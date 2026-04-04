El cisne negro propio no sirve de excusa

Asumido ya que el caso Adorni tuvo un alto impacto en la opinión pública y en imagen, en el Gobierno buscan recuperar la iniciativa. A la manera de los Milei, sin retroceder, y agregando incluso un análisis contrafáctico y levemente positivo: todo estaría peor si el oficialismo no hubiera aplicado el año pasado la estrategia electoral que defendían Karina Milei y los Menem y que finalmente se impuso, la de armar las listas con dirigentes 100% propios y sin negociar con gobernadores. “¿Se imaginan todo esto con apenas 35 diputados nuestros y otros 30 compartidos? Ya tendríamos un conflicto legislativo. El único que no te suelta la mano es el propio”, evaluó uno de los armadores de entonces.

Un premio consuelo en la interna. Hacia afuera, en cambio, el Gobierno advierte que ha perdido el control de la conversación pública. Todo se desmoronó en apenas 20 días, después de varios éxitos legislativos en las extraordinarias. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?, se preguntan en el núcleo del poder libertario, y no hay una sola respuesta. Todo está bastante más hermético que antes. Los que hablaban son ahora menos locuaces e incluso contestan con frases cortas, en general a través de audios de WhatsApp de borrado instantáneo.

El Gobierno cuestiona a los medios, a los que acusa de medir la situación de Adorni con vara distinta de otros escándalos. Pero la equiparación no tiene mucho sentido, porque pasa por alto dos rasgos decisivos: que el jefe de Gabinete fue un enérgico y mordaz vocero del cambio de cultura política que Milei proponía en favor de la transparencia y que no todos los casos de presunta corrupción son siempre tan fácilmente entendibles para el público no informado. Un vuelo y una casa o un departamento son más constatables que las transacciones de $LIBRA.

Por eso hay en la sociedad un efecto distinto del que las mismas revelaciones sobre Adorni pueden tener, por ejemplo, en el establishment económico, siempre curado de espanto sobre estos asuntos y sorprendido ahora más que nada por la torpeza del protagonista. En ese ámbito, donde a veces sobra el cinismo, hasta se toman con sorna que todo se haya desencadenado por propiedades que ni siquiera están ubicadas en zonas habituales del poder: Indio Cuá no es el Tortugas Country Club o Abril.

Para el Gobierno el problema es múltiple. Adorni no es un subsecretario, sino el jefe de Gabinete, alguien a quien no se le puede pedir que baje el perfil, una circunstancia que puede condicionar la relación del oficialismo con el resto de los sectores. Con la oposición, desde ya, que espera ansiosa la visita de Adorni al Congreso, pero también con empresarios que hasta pueden coincidir en el rumbo económico. Hace cuatro días que, por ejemplo, los grupos de WhatsApp de la Sociedad Rural Argentina explotan. Empezaron a sacudirse el martes, con la foto que el presidente de la entidad, Nicolás Pino, de buena relación con el Gobierno, se sacó con Adorni en la Casa Rosada. Se quejan de que no les avisó. Para peor, justo el día en que el ministro de Economía, Luis Caputo, admitía en la Bolsa de Rosario que por el momento era imposible bajar retenciones. Al día siguiente, el administrador del chat Comunidad de Delegados SRA, de 143 integrantes, tuvo que cerrar los comentarios porque se abrió una división entre los indignados y quienes defendían a Pino. En Renovación con Unidad, un foro opositor que encabeza Marcos Pereda y que pretende disputar la presidencia de la Rural el 9 de septiembre, directamente se acusó a Pino de estar buscando respaldo para un eventual cuarto mandato que, dicen, el estatuto no avala. “No todo encuentro ni toda señal pública es inocua”, escribió un socio de Santa Fe. “Es la sociedad de socorros mutuos”, agregó otro.

El Gobierno necesita salir lo más rápido posible de este embrollo. La tarea de recomponer la agenda recae justamente en Santiago Caputo, enfrentado con el sector de los Menem y Karina, pero que intenta ahora no agravar las cosas. Aunque él y sus colaboradores supongan, y no lo digan, que será muy difícil cambiar de tema de conversación con el jefe de Gabinete en el cargo.

Es cierto que el Gobierno ha vivido situaciones parecidas. En la campaña electoral, por ejemplo, con los audios de Spagnuolo y hasta una corrida cambiaria, algo que no ocurre esta vez. Pero se agregan ahora una baja significativa en el ingreso disponible de los votantes y una novedad política de la oposición: muchos intendentes y gobernadores aprovechan el desgaste libertario para atribuirle a la Casa Rosada todas las penurias de sus restricciones presupuestarias e incumplimientos salariales.

No siempre da resultado. El martes, en la escuela Vucetich, en Berazategui, Kicillof no pudo evitar silbidos y abucheos a pesar de que su ministro de Seguridad, Javier Alonso, hubiera incluido críticas al gobierno nacional. ¿A qué administración interpelaba el malhumor policial? El episodio los llevó a una reflexión momentos después, en el vip, donde no todos hicieron la misma interpretación. Federico Achával, intendente de Pilar, advertía también un reproche hacia el gobernador. Y así lo expuso, pero no cayó bien. “Sincero al pedo”, dijo al salir uno de los presentes.

Las penurias de Adorni tonifican de todos modos a una oposición que parecía extinguida. Hasta Macri empezó a presentar a Pro como el espacio que volverá a frenar el regreso del peronismo. El PJ también se rearma y ensaya estrategias para 2027. Hace unos días, en una comida de senadores peronistas, algunos alertaron sobre la posibilidad de que el Gobierno emprendiera una reforma electoral no solo para eliminar las primarias, sino también para adelantar las elecciones presidenciales a mayo. Dicen que escucharon la idea y que incluso durante ese mes habría una coincidencia de astros que envalentona a Karina Milei. Conclusiones desde afuera.

El Gobierno espera que todo se ordene con una mejora económica. Confían en el segundo trimestre. El dólar sigue bajo control y vienen la liquidación de la cosecha, paritarias más favorables, una baja en la inflación y una caída en las tasas que, se supone, debería recomponer al menos parcialmente el crédito y la demanda de dinero. Hay además un dato estadístico que jugará a favor: por más que la guerra en Medio Oriente siga manteniendo los precios de la energía altos, ya han subido lo suficiente como para al menos mantenerse. Es decir, el combustible puede estar caro, pero no modificará el IPC porque ya impactó: son precios relativos que en todo caso se habrán acomodado en un nivel alto.

Los pocos sectores que traccionaron hasta ahora al resto de la economía tienen también buenas perspectivas. Solo la energía, la minería y el agro podrían aportar, proyectan los economistas, un 2% de alza del PBI para este año. Basta con que los que vienen rezagados, como la industria, el comercio y la construcción, levanten un poco y la cifra puede volver a ser positiva.

Pero los imponderables existen. El más obvio fue un shock externo, la guerra. ¿Habrá también errores no forzados como el caso Adorni? Hay dos tipos de cisne negro: el que viene de afuera, que puede servir de excusa para una crisis, y el autoinfligido, que a veces deja sin palabras.