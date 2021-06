América Latina, entre redentores y agitadores

Hace un siglo José Carlos Mariátegui, un infortunado pensador marxista heterodoxo, escribía que “la política peruana –burguesa en la costa, feudal en la sierra– se ha caracterizado por su desconocimiento del valor del capital humano”. A lo que añadía: “El Perú es todavía una nacionalidad en formación. Lo están construyendo sobre los inertes estratos indígenas, los aluviones de la civilización occidental”. Él fue, en la teoría, uno de los “redentores” que, tal cual los definiera Enrique Krauze, han querido refundar América Latina. Hoy el Perú, pese a su incuestionable modernización material, sigue dividido entre esa costa –votando a Keiko– y esa sierra –votando a Castillo– sobre el telón de fondo entre una visión ancestral y la civilización occidental a la que, guste o no guste, pertenece. Así es que está llegando al poder Pedro Castillo, un oscuro profesor rural, apenas conocido en Lima cuando se lanzó a la aventura política cabalgando un radical discurso revolucionario. Ahora, con una escuálida minoría parlamentaria, iniciará esta nueva aventura “redentora”. Si su retórica no adormece su fuego, las cosas no irán a bien. Si baja del mesianismo indigenista al Perú real, que es la amalgama de esas dos civilizaciones históricas, podrá restaurarse esa democracia tan resquebrajada en estos años de ascensos y caídas, enfrentamientos y hasta un trágico suicidio.

Este horizonte neblinoso se ennegrece aún más cuando ocurre que hasta los que hace poco lucían ordenados, han caído en la hondonada de las revueltas sociales, como es el caso de Chile y Colombia. La Concertación había realizado –desde 1990– una transición exitosa, con cuatro gobiernos, dos socialistas y dos demócrata-cristianos, que restañaron heridas y mantuvieron una vibrante economía. Sin embargo, se empezó a vivir un cuestionamiento difuso pero creciente. Se buscó a la derecha, se volvió hacia la centroizquierda, se retornó a la derecha... Ya en su segunda presidencia, la doctora Bachelet soportó fuertes revueltas estudiantiles. Y así Chile ha pasado a ser un caso paradigmático de divorcio entre los números y los sentimientos, la realidad y la ilusión. Algo parecido a lo que pasó en España después de Felipe González. Parecía que nada se había hecho de bien en los años del pospinochetismo. Y en eso estamos: la elección de la Constituyente ha sido una expresión de esa opinión pública dispersa. Las elecciones locales han rescatado en algo, felizmente, la presencia de los partidos, pero la incertidumbre está allí. Apenas se procura conservar la calma, cuando el futuro se nos ha venido encima y reclama otras respuestas.

En otro escenario, también Colombia, que no pasó por las dictaduras militares, ha caído en un estado de insurrección. Sus grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, han visto escenas de vandalismo y choques con la autoridad de penosísimas consecuencias. Sus mayores problemas han estado, más que en la economía, tradicionalmente estable, en las consecuencias de los años de violencia terrorista, que llevaron a una radicalización política muy fuerte entre el uribismo y sus opositores. Pero ahora el tema ha desbordado a la política. Aquí también lo objetivo se enfrenta a lo subjetivo, las realidades a las expectativas. Y en el contexto de esta polarización, asoman también algunos intentos redentores, con la mira puesta en unas recalentadas elecciones para el año venidero.

Tanto en Chile como en Colombia hay ese malestar, sobre todo de clases medias que viven la incertidumbre del empleo. Pasada la década gloriosa de las commodities, se han enfrentado a otra realidad, agravada por una pandemia que ha sido un acelerador de tendencias hacia esa nueva economía, tan prometedora como incierta. En ese mar de fondo, naturalmente, no faltan los agitadores, que también ponen leña al fuego de los “redentores”.

Ecuador parece alejarse del fantasma populista, inaugurando un gobierno de centro, conducido por un presidente con ya largo recorrido político. A la inversa, Bolivia ha recaído en la órbita de un “redentor”, y si Evo no ocupa el gobierno, está por encima y por debajo de él, omnipresente. Ya enjuiciada la anterior presidenta, por una Justicia claramente funcional al poder, el sueño monárquico renace. El mismo que sigue sangrando a una Venezuela sometida tanto a la tiranía como a una incapacidad sin límites en el ejercicio del gobierno, que ha llevado su economía a ser algo así como el 15-20% de lo que fue antes de la locura chavista. Mientras, en Nicaragua, otra satrapía avanza con cinismo sobre sus adversarios, transformando en farsa lo que se esperaba que fuera una elección.

Resta nuestro barrio, el Mercosur. Política crispada en Brasil y la Argentina. Paraguay y Uruguay más estables, pese a la retórica de los medios y ese mundo oscuro de las redes. El proyecto común, estancado por una Argentina que no asume la globalidad. Más que nunca debiéramos entender la lógica de un mundo que no nos está esperando; por el contrario, ya se nos vino encima con la expansión china, que aún nos asombra porque no acertamos a reconocer la lógica de la competitividad. Y “esta es la cuestión”, dijera el angustiado príncipe dinamarqués de Shakespeare.

Brasil y la Argentina con una política judicializada, árbitro supremo del que ha dependido la suerte de sus “redentores”, llámense Lula o Cristina, viven una fuerte crispación, pero las instituciones funcionan. A los tropezones pero funcionan.

La “cuestión” es la otra: que sus dirigencias entiendan que el desafío es formar una generación para el nuevo mundo y darle a la empresa, grande y pequeña, las condiciones para incorporarse a un proceso de innovación constante, sin el cual, no habrá empleo. Así de claro, así de complejo.