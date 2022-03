Buscando inversores, fin del kirchnerismo, suerte

Buscando inversores

Cinco gobernadores de provincias del norte viajaron a los Emiratos Árabes y a Arabia Saudita a buscar inversores para la Argentina. ¿Pensarán por casualidad que comen vidrio y vendrían a invertir a un país donde la inversión personal tiene una triple imposición? Estas son: impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales y el nuevo impuesto a la riqueza. En dos países en que ellos invierten habitualmente, como Estados Unidos y Canadá, el único impuesto es el income tax (impuesto a las ganancias) y que tiene una tasa muy inferior a lo que se paga en la Argentina. El IVA varía según el estado o provincia y no pasa del 8%. Además no podrían repatriar sus ganancias a sus países. Habría que eliminar esos injustos impuestos y que aprobar la ley de extinción de dominio. Con esa ley el Estado argentino recuperaría mucho dinero robado.

Edgardo Purnik

edpurnik@gmail.com

Fin del kirchnerismo

Como tantas veces en su historia política, el peronismo comienza a separarse de las personas que encumbraron como líderes absolutos. Pasó con Menem cuando todos eran menemistas y luego resultó que el dos veces presidente no era peronista, sino un infiltrado del neoliberalismo. Había pasado antes (Isabel, Herminio...) y vuelve a suceder ahora con Cristina Kirchner, que de líder absoluta y temida va pasando a ser una infiltrada de la zurda en el movimiento nacional. El peronismo es así en su naturaleza, cuando los encumbrados pierden poder –sumado a un gobierno espantoso que formó en este caso la actual vicepresidenta– los desconocen y toman distancia sin mirar atrás ni reconocer antiguas incondicionales adhesiones.

El kirchnerismo como proyecto de mayoría está muerto. Su final será triste y solitario.

Juan Antonio Portesi

juanchoportesi@yahoo.com.ar

Suerte

El que grabó el video en el despacho de Cristina Kirchner tuvo suerte de que estaba apuntando a la ventana en el preciso momento en que arrojan las piedras. ¿O sabía de antemano que eso iba a ocurrir?

Rafael E. Madero

DNI 8.558.733

Casos de violación

En diez países de Europa, entre los que se encuentran el Reino Unido, Portugal y Chipre, entre otros, tres estados de Australia y en por los menos cinco de los Estados Unidos se dictaron leyes donde el consentimiento es la clave en el momento de definir si se cometió una violación. La relación sexual debe estar precedida de un consentimiento expreso claro y conciso; la víctima ya no es la que debe probar que se resistió o que haya dicho que no, el foco está puesto en el victimario. Suecia introdujo el término “violación negligente” cuando la agresión sexual se produce sin tomar en cuenta que la víctima no estaba en condiciones de consentir por ser menor o estar intoxicada, por ejemplo.

Modificar las leyes actuales, que las penas sean efectivas y no desacreditar a las víctimas como único recurso de defensa nos ayudaría a evolucionar como sociedad.

Mariana Barros de la Serna

DNI 13.736.542

Tchaikovsky

Pablo Kohan, excelente musicólogo y periodista, nos acaba de informar en su artículo de la nacion (12/3/2022) de la triste y lamentable cancelación en Gales (Gran Bretaña) de una obra del eximio compositor ruso Pyotr Ilych Tchaikovsky por ser “inapropiada en este momento”. Se trata de la colosal “Obertura 1812″, que describe la guerra de Napoleón contra Rusia, en la cual los rusos, acompañados por el cruel invierno, logran vencer finalmente al invasor Ejército francés. Cancelar a Tchaikovsky significa prohibir a uno de los más grandes compositores no solo de Rusia, sino del mundo entero; es negar la historia real desarrollada en una de sus obras más emblemáticas y proscribir la libertad de oír, pensar, enterarse y decidir a personas que habitan en el que parecería dudoso “mundo libre”. Aplicar estos estrechos y minúsculos pensamientos de la cancelación nos llevaría justamente a lo contrario de lo que Occidente trata de defender contra las autocracias y las dictaduras: la democracia y la libertad. Pablo Kohan nos embarca en lo incongruente que sería la cancelación de la inconmensurable cultura rusa musical en todas sus expresiones. ¿Cancelaríamos también la inmensa cultura alemana por lo que Alemania ha ejecutado durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Suprimiríamos la milenaria cultura china por estar China sometida a una dictadura atroz que ha invadido al Tíbet, a los uigures, a Hong Kong y a otros pueblos?

No cabe duda de que el sendero no debería conducirnos hacia la “incultura de la cancelación”.

Víctor Zajdenberg

viczaj2@yahoo.com.ar

Corea del Norte

En Venezuela y Cuba se continúan viviendo momentos terribles de persecución y hambruna, pero no nos olvidemos de la feroz dictadura de Corea del Norte, donde se vulneran los más elementales derechos humanos como en ninguna parte del mundo, réplica de lo ocurrido en la Rusia de Stalin y los campos de concentración nazis. Divulguemos lo que ocurre allí, para que el mundo no los olvide.

Luis Alfredo Durban

durban_consultor@hotmail.com

Cordones amarillos

Sugiero al jefe de gobierno de la ciudad que economice en la compra de pintura para aplicar en líneas amarillas en cordones y calzadas. ¿Por qué? Porque la Ciudad no tiene ningún interés en controlar el respeto a dicha marcación. Entradas de garaje, bocas de tormenta, ochavas, etc. Las contravenciones se multiplican, con el uso de tarjetas de discapacitados, vehículos diplomáticos y oficiales, y todos los demás. Camine por su barrio y controle las infracciones en un par de cuadras.

José Mancera

josefmancera@hotmail.com

