Aumento de precios, faro del mundo, libros extranjeros

Aumento de precios

A esta altura de la semana del levantamiento del maldito cepo, como argentino de 85 años, les pido a los empresarios de todos los rubros que hacen a la producción y comercialización de los bienes y servicios que no hace falta aumentar “por las dudas”, y que realizar y tomar esas decisiones es perjudicial para millones de compatriotas. Solo cabe esperar que estén a la altura de la necesidad de la gente y no para el bolsillo de ustedes. Ojalá que mi pedido sea atendido, entendido y que sea festejado por 45 millones de argentinos.

Alberto Cukier

Faro del mundo

Desde que la Argentina fue el faro del mundo, le cayó el peronismo, kirchnerismo, sindicalismo y no sé cuántos “ismos” más, para convertirla solo en el velador de la mesita de luz. Démosle una oportunidad.

Marilyn Cornille

Libros extranjeros

Sería bueno que entre todas estas nuevas medidas económicas apareciera una que facilitara abaratar el precio en dólares de los libros técnicos extranjeros, que parecen olvidados al lado de los juguetes chinos. Tal vez esto no alteraría significativamente el equilibrio fiscal y permitiría que pudiéramos estudiar en ediciones nuevas y actualizadas. Así, con esperanza, espero que lleguemos a ser un país ilustrado y podamos ayudar en la recuperación de este país tan vapuleado.

Gastón E. A. Jonquières

Retenciones

Lo escuché decir al presidente Javier Milei que la baja de retenciones al campo no va a ser renovada en junio. Ahora me pregunto: a qué libertad se refiere cuando expresa que al salir del cepo “hoy somos más libres” cuando a su vez les ponen un cepo del 26% y/o del 33% a los derechos a las exportaciones. Cuando era candidato presidencial había dicho que “eran un robo y que eran confiscatorias”. Este intervencionismo del Estado o confiscación con los DEX va en contra de la libertad. Me pregunto cuándo van a romper las cadenas de las retenciones al campo. Se aproxima el 25 de Mayo y estamos muy lejos de aquel espíritu de 1810.

Damián Pablo Martínez

Venta de soja

¿Es propio de un gobierno liberal que el presidente insista en pedir que se venda la cosecha de soja y al mismo tiempo recordar que dentro de poco volverán a subirse las retenciones, y los que no lo hagan perderán dinero? la nacion da cuenta de que ayer se registraron 1,7 millones de toneladas para exportar. Y, finalmente, ¿cuál es el apuro para que se venda la soja? ¿No ingresaron anteayer los US$12.000 millones de libre disponibilidad acordados con el FMI?

Hugo Perini

Exabruptos

Escuchar los discursos de CFK con sus mentiras, ironías y letanías me provocaba rechazo. Escuchar al presidente Milei con sus groserías, malas palabras y vulgaridades me genera las mismas sensaciones. Éxitos o fracasos en la tarea diaria presidencial no pueden justificar exabruptos de ningún tipo.

Roberto Arostegui

Aciertos y desaciertos

Manuel Adorni inició su campaña electoral difundiendo un spot en el que se lo ve junto a Javier Milei expresando: “Vos sabés que el modelo de Milei funciona. En un año y medio hicimos lo que todos decían imposible. Pusimos fin a la inflación, fin a los piquetes, pasamos la motosierra por el Estado y pusimos fin a los curros de la casta”. El vocero presidencial debería manifestarse con prudencia y sin triunfalismos, porque el índice de marzo permite presuponer que la batalla aún no está ganada. Con respecto a que el Gobierno ha puesto fin a los “curros de la casta”, es una verdad a medias, porque algunos de ellos han sido eludidos deliberadamente por Javier Milei, como es el caso de las empresas que se benefician con el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, que solamente efectúan trabajos de ensamble de productos importados. No obstante ello, debemos reconocer que es muy valorable la lucha que el gobierno nacional está desarrollando para eliminar los desfalcos que se vienen produciendo con anterioridad en perjuicio del Estado y confiar en que paulatinamente les vaya poniendo fin, así como también en que la Justicia cumpla con su responsabilidad de castigar debidamente a la corrupción y la impunidad.

Oscar Edgardo García

Derroche de agua

Pasan los años y cada mañana es tristemente visible el derroche de agua en manos de los encargados de edificios en CABA. Imposible tratar de persuadirlos de instalar como mínimo una pistola de riego para controlar mínimamente el caudal. Barren hoja por hoja empujándolas hacia la calzada, lo cual podría hacerse casi sin agua y usando un secador de goma. Se detienen a charlar con vecinos o colegas y ni siquiera cierran la llave de paso. Observé en algunas provincias, como Mendoza, el cuidado con el que se hace la misma tarea usando solo el agua de un balde. Creo que ya es hora de que empecemos a cuidar este recurso tan valioso y del cual muchos ciudadanos argentinos carecen. ¿Será cuestión de empezar a labrar actas a los consorcios?

Diana Sobel

Neruda

LA NACION reprodujo el 14 de abril un artículo de BBC Mundo donde se afirma que Pablo Neruda tomó su seudónimo del poeta Jan Neruda, nacido en Praga en 1834. Sin embargo, muchos historiadores opinan que es poco probable que el poeta chileno hubiera tenido noticias de su par checo en 1920, cuando decidió adoptar un seudónimo. En cambio, sugieren que este está tomado de un pasaje de “Estudio en escarlata”, el primer relato de Sherlock Holmes. En medio de la investigación de un crimen, Holmes decide relajarse y asiste a un concierto de Norman Neruda, en referencia a la violinista Wilma Neruda, quien, tras casarse con otro músico llamado Ludwig Norman, adoptó el apellido Norman Neruda, con el que es citada por Sherlock Holmes.

Claudio H. Sánchez

