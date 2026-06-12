Cartas de lectores: Hechos, actitud, inocencia fiscal

Hechos

“El que acusa está obligado a probar”. Según las declaraciones del jefe de gobierno Manuel Adorni quiere justificar sus “ingresos” acusando a todos los argentinos de ahorrar en negro como según lo hizo él. Es una acusación falsa e incorrecta, difícil de probar porque mucha gente no pudo ahorrar de ninguna de las dos maneras. Adorni debe estar faltando a la verdad y dibujando su declaración de ganancias de 2024, ya que tardó casi tres meses en presentarla, cosa que los argentinos que tienen sus declaraciones en orden pueden hacerlo inmediatamente.

“A los hechos me remito”.

Mariano E. Correa

moscacorrea@yahoo.com.ar

Actitud

Manuel Adorni solicitó ingresar al régimen simplificado de Ganancias que habilitó la Ley de Inocencia Fiscal; su esposa también se adhirió al mismo esquema de regularización tributaria.” (Sic). Con el mayor de los respetos, la actitud de dicho funcionario es legal, pero significa que había ocultado declarar bienes. ¿Es ético?

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Inocencia fiscal

Estoy convencido que el acceso al régimen de inocencia fiscal para ingresos no declarados debería estar restringido o no accesible para funcionarios públicos y sus familias.

Marcos A. Evans

marcosevans2017@gmail.com

Sigamos unidos

Comienza el Mundial de Fútbol y es un momento donde los argentinos dejamos de lado los problemas y disfrutamos de todo lo que implica el fútbol y, además, sacamos todas las banderas, camisetas, escudos y nos vestimos de celeste y blanco como nunca. Aspiro a que estos momentos sean cada vez más duraderos, que podamos extenderlo en el tiempo después del Mundial, y que nos sirva como país para bajar las agresiones y buscar una unión más fuerte y duradera.

Miguel Martin y Herrera

m.martinyherrera@fibertel.com.ar

Cortes de calles

Miércoles 10 de junio, toda la zona de Congreso colapsada. Manifestantes jubilados cortan las calles. Colectivos desviados, todos llegamos tarde, taxistas que evitan llevar pasajeros. ¿No era que las protestas se hacían sobre las veredas, sin cortar el tránsito? ¡Que vuelva a cumplirse la norma que ordenó y mejoró la vida en la ciudad de Buenos Aires!

Inés Amadeo

inesamadeo@hotmail.com

Arboles que trabajan

Los árboles trabajan. Sí, trabajan: producen madera y capturan CO2. Nuestro país cuenta con 20 millones de hectáreas con potencial de ser forestadas. Hoy solo tenemos 1.300.000 has. plantadas no autóctonas. Nuestros vecinos, los uruguayos, a raíz de las ofertas de las pasteras han forestado en tierras que no compiten con la agricultura, logrando pagar con madera el petróleo del que carecen. Hoy tienen casi la misma superficie que nosotros de bosques artificiales, siendo diez veces mas pequeños. Propongo una acción para lograr incrementar la forestación creando un Fondo, alimentado por el ahorro hormiga de la sociedad. Aquello de la cajera del comercio “..Quiere donar x cantidad para adquirir su participación en el Fondo x”? Paralelamente, jubilados en buen estado físico y desocupados, utilizando el conocido “bastón plantador”, logrando plantar hasta mil árboles por día cada jubilado y así obtener interesante suplemento a sus magras jubilaciones. Ojalá que estas líneas lleguen a empresarios innovadores y junto a funcionarios de gobierno pongan en marcha esta propuesta. Si he logrado interesarlos, estoy a vuestra disposición en colaborar para desarrollarla.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Médicos

Excelente el artículo de Roberto Borrone acerca de la vinculación que hoy en día sostenemos con nuestros profesionales médicos.Dejando de lado a la inmensa mayoría que cumple con celo su labor profesional,hay un sector que se aleja de los contenidos de la deontologíamédica. Ellos pululan tanto en la actividad privada como en la atención en obras sociales yprepagas.Suconducta apunta a exigir sumas en dólares como suplementos extra ante operaciones, señalar que han traído aparatos más eficientes solventados por ellos y que darían mayor precisión en el tratamiento. Imagínese el lector aun paciente con tratamiento oncológico la angustia que representa este tema desde el punto de su salud yeconómico.Todo este tema es conocido por las prepagas que desvían su mirada hacia otro lugar.Nosotros,como pacientes,no debiéramos silenciar estosactos, paraapartara estos profesionales inescrupulosos y rendir luego un homenaje anuestro buenosmédicos.

Jorge D. Heuck

heuckjorge@gmail.com

Sampaoli a Talleres

Esta es una carta abierta a Andrés Fassi: en el fútbol se puede acertar o equivocarse, pero lo peor es no animarse. Si considera que Sampaoli puede llevar a Talleres a un salto de calidad, adelante.

Las grandes decisiones siempre generan resistencia; la historia del club lo demuestra.

Andrés Gastaldi

andres.gastaldi@gmail.com

Hojas en las calles

Para completar lo expuesto por el lector Antonio Smaltino sobre “la ciudad más linda”, quisiera agregar que por muchos barrios no céntricos es lamentable la falta de limpieza de calles y veredas, sobre todo en este tiempo otoñal cuando los árboles pierden todo su follaje. Creo que la limpieza de calles y veredas es un punto no resuelto de la actual gestión de la ciudad de Buenos Aires. Fácilmente se podría solucionar con una logística adecuada con las empresas de limpieza urbana.

Beatriz Moreno

bea.moreno.castro@gmail.com

En la Red Facebook

Las explicaciones de Adorni

“Lo de Adorni ya no da para más. ¿Qué hace todavía en el gobierno? Está haciendo mucho daño” -Ricardo Cerimele

“Debemos esperar a la justicia” -Diego Demarco

“.... cuando estás en el poder debés dar el ejemplo” -Alberto Titi