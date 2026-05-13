Cartas de lectores: La corrupción, universidades, capital

La corrupción

La corrupción en nuestro país no deja de sorprendernos. El caso Vialidad, las vacunas, los Sauces, Hotesur, las camionetas de Aguas Argentinas, los cuadernos de las coimas, el SIRA y tantos otros robos sumieron al país en una pobreza escandalosa. Celebro la celeridad de la Justicia para investigar a Manuel Adorni por los viajes y la “cascada” en la pileta. Espero que se proceda de la misma manera en todas las causas. La matriz corrupta del kirchnerismo nos robó a todos los argentinos, pero sobre todo a los que menos tienen. Que sea Justicia.

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Universidades

El tema del paro y movilización de las universidades por mayor presupuesto es una vieja historia de todos los gobiernos, pero luego de la sanción de una ley de financiamiento universitario y que, luego de un veto del Ejecutivo, este fue rechazado por el Congreso y está vigente, que el Gobierno se niegue a cumplirla es difícil de entender. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario Alejandro Álvarez trataron el tema el lunes, y este último señaló: “La única ley que vamos a cumplir es la de presupuesto”. Pero el mismo día en que afirman esto, se publica mediante una decisión administrativa una modificación al presupuesto con un recorte de casi 2,5 billones de pesos que incluye, según la información, un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades, y esto es mucho más difícil de entender. El equilibrio fiscal es una prioridad. ¿Pero la educación no lo es?

Enrique Di Fiori

enriquedifiori@fibertel.com.ar

Capital

Los RIGI, RIMI y Súper RIGI están atrayendo al capital que va a transformar la producción nacional a niveles insospechados. Qué lejos del plan industrial peronista y su himno de “combatiendo al capital”.

Roberto de León

DNI 14.255.432]

Cordura

En 2023, con la llegada de Milei, se desató una fuerza que, como un huracán, barrió las tormentas y los terremotos que el kirchnerismo había dejado sobre el país. Con el correr de los meses, esa fuerza se transformó en una brisa saludable, que devolvió la esperanza y dejó entrever días más radiantes. Hoy, pasados más de dos años de gobierno, el clima volvió a enrarecerse. Soplan vientos más fuertes que presagian nuevas tormentas, y no sé si también tempestades. Quizás peque de ingenuo al pedir cordura. A diario tengo presente la Oración por la Patria: “Jesucristo, Señor de la historia… ten piedad de nuestra nación”.

Juan José Madero

jotajotamadero@yahoo.com

Presunción de inocencia

Quisiera dar mi opinión sobre la carta del señor Pittaluga del 10 del actual. El jefe de gabinete está presentando su declaración jurada en tiempo a la Justicia. Como es sabido, existe el principio de presunción de inocencia. Es el Poder Judicial el que debe juzgar. Es menester de la república defender el honor de sus funcionarios hasta que se expida la justicia. Bravo por su apoyo incondicional.

Hernán Pereyra de Lucena

DNI 12.046.777

Gracias, periodistas

“No odiamos lo suficiente a los periodistas”, dijo el presidente de la Nación en varias oportunidades. Como ciudadana, le contesto: no admiramos ni valoramos lo suficiente a periodistas como Diego Cabot, Luciano Román, Hugo Alconada Mon, Jorge Fernández Díaz, Alfredo Leuco, Claudio Savoia, Diego Sehinkman y tantos otros que dignifican el oficio, investigan concienzudamente, dan la cara, no se venden, se arriesgan a ir contra la corriente, se expresan respetuosa y honestamente, y se convierten en la voz de muchos de nosotros, que estamos hastiados del discurso grosero, agresivo e insultante de esta gestión. ¡Gracias, periodistas! Seguro que Jorge Lanata y Magdalena Ruiz Guiñazú les guiñan un ojo desde donde estén. ¡Chapeau!

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Disruptivos

En el siglo XIX, Louis Pasteur desarrolló las vacunas con un método sorprendente. Inyectar patógenos artificialmente debilitados. Una idea increíble y maravillosa. Por supuesto, la idea fue absolutamente rechazada por colegas y público en general. ¿Cómo inyectar un virus para combatir el propio virus? La gracia es que, al inyectar el virus atenuado hasta hacerlo inofensivo, generaba anticuerpos para combatir el virus real en estado natural. ¿Cómo hizo para atenuar un virus? Es parte de la genialidad de Pasteur. Hace 50 años, un hombre se propuso vender agua en botellas. Sus amigos se burlaron de él. ¿Cómo vas a vender agua si sale gratis de la canilla? El susodicho se empecinó y se hizo millonario. Hace 10 años, el empleado de una empresa textil le presentó a su gerente una idea. Vender jeans rotos. ¿Cómo vas a vender ropa rota si lo primero que hace la gente ante una rotura es correr a la aguja y al hilo? No le importó y logró llevar a cabo su proyecto. No entendemos cómo el gerente aceptó. Y vendió por millones. En estos tres casos vemos el triunfo de los disruptivos. Adjetivo confuso. Porque “ruptivo” alude a romper y el prefijo “dis” significa ausencia o disminución. Y en este caso los indicados “rompieron” las reglas, las costumbres y sobre todo el sentido común. Y lo interesante no es que solo fueran disruptivos, sino que fueron perseverantes y no descansaron hasta ver realizadas sus ideas.

Oscar Samoilovich

osamoilo@yahoo.com

La Horqueta

Agradezco muchísimo a Ramón Lanús por todo lo que se está ocupando de La Horqueta. Desde que asumió fue acomodando las cosas como podía, porque se necesitaba plata –y mucha–, tras muchos años en los que no se había invertido nada. Estaba muy dejada en calles, poda, iluminación, organización para circular mejor, tantas cosas. Otro tema muy importante era la cantidad de robos que se efectuaban en La Horqueta, ya que ni caminar tranquilo se podía. Por suerte, el intendente puso “ojos en alerta”, algo muy importante para poder vivir más seguros, llegándonos la ayuda casi enseguida. Sé que está haciendo todo lo posible; mucha gente se olvida de lo dejada que estaba La Horqueta, y se entregó sin plata al nuevo jefe comunal. Gracias por ir cumpliendo todo lo que nos prometiste.

Mercedes Llerena de Fernández Llanos

DNI 12.945.544

En la Red facebook

El brote de hantavirus en el crucero

“Mejor aislados que en el barco no estaban, ¿verdad?”-Ernesto Vázquez

“Hantavirus, de persona a persona se transmite en contacto muy estrecho, pero principalmente ocurre a través de roedores”- Diana Poletto