“Está bien,saben que no se jode allá”- Patricia Diaz

“No aprenden más...”- Walter Borda