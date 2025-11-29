Cambios de relato y de praxis para el Milei II

A los “ ingenieros del caos ” y de las narrativas políticas modernas quizá les convendría releer ciertos estudios de Borges sobre el Quijote y el Martín Fierro, puesto que el autor de El Aleph –no sin señalar excepciones que confirman la regla– admite que la frase “ nunca segundas partes fueron buenas ” es mucho más que un simple cliché. El público, asevera Borges, siempre “requiere una proeza no muy posible: la repetición de un asombro. Quiere ser asombrado por el héroe que la primera parte le descubrió, y no tolera ningún cambio en el héroe. Quiere lo mismo y quiere que lo mismo sea diferente”. Y añade que esos narradores “ deben satisfacer una lealtad, pero también deben deslizar novedades ”.

El outsider colérico que venía a romper todo se ha trocado por ahora en un neomenemista de la <i>realpolitik</i>, y lo que ha perdido por un lado lo ha ganado por el otro, aunque no sabemos cuánto aguantará la máscara y cómo seguirá la película

Este difícil mecanismo literario resulta pertinente en momentos en que se está por abrir el telón de la segunda fase histórica de los libertarios y cuando asoma con sus sinuosos interrogantes el Milei II. Que se está cocinando a fuego lento en estas semanas felizmente tediosas, y que está signado por larvadas negociaciones de diferentes niveles y con interlocutores insospechados, y por una muy notable pausa en el aparato de represión digital y una pereza visible en pisar el acelerador con la denominada “batalla cultural antiglobalista”, que en lugar de cohesionar espanta, multiplica objetores de conciencia y dispersa voluntades de coyuntura . El outsider colérico que venía a romper todo se ha trocado por ahora en un neomenemista de la realpolitik, y lo que ha perdido por un lado lo ha ganado por el otro, aunque no sabemos cuánto aguantará la máscara y cómo seguirá la película . Hay una célebre máxima aristotélica: “La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo”. El Presidente, que ha sido una máquina de generar enemistades, no ha tenido enemigo más grande que su propio personaje público durante los primeros dos años de gestión. Y ese personaje, sin perder identidad, parece obligado a presentar novedades y a modificarse a la sombra de un nuevo mandato social: gobernar en serio y no ser gobernado por sus impulsos, rencores, transgresiones y fragilidades . La estrategia narrativa de la hora, para que se cumpla aquí la excepción a la que alude Borges, consistiría en encarnar ese mismo “héroe” para satisfacer la lealtad de su núcleo duro, pero ser a la vez distinto para el resto del electorado, que no está encerrado en la cárcel mental de los fanáticos . Delicado equilibrio, algo para que calibre cuidadosamente Santiago Caputo. Porque el conflicto salta a la vista: el primer mandato social –agresivo, destructivo, iconoclasta– coincidía con el carácter insolente y tempestuoso y hasta con el extravagante physique du rôle del propio Javier Milei.

Hay una célebre máxima aristotélica: “La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo”