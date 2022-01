Ajuste y ahorro; qué pena, canciller; contactos estrechos

Ajuste y ahorro

El gobierno de Alberto y Cristina se empecina en hablar de ajuste cuando cita al FMI. Es importante que se entienda que no es ajuste lo que se pide, sino ahorro.Todos sabemos que la única manera de tener algo es cuidándolo, y el dinero no escapa a esa lógica. La Argentina carece de dinero porque el Gobierno gasta todos sus ingresos, y más también: por ejemplo, las “jubilaciones de privilegio”, algo inaudito, que en un país pobre como el nuestro no tiene razón de ser. Y la lista sigue. En definitiva, lo que pide el FMI, y la gran mayoría de los argentinos, es que el Estado/gobierno administre bien los recursos y ahorre para evitar tener que pedir prestado o empobrecer al pueblo con la emisión/inflación.

Como decía mi abuela, “el ahorro es la base de la fortuna”.

Leonardo M. Álvarez

DNI 26.165.961

Qué pena, canciller

De haber leído el canciller los diarios “hegemónicos”, seguramente se le hubiera ahorrado al embajador en Nicaragua, hermano de Capitanich, el papelón de haber asistido a la re-re-reasunción de Ortega, en la que uno de los invitados tenía sobre su cabeza una alerta roja de Interpol por el atentado perpetrado a la AMIA en 1994, que les costó la vida a 85 personas. Uno se pregunta, ¿será por torpeza, por complicidad con el régimen o por ambas cosas? ¿Quién es el que “funciona” mal, señor Presidente? ¿La Corte Suprema o su gobierno? ¿O será, tal vez, que el embajador estuvo distraído terminando de arreglar el cuerito de la segunda canilla que su hermano tiene previsto inaugurar en el Chaco profundo con vistas a 2023?

Mariano Aldao

Maldao1966@gmail.com

Contactos estrechos

La sugestiva explosión de “contactos estrechos”, con sus múltiples consecuencias socioeconómicas, obliga a repensar si la mayoría de quienes denuncian serlo no son, además, infractores de la ley que impone expresas medidas de protección personal para cuidar la salud pública. Si tales medidas (como siempre usar barbijo y mantener distancias seguras cuando estemos en lugares cerrados) fueran respetadas, la posibilidad de constituirnos en “contactos estrechos” sería remota y esto derivaría en beneficios que nos exceden como individuos.

Román Cragnolino

DNI 11.258.265

Mieles

Una gran frase del prestigioso Mario Vargas Llosa dice: “Me indigna el doble discurso de obligar a los demás a vivir en las penurias socialistas, mientras ellos saborean las mieles del capitalismo”. Una realidad que padecen muchos países del mundo con gobiernos de izquierda, pero con políticos que viven como burgueses, y pregonan al pueblo la doctrina socialista o marxista, a la cual lo someten. Una traición. Es nuestro ejemplo: un gobierno de izquierda que se caratula como peronista y el 70% de sus miembros son de centroizquierda, marxistas, maoístas, marxistas leninistas, sediciosos, etc., y solo un 30% de centro, derecha extrema o peronistas tradicionales. No se entiende esta forma de proceder del Gobierno, que tiene un doble discurso que se aleja de lo que pregonaba Perón de defender al trabajador, con una miraba capitalista para favorecerlo y no socialista o marxista, para someterlo, pues además era fascista. Indudablemente el sabroso y codiciado néctar convertido en miel es saboreado por líderes que viven con total desparpajo como plutócratas y gobiernan como dictadores de izquierda con teorías que oprimen a la mayoría de los ciudadanos, mientras ellos gozan de otro estándar por su concepción anárquica, simulada o no, y corrupta.

Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

Viajes de egresados

El Gobierno, con su política populista de despilfarro, destina cifras enormes para financiar viajes de egresados de chicos que no son ni remotamente carenciados, en su afán por utilizar cualquier medio de propaganda para las futuras elecciones. Esa no es una solución ni un paliativo para la situación económica actual. Lo que tiene que hacer el Gobierno es crear fuentes de trabajo para una población que se pauperiza día a día. Los chicos deben aprender a superar las distintas vicisitudes que les presenta la vida. Y el Gobierno debe preocuparse prioritariamente por su educación, su salud y bienestar, y no por sus vacaciones.

Ricardo E. Di Liscia

DNI 4.947.031

Librerías porteñas

He leído con sumo interés el artículo titulado “Flâneur porteño”, editado en la sección Ideas del sábado 8, sobre las librerías más famosas en la historia de la ciudad de Buenos Aires y, por qué no, de la Argentina. Me ha llamado la atención que en el artículo, muy bien documentado, se haya omitido a la Librería Editorial L’Amateur, de reconocida trayectoria. Fue fundada por Pedro Mozzarelli y José Corradini aproximadamente en 1928 y por más de sesenta años llegó a ser una de las más prestigiosas del ramo, como lo reconoce el “Fichero Bibliográfico Hispanoamericano” en su Volumen II - Nº 12, de septiembre de 1972. La Librería Editorial L’Amateur, adquirió sumo prestigio con libros y grabados antiguos, especialmente los relacionados con la historia del Río de la Plata. Compitió ventajosamente en su momento con las más famosas de su tiempo, como El Ateneo, Fernández Blanco, Peuser y Kraft, por mencionar algunas, y sus 36 catálogos editados fueron material de consulta de bibliófilos argentinos y extranjeros. También cabe mencionar los exitosos álbumes editados sobre grabados antiguos de la Argentina y el Río de la Plata, los que reunieron láminas de Juan León Palliere, Alfredo d’Hastrel, Carlos Morel y Enrique Pellegrini, entre otros.

Creo que esta brevísima reseña pone algo de justicia, al incluirla en la historia de las librerías de Buenos Aires.

Antonio José Mozzarelli

DNI 4.130.876

En la Red Facebook

Feletti dijo que serán “muy duros” para hacer cumplir la canasta de Precios Cuidados

“¿Precios Cuidados? ¿No será cuidado con los precios? Nadie tiene idea del valor de las cosas”- Sergio Alberto Niedeshauser

“¡Confirmen que es un chiste!”- Daniel Gustavo Zanni

“Duros tienen que ser con sus kumpas, que mientras el pueblo se caga de hambre ellos vacacionan en lugares exóticos, gastando miles de dólares por día”- Carlos Casas