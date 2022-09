Calendario electoral, nombramientos, tabla de salvación

Calendario electoral

Las elecciones son otra muestra más de la falta de previsión y seguridad jurídica en la que nos embarcan los políticos. Cada vez que hay elecciones empiezan las discusiones sobre si se hacen las PASO, si se adelantan las elecciones o si se atrasan. Todo ello de acuerdo con la conveniencia política del gobernante de turno. Esto es insostenible y no le interesa a la sociedad. Si la ley dice que hay elecciones primarias, entonces hay que hacerlas. El calendario electoral hay que establecerlo con claridad y cumplirlo. No hay avance sin previsibilidad ni seguridad jurídica. Espero que en algún momento los políticos de todas las fuerzas lo entiendan.

Nicolás Noro Villagra

DNI 23.781.284

Nombramientos

¿Qué debemos pensar cuando la vicepresidenta en un acto de irresponsabilidad nombró a 280 personas en el Senado? Como si no estuviese sobredimensionado. No es más ni menos que una nueva carga para las desastrosas cuentas del Estado y que una multiprocesada nos deja de regalo. ¿No estaban congelados los nombramientos en el Estado? Prohibiciones para unos y privilegios para otros. Esa es la verdadera distribución del kirchnerismo y la demagogia que los caracteriza. Mientras aumentan los indigentes y la pobreza, esta señora privilegia a los de su tropa. Para estos casos habría que sacarle la lapicera.

Hernán Martínez

DNI 13.513.297

Tabla de salvación

Excelente la columna de Jorge Liotti del domingo pasado, pero discrepo humildemente cuando señala que Cristina está preocupada por que la situación social pueda derivar en estallido. A ella solo le importa su situación personal ante la Justicia. Por eso ya está pensando en entablar conversaciones con su archienemigo, como tabla de salvación.

Carlos Raúl Caorsi

DNI 8.167.925

Discriminación

Supuestamente vivimos en democracia... pero el diputado provincial de Santa Fe Nicolás Mayoraz denunció un acto de discriminación oficial efectuado en la Feria del Libro de Rosario, organizada por la municipalidad de esa ciudad, que se había promocionado como “diversa, gratuita y libre”. La denuncia se originó en que se prohibió instalar un stand solo por motivos ideológicos. El representante del intendente de Rosario, Pablo Javkin, se excusó diciendo públicamente: “Las únicas mesas que no acepté fueron una de Javier Milei junto a un diputado rosarino del Opus Dei que pertenece al grupo de Amalia Granata para hablar en contra del aborto”. A confesión de parte, relevo de pruebas. Nítidamente se trata de un acto dictatorial y groseramente discriminatorio. Salvo que ese sea el tipo de diversidad, gratuidad y libertad que postula el intendente Javkin. Pero, además, en la desprotegida Rosario, ¿ no se vive en democracia?

Roque A. Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Marcha

Los kirchneristas más fanáticos promueven una marcha para el día en el que Cristina Fernández dará su alocución ante el tribunal, aportando las pruebas que la exculpan de los delitos de corrupción y asociación ilícita en la causa Vialidad.

Intentan así presionar y amedrentar a los jueces en favor de la vicepresidenta, para lograr su absolución. No advierten que una manifestación, por masiva que fuese, no transforma a un culpable en inocente. Y si fuera inocente, el tribunal la absolverá o en caso contrario podrá apelar un tribunal superior y hasta a la Corte Suprema para hacer valer sus derechos.

Una manifestación no transforma a un acusado en inocente.

Alfredo Andreotti

xintetitico@mac.com

Caos en barrio River

Una vez más, cuando River Plate juega de local, vuelven los autos subidos a todas las veredas del barrio, patotas cobrando hasta $2000 por el aparente hecho de cuidarlos. La zona se convierte en un caos, la policía mira y ¿qué hace?, ¿qué órdenes tiene para proteger a sus vecinos? Esto se repite desde hace muchos años y la comuna y el gobierno de la ciudad estimo que deben ser socios en el tema, porque esta inacción y el hecho de permitir un “viva la pepa” ya no pueden ser explicados de modo claro. Mi indignación, y la de miles de vecinos que vivimos en las inmediaciones del estadio, es muy grande. Cuando no era jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, ante las requisitorias periodísticas, respondía siempre que iba a utilizar la ley ante estos hechos y ante los piquetes. Claramente se olvidó. Una infracción de tránsito en la misma zona, por menor que sea, es castigada duramente, pero cuando juega River o hay piquetes en la ciudad se olvidan de aplicar la ley. Ahora se muestra como posible candidato a presidente, pero me pregunto: si no puede o no quiere solucionar estos graves y continuos problemas, ¿podrá hacerlo como presidente?

Guillermo Garcia Arias

DNI 11.154.017

Salven las mayólicas

He vivido toda mi vida frente a las mayólicas con imágenes de bellas mujeres. Se hallan en el frente del edificio ubicado sobre la calle Solís, entre Brasil y Pedro Echagüe, en el barrio de Constitución, comuna 1. Son hermosos exponentes del art nouveau, que por suerte todavía ostenta el ruinoso inmueble. Preocupado por una eventual demolición, considero que el edificio o al menos sus mayólicas deberían estar preservados. Tengo entendido que existe un fallo judicial que determina el desalojo de los habitantes informales del edificio, para devolverlo a su dueño, quien al disponer de su propiedad lo más probable es que proceda a la venta, para utilizar el terreno para negocios inmobiliarios. De ahí mi preocupación por salvar las imágenes, que quedarían muy bien decorando una nueva estación de subterráneo del barrio; o también, podrían lucir en el Museo de la Ciudad. Las mayólicas son tan importantes que aparecen ilustrando el libro Borges cuenta Buenos Aires, como se puede ver en las fotografías.

Espero que los responsables del patrimonio de la ciudad salven de la picota a estas mujeres tan hermosas que engalanan la calle Solís.

Alejandro González

DNI 13.264.285

El Presidente habla mañana en la ONU

“Y sigue gastando plata, viaje y viaje…”-vRosalía Rausch

“Lea, no hable de memoria, por favor”-vJuan Carlos Brauw

“Todos los líderes del mundo están en Inglaterra. Te guste o no. ¡El nuestro, solo aislado del mundo!”-vGustavo Tarditti

“Aman el capitalismo, pero quieren populismo para nosotros, el pueblo”-vMaría Ly Vercelli