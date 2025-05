Alas y sábanas: nos vamos para arriba

Tres sucesos acaban de conmover al mundo. En el Parlamento italiano, un diputado saltó de su banca durante una sesión a la que asistía la premier Giorgia Meloni y ocupó el centro del recinto disfrazado de fantasma. En Eslovaquia, la empresa Klein Vision lanzó al mercado, para empezar a ser vendido el año próximo, un auto volador: el AirCar (sí, toda la creatividad fue puesta en el aparato, no en el nombre). Y lo más rimbombante: la inflación de abril en la Argentina fue del 2,8%, casi un punto menos que el 3,7 de marzo; la salida del cepo no produjo la tan vociferada estampida de precios. El diputado que protestaba contra Giorgia debajo de una sábana blanca fue identificado como Riccardo Magi. El que viene trabajando hace 20 años en un auto con alas es Stefan Klein. El milagro de Cepolandia se lo debemos a Javier Gerardo. Magi, Klein, Milei: qué tres locos lindos.

Lindísimos. Magi fue expulsado y se lo llevó la policía; el autito inventado por Klein –precio, un millón de dólares– solo despega y aterriza en aeropuertos, no en Avenida del Libertador, y a Javi le baja la inflación pero también, dramáticamente, se le caen las reservas. Moraleja: ojo cuando los fantasmas levantan vuelo.

Yo soy optimista: esto va a terminar bien. Va a terminar con Kari presidenta; Javi, ministro de Criptoactivos; el titán Federico Schwarzenegger, expresidente del Banco Central, a cargo de dinamitar el Banco Central, y legiones de norteamericanos, europeos y chinos viniendo a vivir al país para salir en tours de compras a Chile.

El que aguó la fiesta, qué desilusión, fue León XIV, al que en los aciertos consideraremos peruano, y en las trastadas, gringo. Cómo se le ocurre inaugurar su pontificado con un encuentro con 6000 periodistas. ¿Vieron lo que les dijo? En plena era universal de cagatintas ensobrados habló loas de la libertad de prensa y de expresión, a las que calificó de “bien precioso”. Lo que faltaba: darles manija a esos indeseables. ¿También los endulzará con pauta del Vaticano? ¿El que le baja línea es Morales Solá, que anduvo por ahí? Todo me resultaba sospechoso, hasta que siguió discurseando y mostró la hilacha. “Hay que desarmar la comunicación de fanatismo y odio”. Pelu, ¡el papa yanqui viene por nosotros!

Creo que lo sabe y por eso suspendió el viaje a Roma. Oficialmente se informó que no va a la entronización de Prevost, mañana, por las elecciones porteñas. Si es cierto, olvidate, estamos en el horno: ¿cómo esperar el concurso de las fuerzas del cielo si entre el Papa y Adorni elige a Adorni? Con lo fácil que era aducir un resfrío, el pechito tomado o una constipación. Además, conviene andar en puntas de pie porque la Iglesia tiene 21 siglos de sabiduría acumulada. En la ceremonia en la Plaza de San Pedro habrá una silla vacía con el siguiente letrero: Javier Milei, influencer.

De ese gremio, el que se lleva las palmas entre los libertarios es Daniel Parisini, el célebre Gordo Dan, verdadero adalid en las redes, ladero de Caputín, agitador profesional y burbujeante conductor de un programa de streaming, Misa. Es un chico piadoso, qué duda cabe; incluso reza en público. En su última plegaria, esta semana, se lo vio consustanciado con el espíritu de paz y fervor religioso que recorre el mundo tras la designación del nuevo papa; despidió al Pepe Mujica con una sentida jaculatoria: “Uno menos”. Qué almas bellas van floreciendo en los jardines de la libertad.

En estos días me viven preguntando a quién voy a votar mañana. Contesto que vivo en la provincia, pero, a sabiendas de que mi opinión puede ser orientadora, agrego: Santoro es un buen candidato, muy bueno si no fuera K, un K vergonzante, lo cual lo convierte en invotable. Adorni es un buen candidato, pero no quiero perderlo como vocero del Presidente. Lospennato es buena candidata, le daría encantado mi voto, salvo que es amarilla y Javi culpó a los amarillos –incluida ella, impulsora del proyecto– por la cruel derrota en el Senado de la ley de ficha limpia. Javito es único: responsabilizó a Pro, a Cristina, al peronismo, a la casta…; de sus indignadas diatribas solo se salvaron dos personas: el senador y la senadora de Misiones que hicieron caer la ley. Marche una estampita de San Javier para mi mesa de luz.

“Señor Presidente –declaró Lospennato al borde del llanto–, confié en usted y usted me mintió, me defraudó”. Otra más que compró $LIBRA.

Es obvio que, como se decía en la vieja España, Javi “no es moneda de cinco duros, que a todos gusta”. Tiene ese estilo tan particular, esa lengua, esos amigos, ese triángulo, esas mentirillas, esos contratos nupciales con fecha de vencimiento, eso de contratar aplaudidores para los actos de campaña (y después no pagarles), esa megalomanía, esos tuits y retuits, esas entrevistas de seis horas con militantes que se hacen pasar por periodistas… En fin, todas esas cosas, en mi opinión más que compensadas porque baja la inflación, desregula la economía, ajusta el gasto y nos ajusta a nosotros, los argentinos.

¿Qué le falta para ser lo más? Alitas y una sábana en la cabeza.