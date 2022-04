Boleta única, Milei y ganancias exorbitantes

Boleta única

Uno de los temas fundamentales de nuestra democracia estaría por ser discutido en el Congreso: la boleta única. La boleta única garantiza una mayor transparencia, y seguramente será resistida por los delincuentes de siempre, que viven de las estafas que el sistema les permite. Por eso, los invito a escribir sobre el particular y llenar de cartas los medios y las redes, para presionar a los privilegiados que nada quieren que cambie. Es hora de grandes cambios; es hora de democracia en serio sin trampas.

Esteban Tortarolo

Milei

Al ver las decisiones de Juntos por el Cambio en cuanto a la aceptación de Milei, me pregunto si nuestro anterior gobierno quiere seguir haciendo lo mismo que no le dio ningún resultado y así seguir fracasando. Tendrán que limar asperezas y ponerse de acuerdo. Se necesitan otras ideas. Ideas que nos entusiasmen y volvamos a creer en la Argentina.

Marina Fernández Llorente

Ganancias exorbitantes

Me pregunto –ingenuamente– si el nuevo impuesto a la renta inesperada va a alcanzar a los sindicalistas, a la expresidenta, a los legisladores, a los intendentes, a los jueces, y a tantos otros funcionarios públicos que de la única forma en que pueden justificar su vertiginoso enriquecimiento es habiendo tenido ganancias exorbitantes.

César Monicat

Desgobierno judicial

Más de 15 años demoró la Justicia en tramitar, por las vías normales, un planteo del Cacba por inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura, que culminó con el reciente fallo de la Corte Suprema. Pero menos de 6 horas demoró un juez federal de Paraná en dictar en un amparo una medida cautelar para ordenar al Congreso abstenerse de cumplir con ese fallo. Este absurdo es posible porque la reforma constitucional de 1994 incorporó en el art. 43 de la Constitución este recurso, mediante el cual cualquier juez del país, nacional o provincial, puede admitir un amparo contra una ley o norma (o fallo judicial en este caso) con alcances erga homnes. Esto cambió radicalmente para mal el sistema de control de constitucionalidad hasta entonces vigente: si hay algo que afecta o subvierte los principios de la Constitución clásica es el desmesurado y descontrolado poder que este recurso les asigna a los jueces. Por esta vía quedaron eliminadas todas las restricciones de entonces que se enderezaban a diluir ese tremendo poder que implica, entre ellas y especialmente, el alcance individual que entonces tenían las decisiones de los jueces. Así hemos quedado con un control de constitucionalidad estilo continental, pero en cabeza de todos los miles de jueces del país, con el descontrol imaginable. Y aunque puede haber una apelación a las cámaras y luego a la Corte, en el ínterin la cautelar se mantiene. A mi entender, el art. 43 es inconstitucional por exceder las limitaciones impuestas por la ley de convocatoria que buscaban preservar el núcleo pétreo de la Constitución. Este cambio copernicano de nuestro sistema ha quedado ignorado y ahogado en la marea de absurdos de nuestro país. Estamos en lo peor del concepto del “gobierno de los jueces”, que legaliza un absurdo como el que comento, u otros que ocurrían con el corralito, cuando el Congreso dictaba una norma y esa misma tarde un juez de Necochea lo dejaba sin efecto, o durante el gobierno de Macri, con los aumentos de tarifas.

Horacio M. Lynch

Violencia narco

Más de 70 homicidios en Rosario en el presente año y la criminalidad no para. El envío de más de 500 gendarmes el año anterior para completar una dotación de 1500 en marzo de 2022 no garantizó que la violencia bajara abruptamente. Tampoco los cambios de funcionarios en el órgano de seguridad provincial. A veces parecen los gobiernos nacional y provincial ponerse de acuerdo para impulsar la misma metodología de apilar agentes del orden para que nada cambie. La insistencia en coordinar una inteligencia estratégica criminal no parece dar sus frutos y más aún cuando se sigue manejando el delito desde las cárceles. Las estadísticas se siguen acumulando a favor de los delincuentes, y de no mediar una acción coordinada preventiva entre las fuerzas de seguridad, las ramificaciones de estas bandas se irán extendiendo a otras provincias, con la consecuente preocupación ciudadana.

Juan Carlos Holm

Día del Trabajador

Este domingo se festeja el Día del Trabajador. Seguramente habrá actos partidarios, sindicales y de organizaciones sociales. Tanto los políticos como los sindicalistas y organizaciones sociales tendrían que aprovechar ese día y agradecernos a todos los que verdaderamente trabajamos, nos esforzamos por mejorar, pagamos impuestos, ya que gracias a nosotros, nuestro esfuerzo y empeño ellos pueden vivir sin trabajar ni esforzarse en lo más mínimo en progresar. Los políticos viven de la política, no trabajan en política. Si trabajasen en la política, se esforzarían por mejorar la vida de los ciudadanos. Los sindicalistas viven de los aportes de quienes dicen representar. Se aferran a sus cargos por años y por supuesto hacen negocios de todo tipo. Las organizaciones sociales no creo que tengan mucho entusiasmo en dejar los planes y subsidios para sumarse al empleo formal. Por eso, ante esta situación, lo menos que pueden hacer es decirnos “gracias”.

Marcos Baccanelli

Rosario

No entiendo por qué el señor Jorge Corti, en su carta del 24 de abril, expresa que le molesta que mucha gente lleve en el cuello un rosario católico. Que cada uno según su creencia y su voluntad lleve donde quiera el rosario. Yo soy católica apostólica romana, pero me hace muy feliz ver a los judíos con sus atuendos o a los musulmanes con sus rosarios en la mano. Y, por favor, déjelo a Dios “juzgar” si lo llevamos de forma “engañosa o no”.

Lili Mitre

Tiene 5 años y sobresale en un oficio que viene desde su abuelo

“¡Hermoso! Los niños de campo aprenden a trabajar jugando” - Marta Corvoisier Londres

“Esto se llama tradición familiar, y en la Argentina la borraron del calendario; un país sin tradición no existe” - Esteban Lorenzo

“Que lo vean los piqueteros sinvergüenzas, para los que es más fácil pedir que hacer” - María Elena Mazzeo