Cartas de lectores: Rumbo, pacto, apuestas

Rumbo

Si el Gobierno perdió el rumbo, según varios periodistas, y las alternativas, según dicen, son Kicillof u otros viejos conocidos como Massa, Pichetto, etc., ¿no será que los que hemos perdido el rumbo somos los argentinos?

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Pacto

El ministro de Economía tiene razón con respecto a que el país necesita un pacto de gobernabilidad para bajar determinados índices económicos, como el riesgo país, pero creo que se equivoca en los interlocutores. Quienes deberían firmar ese pacto de gobernabilidad de una vez por todas y definitivamente son las conducciones internas de las dos corrientes que existen en LLA. Sr. Presidente, ¡anímese! Ponga orden en su partido y en la conducción del Estado, aplique motosierra si es necesario, pero ponga orden y coherencia; si no, su proyecto, no solo económico, sino también político, correrá serios riesgos en 2027 y el sacrificio que está haciendo la sociedad toda por acompañarlo en esta encrucijada “será en balde”, “al divino botón”.

Ricardo Albanese

DNI 14.007.801

Apuestas

Es triste ver en los equipos de fútbol más importantes de la Argentina publicidades de organizaciones de apuestas. Nos preocupamos por lo negativo del tabaco, el azúcar, la sal o las grasas para el cuerpo de nuestra juventud, ¿pero no vemos lo pernicioso de apostar para sus mentes en crecimiento?

Alejandro Bartolomé

DNI 11.266.405

DJ católico

El recital de música eléctrica católica organizado en conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco congregó a numerosos fieles. Es, sin duda, una buena noticia que merece celebrarse. Pero esa misma imagen invita a una reflexión más exigente. Si esa multitud puede reunirse en un evento extraordinario, ¿por qué no se la ve con igual fervor cada domingo en misa? La fe no se sostiene en lo ocasional, sino en la constancia silenciosa de los sacramentos. La verdadera vida cristiana no se expresa en lo excepcional, sino en la coherencia cotidiana. Y es allí –en la misa de cada domingo– donde se juega, en verdad, la autenticidad de nuestra fe.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

Papa Francisco

Al cumplirse un año del tránsito a la Casa del Padre de Jorge Mario Bergoglio, rendimos homenaje a su legado de justicia y misericordia y nos unimos en oración y reflexión para honrar un magisterio que puso el mensaje evangélico sobre el ser humano en el centro de la escena política, jurídica y social, con su incansable defensa de la dignidad del hombre y su oposición a la “cultura del descarte”, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Su clamor por la paz fue incesante, sosteniendo que “la guerra es siempre una derrota para la humanidad”. Recordó que la verdadera paz no es solo la ausencia de conflictos, sino la presencia de la justicia, y que “la familia es el primer lugar donde se aprende a amar”. Bajo la premisa “no te olvides de los pobres”, resaltó que, además de sus carencias materiales, “la peor discriminación que sufren es la falta de atención espiritual”, llamando a combatir la indiferencia que descarta a los más necesitados. Francisco fue la voz de quienes no la tienen, al denunciar que el aborto “es un homicidio” y que “siempre es un crimen” y “un mal absoluto” que nos hunde en la anticultura de la muerte. Frente a la eutanasia, sostuvo que “la muerte no es un derecho” y que “el progreso de una civilización se mide por su capacidad de preservar la vida en sus fases más frágiles”. El papa Francisco instó a “tender puentes”. “Ver en cada migrante” un “hermano”, no “un enemigo”, y resaltó como prioridad del sistema penitenciario la “rehabilitación” de los presos, con énfasis en los jóvenes y los adictos, oponiéndose a la pena de muerte ante “la certeza de que cada vida es sagrada y que la dignidad humana debe ser custodiada sin excepciones”.

Pedro J. M. Andereggen

Presidente Corporación de Abogados Católicos

Carlos J. Mosso

Secretario

Luis Brandoni

¡Qué lunes tan triste! La noticia que nunca habríamos querido oír. Se nos fue un pedazo de nosotros mismos, de nuestra cultura, de nuestro cine, de nuestro teatro. Nos deja un ser humano íntegro y un actor de la hostia. Crecimos con él. Nos divirtió, nos emocionó, nos hizo reflexionar, tocó todas las notas posibles de la actuación, abarcó todos los géneros, se metió en nuestras casas, convivimos con él, nos enorgulleció aquí y afuera, un representante de lujo, un embajador de nuestra cultura. Desde aquella película icónica, La tregua, admiré todos sus trabajos. Cada uno de ellos, una verdadera “master class”. Daba gusto escucharlo, hablando de lo que fuera. Por su coherencia, su respeto, su carisma, su talento. Afortunadamente, nos quedan sus imágenes, su voz, el ejemplo de su hombría de bien, sus inolvidables personajes. ¡Buena gira celestial, Beto! Gracias por tanto.

Irene Bianchi

DNI 6.688.332

Pensadores

Luego de leer la excelente reflexión de Héctor Guyot en su columna del último sábado acerca del futuro de la palabra y sus generadores, me quedé rumiándola un rato largo y me generó esta idea. Así como en los países en los que la tecnología y lo moderno dejan relegadas las tareas manuales y artesanales en manos de otros (que están bastante bien remunerados por sus respectivos oficios), creo que esta será una enorme oportunidad para los verdaderos pensadores y escritores, ya que si se cumple esta invasión del algoritmo, se valorará y/o pagará más por “lo artesanal”. Veo entonces el vaso medio lleno para los verdaderos pensadores.

Ojalá así sea.

Ignacio de Uribelarrea

DNI 13.232.448

En la Red Facebook

El fallecimiento de Luis Brandoni

“Muy triste noticia” - Alicia Peris

“Se fue un gran actor” -Loly Sanz

“Enorme actor, ser humano, amaba a su país”- María Eugenia Irigoyen

“Un grande de la escena y de la vida, decía con respeto lo que pensaba y desenmascaraba a farsantes. Mi homenaje” - Celia Beatriz Leiva

“Se fue la última expresión de una generación dorada de actores. Alterio, Soriano, Luppi, Dumont, Carella, etc.” - Gustavo Schweitzer