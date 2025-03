Aprobación de DNU, incomprensible, “honorables” cámaras

Aprobación de DNU

El Presidente finalmente obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados de su decreto de necesidad y urgencia (DNU) para lograr un acuerdo con el FMI, sin saber nada sobre las condiciones del mismo. El DNU presidencial choca con la Constitución histórica, la de Alberdi –de quien el señor Milei dijo, cuando se enteró de su triunfo en las últimas elecciones: “Hoy volvemos a abrazar las ideas de Alberdi”–, ya que establece que corresponde al Congreso legislar en materia de deuda externa e interna. La aprobación de un DNU con el voto de una sola de las Cámaras del Congreso, cuando una ley necesita la aprobación de ambas, se debió a una ley sancionada por el kirchnerismo. Imagino que los votantes del Presidente pensaron que su gobierno iba a ser institucionalmente mejor, no igual a su antecesor.

Hugo Perini

Incomprensible

Mi comentario tiene que ver con la ficha limpia. No voy a necesitar extenderme. Es incomprensible que alguien que está procesado por la causa que fuere sea diputado o senador. Son los representantes del pueblo. Yo soy pueblo y a mí no me representan. Ficha limpia es gente intachable. Es la única manera de que la Argentina sea un país serio y salga adelante.

Guillermo Salatino

“Honorables” cámaras

Los discursos que se dan en las cámaras, que resultan en enfrentamientos, son vergonzosos. Más allá de la responsabilidad de los presidentes de cada cámara, los postulantes a legislador deben ser cuidadosamente elegidos para que la ciudadanía no tenga que presenciar las bajezas con que se tratan. Los argentinos estamos hartos de sus conveniencias políticas; solo queremos paz y prosperidad.

Raúl Sánchez

Villarruel

Además de convicción democrática, de firmeza política, de moderación en sus declaraciones personales, y de otros comportamientos protocolares que caracterizan a quienes ocupan primeras magistraturas, un estadista se distingue por gestos de humanidad y de cordialidad cívica. Que nuestra vicepresidenta Victoria Villarruel haya “bajado a la calle” para estrechar la mano de los agentes de seguridad que custodiaron el Congreso Nacional durante la marcha del miércoles nos demostró con tanta altura cívica como con sutileza militante la suerte que tenemos todos los argentinos de tener una vicepresidenta que no necesita ni alharaca ni exacerbación para comunicar lo que quiere expresar: respeto y valoración por el trabajo bien hecho.

César Monicat

Crimen atroz

La brutalidad por parte de menores de edad en Rosario que incendiaron a un hombre en situación de calle suma otro caso más en el que los menores no son alcanzados por el Código Penal. Evidentemente es un sinsentido. Para refrescar cómo se vive esa situación en un país normal, recomiendo ver una excelente serie inglesa Adolescencia, en Netflix, sobre un crimen atroz por parte de un jovencito de 13 años. Ahora, ¿por qué la sociedad no se moviliza para bajar la edad de imputabilidad, ya que la clase política no tiene esa prioridad? No se debería permitir que sigamos conviviendo en el día a día con menores que son los dueños de la situación.

Nelson Sbarbati

País contradictorio

Una enorme ayuda para los inundados de Bahía Blanca, con operativos de gran importancia que convocaron a millones de personas de todo el país; y por otro lado y en el mismo momento, grupos violentos que buscan romper todo y generar caos en el país. Espero que vayamos madurando para evitar tantas divisiones inútiles entre los argentinos.

Miguel Martin y Herrera

Pedido de aclaración

Leyendo el miércoles en su diario el artículo titulado: “Optimismo empresarial en un foro”, nombran entre otros empresarios a un tal José Luis Manzano. Como la nota no aclara, quisiera saber si se trata de la misma persona que durante el gobierno del presidente Menem fuera diputado provincial por Mendoza y luego ministro del Interior, también muy recordado por su medio de transporte en aquel entonces para llegar al Congreso: una pequeña moto de delivery. Agradecería la aclaración, ya que de ser cierta demostraría cómo en la Argentina se puede pasar, en pocos años, de ser pobre, económicamente hablando, a billonario, económicamente hablando. Solo es cuestión de trabajar duro.

Manuel Ruiz Irigoin

Merecido homenaje

Muy buena la crónica del homenaje al doctor Juan Ramón Aguirre Lanari. Aguirre Lanari, como canciller de Reynaldo Bignone, logró desbaratar el planteo de Londres que sostenía con la guerra se terminó el conflicto sobre la soberanía de las Malvinas. Consiguió que la asamblea aprobase la resolución 37/9 del 4/11/82 con 90 votos a 12. El reclamo de soberanía continuó en el marco de la integridad territorial y no de la autodeterminación de la población.

Esta victoria diplomática en la cuestión del Atlántico Sur es la segunda más trascendente luego de la obtenida por el presidente Illia, el canciller Zavala Ortiz y el embajador José María Ruda en 1965 (resolución de la ONU 2065 de diciembre de ese año). Así se ratificó el derecho a continuar con el reclamo sin reconocer la autodeterminación. Justo reconocimiento en Corrientes –su tierra natal– a un gran político argentino.

Alberto Asseff

Partido solidario

El sábado juega la selección mayor contra el Sub 20 en el estadio de Huracán, en un partido a beneficio del Hospital Penna de Bahía Blanca. Se está publicitando la venta de entradas a precios accesibles, pero nada se dice de la televisación. ¿No sería una excelente oportunidad para colaborar en esta iniciativa solidaria de la AFA que todos los canales de deportes transmitan el partido, encabezados por la TV Pública? Obviamente donando los derechos al hospital.

Gustavo Garavilla

