Acostumbrados, futuras víctimas, puerta de entrada

Acostumbrados

Ante la noticia de que se ha vendido droga adulterada que causó tantas muertes, me pregunto: ¿la noticia es que estaba adulterada? Porque lo malo es que haya droga, adulterada o no... Ya nos acostumbramos a vivir con tanta inmoralidad que a veces cuesta distinguir lo que está bien de lo que no. Berni dice que sabe el número de dosis que se venden en la ciudad y el conurbano bonaerense, como si fuera secretario de Comercio de un producto legal. Si tanto sabe, no es difícil suponer que también debe conocer quién la vende, quién lo permite y quiénes se benefician. Y si hubo operativos policiales en ese lugar a fines del año pasado, ¿por qué se demoró el allanamiento?

La noticia debería ser la droga, y no su estado al momento de consumirla.

Leónidas Facio

Futuras víctimas

En estos días hemos visto cómo un grupo de chicos vandalizaba un móvil policial en procura de su destrucción. Los vecinos miraban. Las fuerzas policiales municipales y provinciales estaban ausentes. El periodismo lo mostraba, pero no emitía opinión, salvo alguna excepción. Esta es la puerta de entrada a cuestiones peores. ¿Cuándo van a poner orden? Berni, Aníbal, ¿de qué tienen miedo o en qué se han comprometido? Esos chicos son las futuras víctimas de la droga. No es la droga adulterada la que mata, es la droga en sí misma.

Marta Aust de Robredo

Puerta de entrada

¿Estarán de acuerdo los ciudadanos que eligieron a este gobierno en que la Argentina sea la puerta de entrada para Rusia en América Latina?

Hay que ser cautos, prever las consecuencias de los actos.

Teófilo Jaralambides

Menú a la carta

Los restaurantes generalmente ofrecen un menú a la carta, mediante el cual los comensales tienen la posibilidad de elegir para su consumo el plato de su preferencia, dentro de una serie de opciones variadas. El Gobierno, con sus habituales acciones y gestiones, demuestra diariamente haber elegido la alternativa del “menú a la carta”, al ofrecer a los comensales de la cantina en la que ha convertido al país una diversidad de platos, no solo autóctonos sino también internacionales, con una admirable aptitud para la rotación de ellos, dado que un día su oferta es de comida americana, al día siguiente de comida rusa, al subsiguiente de comida china, y así sucesivamente. La carencia de un plan de gobierno en todos los órdenes no solo conduce a una sistemática decadencia del país, sino también a evidenciar una vergonzosa imagen al resto del mundo que insumirá muchos años revertir.

Lamentablemente la pobreza del país no es solo económica, sino que también es espiritual e intelectual. La Argentina es pobre por donde se la mire.

Oscar E. García

Contradicciones

Poco después de la reunión con el FMI, el ministro Guzmán afirmó que ahora que estamos cerca de llegar a un acuerdo sobre la deuda, con facilidades extendidas, se debe aplicar un plan austero, sin ajustes, promoviendo la obra pública, que genera empleo e inversión, pero cuidando la emisión y evitando gastos innecesarios. Pero recientemente se informó de la compra de un avión en US$7.198.000 (un King Air B200GT/250) para la provincia de Buenos Aires, afirmándose que era imprescindible para los viajes de Kicillof y sus funcionarios, “dado el tamaño del territorio bonaerense” (sic). Es contradictorio.

No se entiende cómo estos jóvenes funcionarios no asumen que, en un país devastado por la pobreza, cuando se gasta la plata, es de todos los argentinos. Hay que actuar con moderación y austeridad; no parece tan difícil de entender.

Julio César Bartolomé

Ruidos en el parque

Cada vez que visito a mis padres un sábado por la tarde, un domingo, o un martes, se escucha durante horas a un grupo de gente tocando bombos y tambores en el Parque Rivadavia, que queda frente a su vivienda. ¿Por qué razón mis padres, y tantos otros vecinos, tienen que soportar estos ruidos tan fuertes y molestos continuamente, semana tras semana? Esta situación atenta contra el descanso de una persona mayor. Los martes se prolongan hasta las 21.30. Me pregunto si al señor Rodríguez Larreta y demás miembros del gobierno de la ciudad les gustaría que frente a sus casas se instale tres veces por semana esta banda que toca tambores y silbatos durante varias horas. Creo que en nuestro país hay un fuerte temor por parte de las autoridades a poner orden donde no lo hay, en hacer cumplir las reglas y mantener el respeto. Cuidándose de que los tilden de dictadores o “gorilas”, lo que en otros países y culturas es un derecho de los ciudadanos a vivir en paz y a no ser avasallados acá se traduce en que “nos pasan por encima”, aun cuando tengamos razón.

Solicito al gobierno de la ciudad que arbitre los medios para que se haga respetar el derecho de los vecinos del Parque Rivadavia a vivir en paz.

G. Carolina Maito

Llama votiva

Hace semanas noto que la llama votiva de la Catedral de Buenos Aires, donde descansan los restos de nuestro máximo prócer, general José de San Martín, padre de la patria y ejemplo universal de soldado y hombre, se encuentra apagada. ¿A ninguna autoridad le remuerde la consciencia esto? ¿A los responsables del gobierno nacional, de la ciudad y de la Catedral tampoco? Estimo que deben pasar por allí varias veces por día. ¿Nadie lo nota? Es inadmisible e inaceptable que ni siquiera sean capaces de honrar a nuestro máximo referente.

Si ni siquiera pueden mantener una llama prendida, ¿qué podemos esperar respecto de hallar soluciones para nuestro país?

Debería darles vergüenza.

Juan Manuel Riesgo

