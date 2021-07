Argentinos, boleta única, vacunatorio vip

Argentinos

A mis compatriotas: me resulta casi imposible que nuestro país caiga en un régimen autoritario. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos dirigentes políticos capaces de seguir sosteniendo los principios de nuestra Constitución. Porque tenemos un periodismo fuerte que se juega en defensa de la libertad de expresión. Porque tenemos a un sector agropecuario luchando por sus ideales, haciendo de nuestra querida tierra un lugar de permanente producción de alimentos para nosotros y el mundo entero. Porque tenemos la industria, la minería, la pesca, las pymes, que son el sostén de la clase media y el motor para crear fuentes de trabajo. Porque contamos con los jóvenes que van a seguir creyendo en el futuro de nuestra Argentina. Porque seguimos creyendo que puede haber una Justicia mejor. ¡Porque somos familia!

Porque somos argentinos. ¡Y porque queremos seguir siéndolo!

Ricardo Horacio Gortari

Boleta única

Las ventajas de la boleta única para las elecciones es indiscutible. Desde economía hasta transparencia, son todos beneficios. Hay experiencia en algunas regiones de nuestro país.Las próximas elecciones podrían ser una buena oportunidad para implementarla y superar el actual sistema obsoleto. Y además, el primer paso hacia una reforma del sistema electoral más transparente, eficiente y moderno.

Enrique Vidal Bazterrica

Vacunatorio vip

La jueza María Eugenia Capuchetti, en su fallo dictado en la causa por el vacunatorio vip, dictaminando que no existía delito, en línea con el presidente Fernández, que sostuvo que colarse no era delito, transformó la frase: “Miente, miente, que algo quedará”, atribuida al ministro de Propaganda nazi Joseph Goebbels, en: “Miente, miente, que nada pasará”.

Roberto A. Meneghini

Fallo

El doctor Bernardo Saravia Frías afirma en su nota del jueves pasado que el fallo Cine Callao habría sido dictado por la Corte llamada “peronista” del 49. Esa afirmación contiene dos errores groseros. Ese fallo fue dictado por la Corte Suprema en 1960 y el juicio político al máximo tribunal y la designación de nuevos integrantes ocurrieron en 1947. A eso cabe agregar que el fallo Cine Callao no inauguró la jurisprudencia que avaló las restricciones al derecho de propiedad, sino que eso ocurrió con el fallo Ercolano c/Lanteri de Renshaw de 1922. Sorprende que el exprocurador del Tesoro ignore estos datos.

Ricardo Ramírez Calvo

Profesor de Derechos Fundamentales Escuela de Derecho - Universidad de San Andrés, codirector del Centro de Estudios en Derecho Público

Los 70 años de Arcor

El 5 de julio fue el 70° aniversario de la creación de Arcor. Una verdadera pyme familiar, que se origina con la llegada de Amos Pagani de Italia en 1924. Luego de abrir y trabajar en dos panaderías, comenzó a fabricar caramelos, esfuerzo que compartió con su familia. A fin de cumplir con la materia Práctica Contable de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, en 1961 mi amiga Mónica y yo fuimos a trabajar con su padre, el contador Mario Tamagno, y bajo su supervisión confeccionamos durante dos bimestres los libros de la empresa Arcor, que en ese tiempo dirigía el señor Fulvio Pagani, hijo de Amos. Libros enormes, asientos contables sencillos, balances e inventarios de esa pequeña empresa. Nuestra primera y única experiencia contable, ya que la vida nos llevó por otros caminos. Viviendo en el exterior me sentí siempre orgullosa al ver el nombre Arcor (Arroyito-Córdoba) en las cajas de golosinas de los supermercados. Nunca tuve contacto directo con sus dueños y nuestra experiencia laboral con su contador finalizó con ese trabajo. Hoy leo que emplean 14.000 personas en la Argentina, exportan a 120 países y tienen 40 plantas en el mundo... de una pyme a una multinacional. Qué orgullo y cuánto para aprender de quienes comenzaron humildemente y continúan dando trabajo a argentinos y extranjeros, exportando e ingresando de esta forma divisas a nuestro país.

No todos son malos ejemplos en nuestra país. Este es uno de los buenos, de los que deben inspirar a nuestros jóvenes en cualquier trabajo que emprendan.

Marta Carolina Bentolila

Sí a la vida

En medio de un clima de muerte por la pandemia, con la salud colapsada y gracias al coraje de un juez, volvemos a decir: sí a la vida. Con ingenuidad, aguardo un DNU que derogue este absurdo del aborto y, con esperanza, vislumbro una larga lista de valientes jueces amparando a los desamparados. Me admira el coraje de tantos hermanos de bien que siguen cuidando y defendiendo la vida, aun en medio de un aparato mediático persecutorio e intolerante, lejano a la gente y su realidad. Gracias por su revolucionaria ternura, que pone amor donde hay odio e incluye a todos, con acciones y con hechos, y no con un forzado lenguaje que no es nuestro. Gracias porque, a pesar de integrar listas negras y de ser considerados peligrosos para el macabro plan colonialista, siguen adelante en la lucha. Gracias por poner la cara frente a tantos ataques a la familia, sus valores, nuestras raíces y tradiciones más profundas. Gracias a tantas mujeres que, con admirable valor y sin perder su ternura, siguen siendo la voz de los que no tienen voz. Hoy nuestra patria necesita de esa ternura arriesgada, inquietante, que desarma, que mueve al cambio y a ser mejores cada día. Solo la dulzura, la compasión y la ternura (tan propias del genio femenino) serán capaces de escribir una página nueva en nuestra historia.

Juan Ignacio Liébana

juaniliebana@yahoo.com.ar

Protesta del campo en San Nicolás contra las medidas del Gobierno

“El campo mueve la rueda de la economía y la producción de muchísimos rubros”- Lia Confalonieri

“¡Viva la independencia, la libertad y el campo!”- Darío Pico

“No es solo el campo, son todos los sectores productivos”- Malala Cu

