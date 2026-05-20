Por Laura Maffei Para LA NACION Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

Hoy, 20 de mayo, conmemoramos el Día Internacional de la Investigación Clínica, recordando aquel primer ensayo de 1747 que sentó las bases de la medicina moderna. Hoy, esta disciplina ha dejado de ser un tema exclusivo de los laboratorios para revelar su verdadero rostro: es una herramienta estratégica indispensable que salva vidas y, al mismo tiempo, actúa como un potente motor económico.

Nuestro país atraviesa un momento histórico. Con la reciente entrada en vigor, el 1° de diciembre, de la Disposición Anmat 7516/2025, Argentina actualiza su régimen de Buenas Prácticas Clínicas y adopta formalmente los más altos estándares globales dictados por el Consejo Internacional de Armonización (Guía ICH E6 R3). Esta modernización normativa, que permite integrar tecnologías digitales e inteligencia artificial de forma segura, encamina a nuestro país a consolidarse como un verdadero hub internacional de investigación. Este hito potencia el trabajo de la ANMAT, que ya había logrado la meta de optimizar los tiempos de aprobación de protocolos de 137 días en 2017 a solo 65 en 2022.

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Los datos económicos respaldan esta ventana de oportunidad: la inversión en investigación clínica ya representa el 42,5% del gasto empresarial privado en I+D a nivel nacional, habiendo crecido un 130% en los últimos años y generando alrededor de 6.000 empleos directos. Cada vez que una industria farmacéutica elige desarrollar un fármaco en el país, ingresan divisas y se genera una exportación de servicios con altísimo valor agregado.

El paciente, en el centro de la investigación

Pero el verdadero corazón de este ecosistema no son los números, sino el bienestar integral de las personas. El proceso para que un nuevo medicamento o tratamiento llegue al mercado es sumamente riguroso, demora entre 10 y 12 años, y consta de cuatro fases experimentales consecutivas:

● Fase I: Con un grupo muy reducido, de entre 10 y 50 voluntarios, se realiza la evaluación inicial donde se determina la dosis máxima tolerada y se evalúa la seguridad primordial del fármaco.

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● Fase II: Si los resultados son positivos, se amplía la participación a un grupo de entre 100 y 500 personas; aquí el foco está puesto en estudiar los efectos secundarios y determinar cuál es la dosis óptima y la eficacia del tratamiento.

● Fase III: Es el gran salto a escala, involucrando entre 500 y 5.000 participantes. En esta etapa se verifica de manera contundente la eficacia y la seguridad de la droga en poblaciones diversas. Solo si se supera esta fase con éxito, autoridades regulatorias como la Anmat pueden autorizar su comercialización.

● Fase IV: Se desarrolla cuando el producto ya está en el mercado, permitiendo una farmacovigilancia continua para monitorear posibles efectos adversos no detectados anteriormente y evaluar el impacto real en la calidad de vida de los usuarios.

En todo este arduo camino, los pacientes son los verdaderos protagonistas. Su participación voluntaria bajo un estricto consentimiento informado es la que permite que la sociedad entera pueda acceder a terapias innovadoras.

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Para que la comunidad acompañe este crecimiento, es vital derribar los mitos arraigados y aclarar que los voluntarios no son usados como “conejillos de indias”. La seguridad es primordial y todo fármaco supera múltiples etapas preclínicas exhaustivas antes de probarse en humanos. Asimismo, es falso que quien recibe un “placebo” se quede sin atención médica, ya que todos los participantes reciben la mejor terapia estándar disponible para su patología. Finalmente, en Argentina todos los ensayos son documentos públicos y transparentes, y sus resultados se publican en revistas científicas para garantizar el libre acceso a la información.

Innovación, regulación y acceso a nuevos tratamientos

El futuro de la medicina se construye hoy, y la investigación clínica es una pieza decisiva de ese camino. En un contexto donde la innovación tecnológica permite diseñar estudios cada vez más ágiles, seguros y eficientes, la Argentina tiene la oportunidad de transformar su capacidad científica en una ventaja estratégica para el país.

Un hito que ilustra con claridad hacia dónde se dirige el campo a nivel global es el anuncio de la FDA (Food and Drug Administration), el 28 de abril pasado, de los primeros Ensayos Clínicos en Tiempo Real (RTCT). Mediante la plataforma SPIRE -que captura datos directamente de la historia clínica electrónica del paciente y los transmite de forma continua a la agencia regulatoria-, compañías como AstraZeneca y Amgen ya reportan señales de seguridad y resultados durante la ejecución misma del ensayo, eliminando el flujo secuencial clásico que acumulaba hasta 4,5 años de esperas burocráticas entre la generación de evidencia y la toma de decisiones.

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Esta transformación, impulsada por inteligencia artificial y liderada institucionalmente por un Chief AI Officer dentro de la FDA, tiene implicancias directas para la región: cuando los RTCT se consoliden como estándar global, los sitios clínicos de Latam necesitarán infraestructura digital compatible, y agencias como la Anmat deberán contar con capacidad técnica para evaluar dossiers generados bajo este modelo. La nueva normativa argentina es un paso en esa dirección, y el momento de prepararse es ahora.

Impulsar este ecosistema no solo fortalece a los equipos médicos y científicos, sino que también acerca a los pacientes a tratamientos de última generación y consolida a la salud como un verdadero motor de desarrollo.

Con talento médico y científico, experiencia regulatoria y una red de centros cada vez más profesionalizada, Argentina tiene frente a sí una oportunidad concreta: dejar de ser solo un país participante en estudios globales para convertirse en un actor relevante en la generación de conocimiento médico. El desafío será sostener ese impulso con calidad, ética, transparencia y una mirada centrada en el paciente, para que cada avance científico también se traduzca en más acceso, más desarrollo y mejor salud para la sociedad.