Acuerdo con el FMI, vacaciones, farsa

Acuerdo con el FMI

Escuché que el Gobierno no puede cumplir con el FMI por causas “conocidas”. Si los funcionarios gubernamentales de todo el país cobraran un sueldo razonable, como cualquier otro trabajador, si se suspendieren los asesores, secretarios, guardaespaldas, automotores, choferes, planes, de privilegio o para personas privilegiadas que cobran una vergonzosa jubilación y un retroactivo nunca visto en este país, dádivas varias y tantos otros gastos innecesarios que tanto nos cuesta a los argentinos, la economía sería otra. Con la inflación que nos golpea a todos, los jubilados podrían percibir un haber más razonable y la población activa podría considerar nuevas inversiones en comercios o en la actividad que desarrollan y generar alguna movilidad laboral. Aunque reconozco que ese haber de $8000 que se brindó en diciembre nos permitió vivir como en el primer mundo por unos días, esas medidas permitirían pensar a largo plazo. Y pongo como ejemplo a la vicepresidenta de Uruguay, que viaja en transporte público.

Vacaciones

En la actividad privada existe un principio de responsabilidad por el cual el número uno y el número dos de las principales unidades de organización no deben viajar juntos para evitar que un posible accidente deje acéfala la conducción. Creo que la número uno del PAMI tiene derecho a tomar sus vacaciones en el lugar que prefiera, pero lo que me parece una total irresponsabilidad es que haya viajado con el número 2 dejando acéfala la organización. A menos que ambos sean simples figuras decorativas y que el poder de mando se encuentre en otro lado.

Afán recaudatorio

Recaudar es el nombre del juego. Y una buena práctica recaudatoria son las fotomultas. En Vicente López, el intendente Jorge Macri pone velocidades máximas ridículas. Por exceder de 40 km/h a 46 km/h la multa supera los 13.000 pesos. Si se paga voluntariamente se abona la mitad, pero sí se cuestiona la infracción se paga el 100 por ciento.

Recaudar de cualquier manera claramente no es la forma. Por favor, intendente, no recurra a cualquier método para tapar el descomunal gasto de su municipalidad, baje el gasto público, brinde más y mejores servicios; y no siga metiendo la mano en nuestros bolsillos.

Farsa

La búsqueda del diálogo y el consenso con quien no quiere dialogar sino imponer es una farsa política que se vuelve complicidad. Esperemos que la principal oposición política al Gobierno lo tenga siempre presente, para no terminar quebrando la unidad y tirando por la borda lo que la mayoría del pueblo expresó con su voto en la última elección. Especialmente, debería considerarlo el gobernador Gerardo Morales.

Librerías anticuarias

La Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina (Alada) aprecia el texto de Juan José Sebreli acerca de aquellas míticas librerías porteñas que con su desaparición alimentan la nostalgia, mientras que la supervivencia de muchas otras despierta su asombro. Sin embargo, al referirse a las librerías anticuarias, Sebreli instala la idea de un público de meros coleccionistas “que no es esencialmente un público lector”, sino simple acumulador de libros a la manera de “fetiches, como jarrones de la dinastía Ming”, cuasi intocables. No coincidimos. Nuestras librerías se nutren de ávidos lectores coleccionistas, muchos de ellos, investigadores, historiadores, filósofos, poetas, ensayistas y artistas en general, que no recaen en la trampa idealista de separar un texto de sus soportes y cuyo “fetichismo” no es sino la búsqueda de un ideal que aúna el significado de los textos que ama con la belleza material. Las librerías anticuarias rescatan y preservan para el patrimonio de la humanidad esos “jarrones de la dinastía Ming” que sin su intervención –y la de sus seguidores– serían víctimas de la injuria del tiempo.

Telepeaje

Durante la cuarentena por la pandemia hubo numerosas campañas para que los automovilistas se adhirieran al telepase, para evitar el contagio del virus. Lo que nunca nos dijeron son los otros problemas que derivan de esas “adhesiones”. Yo vendí un vehículo el 1/12/2021. Ese mismo día llamé a Telepase y di de baja mi dispositivo por la página oficial de la empresa y, siguiendo las instrucciones de la persona que me atendió, lo arranqué del parabrisas. La sorpresa viene cuando en diciembre de 2021 el nuevo propietario me indica que en algunos peajes la barrera se levanta automáticamente aun sin el dispositivo colocado. Luego me llegaron los cargos (Aubasa) a mi tarjeta de crédito. Hecho el reclamo ante Aubasa (27/12/2021) me dijeron que la baja en Telepase no había impactado en la red de peajes. Me hicieron otra baja y me indicaron que impactaría en toda la red de peajes. Sin embargo, no fue así. Me han llegado cargos de peaje de Autopistas del Oeste. He tenido que hacer un nuevo reclamo. Esto ocurre porque los concesionarios de ciertos peajes no leen el dispositivo, sino la patente del vehículo. Yo nunca acepté que leyeran la patente, para eso coloqué el dispositivo. ¿Voy a tener que esperar a que el nuevo propietario pase por los peajes de toda la red y dar de baja la patente de cada peaje? ¿Tengo que llamar a todos los peajes por los que alguna vez pasé y dar de baja la patente? ¿Qué clase de “sistema informático” tiene el sistema de peajes que no puede dar de baja una patente? Esto es lo que pervierte la utilidad de un sistema. Al final, los que siguen pagando en efectivo y no adhieren a la “modernidad” tienen razón.

En la Red Facebook

Con Volnovich y Rodríguez en el Caribe, el PAMI quedó virtualmente acéfalo

