Cartas de lectores: Adorni, León XIV, una gran farsa

Adorni

Cuando se está en un lugar de liderazgo el estilo de autoridad es esencial para una buena gestión. El líder, jefe o director debe ser ético, creíble y tener vocación de servicio. Pensando en nuestro presidente, creo que si quiere seguir avalando a Manuel Adorni que por lo menos le cambie sus funciones. Ha desplazado a muchos funcionarios valiosos por errores mínimos. Esta situación con el ministro y exvocero ya no da para más.

Denise N. de Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

León XIV

Es imperativo expresar nuestro infinito agradecimiento al papa León XIV y a todos los países que promueven la paz, por su esfuerzo en mantener el orden mundial basado en la lógica, la cordura y la diplomacia. Esta participación se vuelve indispensable ante la escalada bélica por parte de naciones con claras ambiciones de poder y expansionistas, así como con fines no plenamente justificados. Las consecuencias de estos conflictos, desatados en forma errática y unilateral, traen aparejados inevitablemente la pérdida irracional de vidas humanas y un consecuente descalabro material y económico.

Silvio Kremenchuzky

skremechuzky@gmail.com

Una gran farsa

En las últimas semanas se han difundido todo tipo de versiones respecto de la aprobación del Tratado de Cooperación de Patentes, conocido como PCT y aprobado por 158 países. ¿Por qué no se ha aprobado a pesar del daño enorme que se les causa a los inventores nacionales? La oposición de los laboratorios farmacéuticos locales. Los argumentos utilizados para la oposición son absolutamente falsos y buscan confundir, engañar. Se habla de suba de precios, de daño a las empresas locales y de otras calamidades. Se ha mezclado el tema con la ley de semillas. Y una periodista llegó a decir que con ese tratado se otorgarían patentes automáticamente por un plazo de 20 años. Patrañas. Lo único que modifica nuestro sistema de patentes en ese tratado es el plazo de prioridad. Este plazo, que hoy es de 12 meses, será de 30 meses. Es decir que todos los inventores, nacionales o extranjeros, que deseen patentar sus inventos en nuestro país o en cualquier otro país miembro del tratado (que es prácticamente todo el mundo), podrán presentar su solicitud de patente y luego tendrán 30 meses para decidir en qué otros países presentan su solicitud. No hay más que eso. Esto es esencial para nuestros inventores porque en ese periodo de 30 meses pueden encontrar interesados en licenciar la explotación de la invención y hasta financiar la presentación posterior en otros países. En 12 meses esto es casi imposible. Los inventores extranjeros dejan de presentar sus inventos en la Argentina porque, en la mayoría de las invenciones, especialmente farmacéuticas, no saben el día uno si seguirán con la presentación en otros países, porque no saben si ello será económicamente rentable. El beneficio que acabo de describir es también conocido por los laboratorios locales. Estos utilizan el PCT (que atacan de nocivo) en las solicitudes de patente que presentan en el extranjero, porque las presentan a nombre de sus filiales en países miembros del PCT. Claro que el inventor nacional, casi siempre sin recursos para ese gasto, no puede hacer. Nada que preocupe a dichos laboratorios. ¿Por qué se oponen? Porque sin PCT es obvio que habrá menos patentes en la Argentina y ello permitirá copiar lo que no se patente. Esto es lo único que les importa. Y tengamos en cuenta que el que copia solo lo hace de productos con éxito, donde tendrá un rédito económico. El riesgo lo corren otros. Nadie copia para perder; la preocupación por la salud pública no entra aquí en análisis.

Es fácil comprender que ningún laboratorio, ni nacional ni extranjero, se verá impedido de seguir produciendo lo que hoy produce, porque estamos hablando de solicitudes que se presentarán en el futuro, que hoy no existen.

Jorge Otamendi

DNI 4.991.919

Catedral del polo

El sábado 18 de abril se publicó en la sección Deportes una nota donde se comentaba el mal estado de la cancha del Monumental, donde se debía jugar el clásico River-Boca, debido a que se había organizado allí un concierto de rock. Ocurre lo mismo en forma permanente en las canchas de polo de Palermo, desde que la AABE le exige a la Asociación Argentina de Polo un canon elevadísimo, lo que es más grave aún por el tipo de deporte, que exige máxima seguridad, por jinetes y caballos que corren a alta velocidad y la bocha que se entierra y pica por los pozos que dejan la obra y las pisadas del público, desmereciendo así el buen juego, lo que trasciende a nivel internacional. El jueves pasado se veía por la Avenida del Libertador que maquinarias de todo tipo estaban rompiendo el piso y césped mientras preparaban los palcos y el escenario para el recital de Ricky Martin del 17 y 18 de abril. Como podrá apreciarse, no se puede jugar el mejor polo del mundo en la que es considerada la catedral del polo mundial, que ha sido declarada por la Comisión de Museos Históricos “lugar histórico” –faltando aún la firma del decreto presidencial-– si el estado de sus canchas no es el mejor posible. Qué lástima.

Juan Carlos Araya

DNI 6.040.884

Colapinto

He leído el informe sobre los cortes de calles y avenidas previstos a partir de hoy por la demostración de F1 que el corredor Franco Colapinto efectuará el próximo domingo, para efectuar el armado del circuito hasta el miércoles siguiente, cuando concluya el desarmado. Siendo vecino domiciliado dentro de la zona de Palermo que será torturada, estoy horrorizado vislumbrando el caos en el tránsito que generará esta loca idea, al margen de lo cual me pregunto qué ruta debo tomar para ir y venir de mi trabajo en el microcentro en los seis días hábiles involucrados. A los funcionarios que autorizaron este fenomenal desatino no les debería salir gratis, por el daño que generarán.

Harry Ingham

DNI 4.149.607

En la Red Facebook

El Gobierno incluiría la ficha limpia dentro de la reforma política para vencer la resistencia opositora a derogar las PASO

“Perfecto , es lo mínimo para empezar a jerarquizar la política y obvio para los tres poderes y empresas del Estado, embajadas y toda función pública nacional, provincial o municipal” -Juan Carlos Costas

“¡Imprescindible!” -Ricardo Proganó

“¡Y no se olviden de sacar los fueros también!” - Alberto Ledesma

“Y ley de extinción de dominio al que agarren en actos de corrupción” -Eduardo Jiménez