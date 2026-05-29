Cartas de lectores: Encíclica papal, un diálogo racional, 51 años de Manchalá

Encíclica papal

La encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV se inscribe en la mejor tradición de la Doctrina Social de la Iglesia: intervenir ante los grandes cambios históricos para iluminar su dimensión ética. Así como Rerum Novarum respondió a los desafíos de la Revolución Industrial, este documento invita a reflexionar sobre la inteligencia artificial como uno de los ejes centrales de nuestra época. El punto más relevante de su planteo radica en rechazar la supuesta neutralidad de la tecnología. La IA, advierte el pontífice, puede aumentar la justicia o profundizar la exclusión, dependiendo del marco institucional y moral que la oriente. En este sentido, resulta particularmente lúcida su preocupación por la concentración del poder en grandes corporaciones tecnológicas, fenómeno que desafía los equilibrios tradicionales entre mercado, Estado y sociedad civil. Desde una perspectiva republicana, el planteo es claro: no puede haber libertad ni orden político estable si decisiones cruciales quedan en manos opacas, fuera del control democrático. La exigencia de reglas claras, supervisión independiente y responsabilidad política no es un obstáculo a la innovación, sino su condición de legitimidad. También es significativa su advertencia sobre el mundo del trabajo. La automatización no puede justificar la degradación del empleo ni la exclusión de amplios sectores sociales. Por el contrario, debe ir acompañada de políticas que garanticen dignidad, capacitación y oportunidades.

En tiempos donde el entusiasmo tecnológico suele eclipsar sus consecuencias, la voz de León XIV introduce un principio de prudencia. No se trata de frenar el progreso, sino de asegurarse de que siga estando al servicio del ser humano y del bien común.

Roberto Peláez

robertopelaez3@yahoo.com.ar

Un diálogo racional

Viendo y escuchando a los adolescentes (que adolecen) tomando a la fuerza escuelas, y siendo un ciudadano de a pie que paga religiosamente mis impuestos (con los que se pagan los colegios y universidades públicas ) me atrevo a decir: ¿pueden ellos forzarnos a pagar más? Fui estudiante muchos años, en mi país y en el exterior, y aprendí algo: no recurrir a la fuerza sin agotar un recurso muy valioso: el diálogo.

Recuerdo siendo estudiante graduado (residente) en la Cleveland Clinic en Ohio, que los estudiantes hacían reclamos fundamentando las razones expuestas muy bien desarrolladas. Los jefes los escuchaban con atención y respeto. Se establecía un racional y respetuoso intercambio de ideas, que habitualmente terminaba en acuerdos positivos para ambas partes. Las tomas por la fuerza denotan indisciplina. Los argumentos siempre deben prevalecer por su solidez y racionalidad, sin recurrir a la violencia antes de agotar las instancias de un diálogo respetuoso.

¡No recurrir a la fuerza sin agotar un respetuoso y racional diálogo!

Juan Carlos Parodi

parodijc@yahoo.com

51 años de Manchalá

Ayer se cumplió un nuevo aniversario del combate de Manchalá. Siento un profundo dolor y una enorme tristeza al saber que, una vez más, los salteños nohemos podido ingresar libremente al Batallón de Ingenieros de Montaña 5 para honrar a nuestros soldados combatientes. Cada año parece hacerse más difícil rendir homenaje y expresar gratitud a aquellos jóvenes soldados que, en 1975, enfrentaron con heroísmo y en una desigualdad numérica de diez contra uno a la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” en el monte tucumano. Aquellos hombres defendieron con valentía a la patria, cumplieron con su deber y escribieron una página imborrable de nuestra historia militar. Durante los años del kirchnerismo se ordenó demoler el monumento que recordaba aquella gesta. Frente a semejante atropello, un grupo de salteños -en su gran mayoría civiles- nos opusimos firmemente para impedir que el recuerdo de Manchalá fuera borrado. Gracias a ese esfuerzo y a esa resistencia, logramos levantar un nuevo monumento para mantener viva la memoria de nuestros soldados. Con el gobierno de Mauricio Macri regresaron las tradicionales formaciones militares abiertas al pueblo, permitiéndonos volver a rendir el justo homenaje que nuestros héroes merecen. Pero con el regreso del kirchnerismo y el gobierno de Alberto Fernández, nuevamente se prohibieron las formaciones. Sin embargo, los salteños no abandonamos a nuestros “manchaleros”: nos reunimos afuera del cuartel, pegados al alambrado, acompañando con respeto y orgullo a quienes defendieron nuestra bandera. Muchos pensamos que con el gobierno de Javier Milei volvería definitivamente el reconocimiento pleno a nuestros soldados. Pero las formaciones regresaron a puertas cerradas, limitadas a listas de invitados, dejando nuevamente afuera a numerosos salteños. Y hoy, a 51 años de aquel combate, directamente ya no se permite el ingreso de civiles.Cada vez resulta más difícil honrar a nuestros héroes. Cada vez parece valer menos el coraje de aquellos soldados y se le da más la espalda a los salteños que defienden la verdad histórica y la valentía del soldado argentino.Pero Manchalá no pertenece a ningún gobierno ni a ninguna ideología. Pertenece a la historia de la patria y al corazón del pueblo salteño. Es parte de una larga tradición de hombres valientes que lucharon por la libertad, por la Nación y por nuestra bandera. Podrán cerrar puertas, restringir accesos o intentar silenciar el recuerdo. Pero no podrán borrar la memoria de un pueblo agradecido. Manchalá seguirá vivo en cada salteño que recuerde a aquellos soldados,y mientras exista alguien dispuesto a defender la verdad histórica y el honor de quienes combatieron por la patria.

Cap.(RE) Rodrigo Alejandro Caro Figueroa

alejo.cf@gmail.com

Panamericana

Hace dos meses la Panamericana está cerrada desde Gral. Paz hacia zona norte, por reparación de la cinta asfáltica. Entiendo que el mantenimiento es correcto. Cuestiono el tiempo, pues debemos recurrir a colectora, que se encuentran saturada. Literalmente a paso de hombre. Se ve una sola máquina trabajando. Es de esperar una pronta finalización.

Clara Blanco Pinto

Blancopintoclara@gmail.com

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Toma en los colegios de la UBA

“Detrás de todo esto está la política de fracasados que no quieren un país en serio.Y lo hacen porque en las casas estos chicos no tienen padres o tutores que los eduquen correctamente”- Jaime Artigues

“”Alumno" que toma un colegio se lo echa y deja la vacante para el que quiere estudiar”- Juan Romanella