Quedan pocas horas de este eterno 2023 que, sin embargo, se va como un suspiro. Diciembre ha sido muy vertiginoso . Motosierra al poder, discusión de DNU sí o no, legisladores nacionales convocados para pasar el verano en el Congreso y en los medios para explicar por qué tienen tantas ideas que no se convierten en nada , pero están dispuestos a darle una mano a la patria siempre que se ajuste a sus caprichos y no a la necesidad ciudadana.

Mejor no hacer un balance de todo lo que pasó. No alcanza la medida discreta de esta columna y no sería justo que el diario tuviera que dedicar la edición completa a recordar lo más saliente, que, básicamente, es negativo e impropio de estas horas de algarabía. Pero, antes de brindar esta noche, repasemos algunos hitos ineludibles: Martín Insaurralde, disfrutando de un yate en Marbella. Jesica Cirio gozando de otro crucero, también por el Mediterráneo, sin necesidad de Previaje. Julio “Chocolate” Rigau madrugando a los bonaerenses para hacer su “trabajo solidario” de ir al cajero automático porque los esforzados empleados de la Legislatura ni tiempo tenían para ir a cobrar sus sueldos . Martín Lousteau, feliz al fin con ser presidente, de la UCR. Alberto Fernández subiéndose a la versión siglo XXI del barco que trajo a sus ancestros de España e intentando una nueva vida allí. Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, amigos de hace años según Malena Galmarini, unidos por el #No vas a ser presidente , aunque dejaron todo en el intento, incluso sus construcciones políticas.

Y mientras nos acercamos al año 24 de este siglo, en el que perdimos miles de oportunidades de tener un país mejor , todo parece encaminarse a los 90, cuando la Argentina arrancó un período de privatizaciones y modernizaciones necesarias, aunque con pendientes y defecciones. Una de las señales más claras de este revival fue el “ no me toque, soy diputada ”, que la representante porteña del kirchnerismo, Victoria Montenegro, le espetó a un policía en la marcha de la CGT en contra del mega-DNU. La memoria voló al “ no me peguen, soy Giordano ”, de noviembre de 1995 cuando el peluquero boquense era golpeado por fanáticos de River Plate a la salida del Monumental. Solo falta incluir en la playlist de esta noche a Ricky Maravilla y su “ Qué tendrá el petiso ”, con el que reinó en las fiestas del jet set criollo. Aunque no habría que obviar aquel “ Vasos vacíos ”, de Los Fabulosos Cadillacs junto a Celia Cruz , más cercanos a nuestra realidad.